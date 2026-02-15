Principalul suspect în cazul crimei din comuna Vela, județul Dolj, a fost reținut pentru 24 de ore. El a recunoscut în fața anchetatorilor că l-a ucis pe fostul viceprimar. Individul a reușit să fure și o sumă de bani din casa victimei, arată date din anchetă, potrivit Digi24. Criminalul a fost identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere de un alt bărbat bănuit că ar fi comis fapta.

Primul suspect în cazul crimei este și cel care l-a identificat pe adevăratul criminal.

„Anchetatorii au ridicat inițial un alt suspect, un bărbat cu care victima vorbise ultima oară la telefon. Acesta a fost audiat până la 04:00 dimineața și le-a spus anchetatorilor că nu el a comis crima. A reușit în schimb să-l identifice pe adevăratul criminal, cu ajutorul imaginilor surprinse de pe camere de supraveghere.

Apoi, anchetatorii l-au ridicat pe cel de-al doilea bărbat, care a recunoscut că l-a ucis pe fostul viceprimar și i-a furat suma de 4.000 lei. A fost reținut pentru 24 de ore, iar la ora 14:00 va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă”, relatează jurnalista Elena Alexandru.

Localnicii sunt șocați

Moartea poștașului care era și consilier local i-a șocat pe oamenii din Vela, județul Dolj. Soția lui l-a găsit mort în casă, cu mai multe lovituri pe corp.

În noaptea tragediei, femeia a dormit la ferma de animale pe care o aveau cei doi. Pentru că bărbatul nu i-a mai răspuns la telefon, s-a îngrijorat așa că s-a dus acasă. L-a găsit căzut în hol, fără suflare. Femeia a alertat autoritățile.

- Nu s-a întâmplat așa ceva aici.. am și eu 67 de ani. N-am auzit așa ceva. Ce-or fi avut între ei.. ori după bani.

- Era poștaș la noi în sat. Era un om liniștit, la locului lui, chiar nu ne așteptam la o asemenea crimă.

- Motivul nu putem să-l știm pentru ce și cum. Nu era agresiv, bețivan sau ferească Dumnezeu. Un om foarte bun, nu era un om să sară, să zici că avea conflicte cu cineva, nu.

- Eu știu că nu avea niciun conflict cu nimeni, dar acum.. Nu vedeți ce s-a întâmplat?

