„Rămânem aici şi suntem fericiţi să o facem". Franța anunță cât timp va păstra militarii săi staționați în România

French soldiers prepare a Leclerc tank to be sent to Romania
Militarii supraveghează încărcarea vehiculelor militare pe platformele de transport. Foto: Profimedia

Franţa rămâne naţiune-cadru a Grupului de Luptă din România atât timp cât NATO doreşte acest lucru, a afirmat, marţi, ambasadorul Franţei, Nicolas Warnery, în cadrul unei conferinţe de presă.

„Rămânem aici şi suntem fericiţi să o facem", a adăugat diplomatul, care a prezentat, alături de generalul francez Cyril Mathias, Senior National Representative în România, concluziile recentului exerciţiu militar Dacian Fall, în cadrul căruia Grupul de la Cincu a fost ridicat la rang de brigadă.

El a explicat că, după exerciţiu, trupele şi echipamentele care s-au deplasat în România vor părăsi ţara iar Grupul de Luptă de la Cincu revine la dimensiunea anterioară.

La rândul său, generalul Mathias a spus că Dacian Fall a însemnat, în termeni de logistică, transportul a aproximativ 1.300 de militari din Franţa, 400 de vehicule şi 6.000 de tone de marfă cu vaporul, avionul, pe calea ferată sau rutier.

Totuşi, el nu a precizat de cât timp a fost nevoie pentru această deplasare de echipament şi personal militar.

"Nu ar fi înţelept să dau o cifră exactă. Ce pot să vă spun este că este important să antrenăm această mobilitate, pentru că este ceva complex din punct de vedere militar şi pentru că avem nevoie să găsim dificultăţile. În acest exerciţiu logistic este bine să fim conştienţi de dimensiunea europeană. Rolurile naţiunii-gazdă şi eforturile depuse de către România au fost enorme, deoarece asigurarea condiţiilor logistice nu este deloc uşoară şi faptul că acum vor pleca aceste trupe şi echipamente nu înseamnă că activitatea se opreşte, pentru că facem permanent studii, permanent căutăm să îmbunătăţim. Totuşi, ţinem cont de formalităţile legale. Între Franţa şi România există mai multe frontiere de trecut. În concluzie, vă spun că termenele cerute de Alianţă au fost respectate - pentru mobilizare, integrarea forţelor, angajament - datele au fost respectate", a mai spus Mathias.

Totodată, a subliniat că eventualele dificultăţi detectate în cadrul exerciţiului "nu sunt ale României, sunt colective, vorbim de un efort pe care îl facem împreună".

Generalul a evidenţiat că este în favoarea unui Schengen militar, dar a nuanţat că, în condiţii de pace, există norme legislative naţionale care trebuie respectate.

"Cred că este necesar (un Schengen militar - n.r.), dar este cazul să nu amestecăm nuanţele. Este normal şi necesar ca pe timp de pace să respectăm toate regulile şi legislaţia. În planificare, ţinem cont de aceste termene. Asta nu ne scuteşte la nivel NATO şi la nivel european să continuăm să facem eforturi ca în caz de criză sau război să putem să ridicăm barierele administrative care încetinesc pregătirea unei reacţii", a arătat el.

Dacian Fall este "un capitol al angajamentului misiunii Aigle timp de trei ani, reuşita este rezultatul muncii cotidiene, al relaţiei forţelor române şi franceze în cadrul NATO din 2022", a apreciat Mathias.

