Probleme la mina Rovinari din Gorj, din cauza unei alunecări de teren: nu sunt victime, au fost afectate două transportoare cu bandă

O alunecare de teren produsă duminică dimineaţă a afectat activitatea minei de la Rovinari, potrivit unui comunicat de presă transmis de Complexul Energetic Oltenia (CEO).

Conform sursei citate, alunecarea s-a produs în sectorul Tismana din cadrul Unităţii Miniere de Cariere (UMC) Rovinari, pe fondul precipitaţiilor abundente înregistrate în ultimele zile.

"În data de 8 februarie, ora 07:00, în cadrul UMC Rovinari - sectorul Tismana, s-a produs o alunecare a taluzului sud-estic, pe o lungime de aproximativ 300 de metri şi o înălţime de 25 de metri, din cauza precipitaţiilor abundente şi condiţiilor meteorologice nefavorabile înregistrate în ultimele zile. Nu au fost înregistrate victime. Au fost afectate transportoarele cu bandă T2 şi T11, aferente excavatoarelor 07 şi 05. Transportoarele cu bandă erau amplasate pe limitele definitive ale carierei, transportorul T11 fiind pus în funcţiune în anul 2016, iar transportorul T2 în anul 2017", se precizează în comunicatul CEO preluat de Agerpres.

Reprezentanţii Complexului Energetic Oltenia au constituit o comisie tehnică de cercetare şi verificare, în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor producerii alunecării de teren şi a evaluării tuturor aspectelor tehnice.

„În perioada următoare vor fi realizate lucrări de repoziţionare a circuitelor afectate”, se mai arată în comunicat.

În urma acestui eveniment, producţia a fost afectată cu aproximativ 2.000 de tone de cărbune. Funcţionarea termocentralei Rovinari nu este afectată, fiind luată decizia suplimentării livrărilor de cărbune din Carierele Pinoasa şi Roşia cu aproximativ 2.000 de tone de cărbune zilnic.

