Live TV

„Rămân în pat și-mi spun «Ce-o fi, o fi»”. New York Times a vorbit cu românii din Tulcea despre atacurile cu drone rusești (reportaj)

Data actualizării: Data publicării:
PTYxMWU5MTg4ZmQxYzBiNzkxZDc3OTdiNGJhM2Y4OGY1.thumb
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock
Din articol
„Noi suntem NATO” Teste NATO la Capu Midia „Ce-o fi, o fi”

Odată cu războiul din Ucraina, drone rusești au invadat în repetate rânduri spațiul aerian al NATO, punând pe jar Alianța militară și comunitățile din zonele de frontieră. Un reportaj realizat de publicația The New York Times la Tulcea arată că localnicii privesc aceste incursiuni cu nonșalanță sau cu resemnare. „Nu toată lumea se sperie. Ne-am obișnuit, asta e cel mai grav”, a declarat inspectorul de protecție civilă al orașului. 

Ca răspuns la incursiunile persistente, NATO și Uniunea Europeană elaborează planuri pentru un „zid de drone” coordonat de-a lungul flancului estic al continentului. Însă evoluția neîncetată a tehnologiei dronelor a determinat Alianța să se grăbească să-și modernizeze apărarea aeriană și să funcționeze în stare de alertă permanentă, notează sursa citată.

Datele Ministerului Apărării din România arată că ritmul alertelor privind posibile incursiuni în spațiul aerian al țării este în creștere. Cea mai recentă alertă a avut loc pe 2 mai, când avioane de vânătoare F-16 au fost mobilizate peste noapte pentru a se asigura că cele 20 de drone rusești care se apropiau nu ajung în jurul județului Tulcea.

Deși o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, atacul rusesc părea să se îndrepte către un oraș portuar ucrainean de pe malul celălalt al Dunării, unde s-au auzit numeroase explozii.

„Suntem vecini cu războiul”, a declarat primarul orașului Tulcea, Ștefan Ilie.

În Tulcea, un oraș turistic cu aproximativ 70.000 de locuitori, oamenii au devenit iritați de alertele pe care le primesc pe telefoanele mobile, de obicei în miezul nopții. Copiii adesea nu mai pot adormi, iar fiecare alertă determină cel puțin câțiva locuitori panicați să sune la centrul de operațiuni de urgență al orașului, a spus purtătorul de cuvânt al ISU Delta Tulcea, Daniel Năstase.

„Noi suntem NATO”

Turismul în Tulcea a scăzut cu 40% între 2023 și 2025, a declarat primarul Ștefan Ilie, atribuind această scădere potențialei amenințări. El a încercat să-i liniștească pe locuitori, spunându-le că NATO este acolo pentru a-i proteja.

„Noi suntem NATO. Vedeți, auziți avionul, F-16-ul, la două minute sau la un minut după alarmă? Acela este pentru noi”, le-a spus el oamenilor.

„Facem parte din NATO”, a spus și Dumitru Cerneaga, un român în vârstă de 74 de ani. „Toate țările NATO trebuie să ne apere”, a afirmat el cu încredere.

În septembrie, a fost creată o misiune NATO pentru a apăra teritoriul Alianței de la Finlanda până în Turcia, după ce aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în acea lună. Deși dronele au fost doborâte, incursiunea a fost văzută ca un test al apărării NATO și al hotărârii politice de a riposta împotriva Rusiei.

De la începutul acestei misiuni NATO, aeronave rusești au fost interceptate de cel puțin 300 de ori, a declarat colonelul Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al NATO, inclusiv avioane de vânătoare care au fost escortate în afara teritoriului NATO. Acest lucru se adaugă la răspunsul individual al țărilor NATO la dronele și avioanele care intră pe teritoriul lor, sub propria autoritate suverană.

Niciuna dintre cele 300 de interceptări nu a implicat avioane de luptă americane, a declarat colonelul O’Donnell, calificând acest lucru drept „un alt exemplu al modului în care Europa asigură securitatea Europei”.

Multe dintre dronele rusești care au încălcat frontierele NATO sunt de dimensiuni reduse, manevrabile sau zboară în număr copleșitor de mare. Tehnologia lor evoluează atât de rapid încât noile sisteme de apărare aeriană trebuie testate rapid, înainte de a deveni depășite.

Teste NATO la Capu Midia

La testul NATO de luna trecută, desfășurat la Capu Midia, un poligon de antrenament situat lângă Constanța, pe litoralul românesc al Mării Negre, cinci din cele nouă sisteme de combatere a dronelor și-au atins ținta. Un al șaselea sistem, drona de interceptare Merops, de fabricație americană și cu costuri reduse, a fost considerat „neutru”, deoarece a identificat ținta, dar nu a lovit-o.

„Acesta este motivul pentru care efectuăm teste. După aceste teste, vom înțelege mai bine ce ar putea fi îmbunătățit”, a declarat ulterior ministrul român al Apărării, Radu Miruță. 

Armata SUA a început să antreneze soldați români și polonezi toamna trecută pentru a folosi Merops, care a interceptat aproximativ 90% din dronele rusești din Ucraina, au declarat oficiali ai apărării din SUA. Polonia și Lituania au achiziționat un număr nedivulgat de sisteme, iar România este pe cale să le introducă oficial în armata sa.

În cadrul exercițiului de la Capu Midia au fost testate și elicoptere de atac, dispozitive de bruiaj electronic, artilerie și rachete lansate de la umăr, exercițiu despre care Miruță a afirmat că a avut ca scop „depășirea limitelor” capacităților armamentului.

Cu toate acestea, a adăugat el, „nu veți putea vedea un zid de drone care să ofere protecție completă, în permanență”.

„Când vedeți drone venind dinspre Marea Neagră, în anumite situații, nu putem garanta că acestea nu vor trece granița. De aceea luăm măsuri în avans”, a spus el într-un scurt interviu ulterior.

„Ce-o fi, o fi”

În unele locuri din apropierea graniței cu Ucraina, guvernul român a construit noi buncăre antiaeriene pentru a proteja populația de atacurile iminente sau de resturile căzute de la dronele care au fost interceptate, amintește publicația americană.

Două dintre ele, construite în 2023 în Plauru, un sat micuț situat chiar vizavi de un oraș portuar ucrainean, Izmail, de cealaltă parte a Dunării, par să fi fost folosite foarte puțin.

„Dacă mă duc acolo și drona cade peste ele, ce mai contează?”, a spus Maria Nedelcu, o româncă în vârstă de 66 de ani.

Arătând spre unul dintre buncăre, situat într-un câmp plin de buruieni la doar câțiva pași de ușa casei sale, ea a spus că alertele veneau de obicei după miezul nopții, „iar afară e foarte frig. Eu rămân în pat și îmi spun: «Ce-o fi, o fi»”.

Niciunul dintre cele 10 adăposturi antiaeriene publice din centrul orașului Tulcea nu este considerat funcțional. Construite în timpul Războiului Rece în subsolurile blocurilor de locuințe, adăposturile nu dispun de ventilație, iluminat și toalete, fiind toate acoperite de pânze de păianjen, mucegai și gunoaie lăsate în urmă de ocupanții ilegali plecați de mult.

Edilul Ștefan Ilie a spus că orașul așteaptă fonduri de la Guvern pentru a aduce adăposturile la standardele necesare, în timp ce Miruță, ministrul Apărării, a spus că aceasta nu este o chestiune care ține de autoritatea sa bugetară.

Tanase Dascalu, în vârstă de 66 de ani, își depozitează undițele, sacoșele, vinul și borcanele cu murături și gem de casă în adăpostul clădirii sale. Nu l-a folosit niciodată pentru siguranță. „Nu a fost nevoie”, a declarat el.

El i-a arătat adăpostul Ralucăi Elena Doros, inspectorul de protecție civilă al orașului, care a insistat pentru modernizarea buncărelor publice. Ulterior, Doros s-a plâns de indiferența pe care mulți locuitori au manifestat-o față de amenințarea de dincolo de Dunăre.

„Nu toată lumea se sperie. Ne-am obișnuit, asta e cel mai grav”, a spus ea. 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
4
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Nicușor Dan.
5
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui Putin și de ce tot mai mulți foști aliați prezic un „colaps iminent”
Kaliningrad Marks 81 Years Since Victory In Battle Of Konigsberg
Cum a ascuns Rusia moartea unui protestatar anti-război care şi-a dat foc în Kaliningrad: Investigaţie internaţională
Silhouette of a man wearing headphones, eavesdropping secret agent, spy and scout, Russian flag, backlight.
Polonia a reţinut în doi ani tot atât de mulţi spioni în favoarea Rusiei ca în ultimele trei decenii
putin la kremlin
„Putin a ipotecat în mare măsură viitorul Rusiei”. Cum a transformat frica elitele de la Kremlin în „lachei”
Donald Trump Friedrich Merz
De ce Donald Trump reduce efectivele militare americane din Europa și de ce acest lucru nu a provocat panică în capitalele UE
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Bolojan: Liderii PSD, inclusiv Grindeanu, să propună soluția. Dacă...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Grindeanu spune că partidul ar putea intra într-o coaliţie de...
Karol Nawrocki / Donald Tusk
Cum au declanșat „banii din Rusia” și scandalul Zondacrypto o bătălie...
Gheorghiu Grindeanu
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu a avizat listarea la bursă a unor...
Ultimele știri
Noaptea Muzeelor 2026: Ce evenimente și expoziții pot fi vizitate gratuit în București și în alte orașe din țară
Ce elevi se pot înscrie la sesiunea specială de Bacalaureat 2026. Examenele încep din 18 mai
„Fantomele” Ucrainei lovesc trenurile militare rusești din Crimeea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers pe 6 mai 2026. Momentul în care spun “nu” și își schimbă...
Cancan
Gemenele de la Indiggo, încătușate după ce au provocat panică la Miami Beach, Au RĂNIT inclusiv polițiștii...
Fanatik.ro
Steaua – Barcelona 1986. Cum s-a câștigat, de fapt, finala pas cu pas
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
„Fără număr” pentru viitorul premier. Hidroelectrica scoate ”din joben” un miliard de lei și îl face cadou...
Adevărul
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este...
Playtech
Ce face Roberta Anastase după ce a plecat din politică. A ajuns într-o poziție cheie în domeniul financiar
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă: DOUĂ milioane de oameni l-au înjurat, imediat după discursul neașteptat ținut de Shakira
Pro FM
Cleopatra Stratan, mai senzuală ca niciodată în vacanța din Spania. Fetița care cânta "Ghiță" s-a transformat...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
Fostul preot Cristian Pomohaci, acuzat că oficiază slujbe ilegale într-un fost local, după prescrierea...
Newsweek
Pensie umilitoare pentru sute de mii de pensionari: după 30 de ani, abia depășesc pragul minim. Cum e posibil?
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur pentru apariția la Met Gala alături de noua parteneră, Sutton Foster: „Mi-am...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...