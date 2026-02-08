Live TV

Probleme la mina Rovinari din Gorj, din cauza unei alunecări de teren: nu sunt victime, au fost afectate două transportoare cu bandă

Data publicării:
Coal mining at an open pit. Coal mine in winter covered with snow. Russia
Exploatare minieră de suprafață, în timpul iernii. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

O alunecare de teren produsă duminică dimineaţă a afectat activitatea minei de la Rovinari, potrivit unui comunicat de presă transmis de Complexul Energetic Oltenia (CEO).

Conform sursei citate, alunecarea s-a produs în sectorul Tismana din cadrul Unităţii Miniere de Cariere (UMC) Rovinari, pe fondul precipitaţiilor abundente înregistrate în ultimele zile.

"În data de 8 februarie, ora 07:00, în cadrul UMC Rovinari - sectorul Tismana, s-a produs o alunecare a taluzului sud-estic, pe o lungime de aproximativ 300 de metri şi o înălţime de 25 de metri, din cauza precipitaţiilor abundente şi condiţiilor meteorologice nefavorabile înregistrate în ultimele zile. Nu au fost înregistrate victime. Au fost afectate transportoarele cu bandă T2 şi T11, aferente excavatoarelor 07 şi 05. Transportoarele cu bandă erau amplasate pe limitele definitive ale carierei, transportorul T11 fiind pus în funcţiune în anul 2016, iar transportorul T2 în anul 2017", se precizează în comunicatul CEO preluat de Agerpres.

Reprezentanţii Complexului Energetic Oltenia au constituit o comisie tehnică de cercetare şi verificare, în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor producerii alunecării de teren şi a evaluării tuturor aspectelor tehnice.

„În perioada următoare vor fi realizate lucrări de repoziţionare a circuitelor afectate”, se mai arată în comunicat.

În urma acestui eveniment, producţia a fost afectată cu aproximativ 2.000 de tone de cărbune. Funcţionarea termocentralei Rovinari nu este afectată, fiind luată decizia suplimentării livrărilor de cărbune din Carierele Pinoasa şi Roşia cu aproximativ 2.000 de tone de cărbune zilnic.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Maia Sandu
2
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
poluare rau drina bosnia
3
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
4
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
5
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
"Un coșmar absolut". Ce a strigat Lindsey Vonn, imediat după căzătura gravă de la Jocurile Olimpice
Digi Sport
"Un coșmar absolut". Ce a strigat Lindsey Vonn, imediat după căzătura gravă de la Jocurile Olimpice
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Woman's had holding 50 euro banknote to bribe the police for speeding. Bribing concept
Fals avocat din Gorj, reținut după ce a încasat mii de lei de la șoferi. Cum își păcălea „clienții”
drum surpat in valcea
Alertă în județul Vâlcea. Un drum a fost închis circulației, după o alunecare de teren care a afectat șoseaua
photo-collage.png (57)
Pericol în Buzău: alunecare de teren pe un drum județean aflat la finalul reabilitării. Există posibilitate de extindere
Niscemi, Sicilia.
„Zona roșie”. Imagini de groază din Sicilia, unde o alunecare de teren a lăsat un oraș pe marginea prăpăstiei
ecuson al politiei romane
Percheziții de amploare în Gorj: zeci de persoane, inclusiv medici și cabinete medicale, acuzate de falsificarea documentelor
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Donald Trump
Participă sau nu România la Consiliul pentru Pace al lui Trump...
APTOPIX Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a...
Constantin Toma FOTO Captura Video
Primarul Buzăului, Constantin Toma: Partidul meu face un joc...
Royal Ascot, Ladies Day, UK - 22 Jun 2000
Cum a reușit escrocul Jeffrey Epstein să învârtă elita mondială pe...
Ultimele știri
Echipa israeliană de bob, victima unui furt înaintea Jocurile Olimpice de la Milano. Ce au furat hoții
Un lider Hamas exclude depunerea armelor. „Nu vom accepta o dominaţie străină”
În adidași pe munte, în plină iarnă: doi tineri opriți de jandarmi pe traseul spre Ceahlău
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la...
Fanatik.ro
Ce le-a spus Bergodi jucătorilor la prima întâlnire după scandalul de la finalul meciului CFR – U Cluj...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, decizie surpriză de ultimă oră. Cum arată primul 11 al FCSB la meciul cu Oțelul. Exclusiv
Adevărul
Ce a descoperit un cunoscut vlogger în țara pe care toți o dau ca model României: „M-am înșelat amarnic”
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
Amal, fermecătoare la brațul lui George Clooney, în Italia. Avocata și starul de Hollywood au atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei
Pro FM
Britney Spears, noi declarații despre familia ei: „Sunt norocoasă să fiu în viață, în ciuda felului în care...
Film Now
Meryl Streep o va interpreta pe Joni Mitchell într-un film biografic despre viața celebrei artiste
Adevarul
Rezerviști inapți, mobilizați anul trecut. Cum a fost modificată legislația
Newsweek
Ce vechime se pune la pensie dacă ai lucrat cu jumătate de normă? Câte puncte primești pentru un an muncit?
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Ben Affleck, despre cum își crește copiii alături de fosta soție Jennifer Garner: „Pui o povară asupra lor...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă