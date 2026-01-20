Programul Rabla este sub semnul întrebării în 2026. Şeful AFM: „Nu există o decizie finală. Suntem încă în analiză”

Programul Rabla nu are, nici în prezent, o decizie finală privind lansarea în 2026, a declarat marţi, 20 ianuarie, la Ploieşti, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Florin Bănică. Oficialul a precizat că subiectul se află încă în discuţie la nivelul Ministerului Mediului şi al Guvernului.

„Programul Rabla a fost anul trecut cu un buget de 200 de milioane de lei, doar pentru persoane fizice. Este o discuţie la nivel de minister şi la nivel de Guvern pe acest program. Încă nu s-a luat o decizie finală. Administraţia Fondului pentru Mediu va susţine acest program şi eu sper să-l avem disponibil şi anul acesta”, a declarat Florin Bănică, în cadrul unei conferinţe de presă.

Analiză amplă pentru programele AFM din 2026

Preşedintele Administraţia Fondului pentru Mediu a participat la semnarea unor contracte de finanţare aferente programelor derulate de instituţie şi a vorbit despre direcţiile de finanţare avute în vedere pentru 2026.

Potrivit acestuia, AFM va realiza o analiză detaliată la nivelul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru a identifica nevoile autorităţilor locale.

„Administraţia Fondului pentru Mediu o să facă o analiză destul de amănunţită la nivel de UNCJR, să vedem exact care sunt nevoile primarilor şi ce ar trebui să deschidem. Intenţionăm să deschidem două proiecte pentru UAT-uri”, a explicat Florin Bănică.

Două noi proiecte pentru autorităţile locale, anunţate ulterior

Şeful AFM a precizat că, în acest moment, nu poate oferi detalii despre tipul proiectelor sau despre bugetele alocate, însă a dat asigurări că acestea vor fi anunţate oficial în perioada următoare.

„Nu o să declar acum care sunt proiectele pe care le deschidem, dar cu siguranţă o să fie proiecte care o să vă ajute pe dumneavoastră pe viitor. O să facem o conferinţă de presă şi un anunţ în momentul în care o să stabilim aceste două proiecte şi bugetele de care o să aibă parte în 2026”, a mai spus preşedintele AFM.

În lipsa unei hotărâri guvernamentale, Programul Rabla rămâne, pentru moment, în faza de analiză şi negocieri, fără un calendar clar de lansare pentru anul în curs.

