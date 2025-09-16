Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate. CJ Vâlcea nu a găsit probleme în cazul managerilor de spitale cu mame-patroni la privat

Cei doi manageri de spitale publice din Vâlcea, despre care Digi24.ro și Pacient în România au arătat aici că și-au folosit mamele pentru a deschide un spital privat în județ, nu au încălcat nicio normă de integritate, potrivit unui răspuns transmis de Consiliul Județean Vâlcea. Concluzia vine în contradictoriu cu mesajele transmise chiar de un reprezentant al instituției, la momentul publicării anchetei, și de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

În luna august, o anchetă realizată de Pacient în România și Digi24.ro expunea o rețea din Vâlcea, formată din doi manageri de spitale publice (plătiți cu peste 5.000 de euro pe lună), asistenți și medici care au decis să își deschidă un spital privat.

Ca să ocolească Legea care le interzice să facă parte din conducerea altor spitale, șefii de la spitalele publice vâlcene și-au „delegat” propriile mame în acționariatul spitalului privat.

Pe parcursul documentării anchetei jurnalistice, reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea au anunțat că vor investiga la rândul lor situația și le-au cerut celor doi manageri să demisioneze, subliniind că la nivelul instituției există „toleranță zero” pentru astfel de cazuri.

Ancheta a ajuns la final, iar un răspuns transmis pe 16 septembrie de Consiliul Județean Vâlcea arată că „nu au fost încălcate normele” de integritate în acest caz.

„Comisia consituită la nivelul Consiliului Județean Vâlcea a verificat aspectele privind integritatea în exercitarea funcțiilor ale celor doi manageri ai Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăiești și Spitalului de Psihiatrie Drăgoești și s-a constatat că la nivelul celor două instituții nu au fost încălcate astfel de norme”, se arată în răspunsul CJ Vâlcea.

În același timp, instituția a mai subliniat că „nu are competența legală de a efectua verificări și de a dispune măsuri” în ceea ce privește activitatea spitalului privat.

Reamintim că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis, la momentul documentării anchetei Digi24.ro și Pacient în România, că le va cere demisia celor doi manageri de spital.

„Este un fenomen pe care l-am tot prezentat de când am preluat acest mandat, l-am și contestat, sunt împotriva lui. Măsurile de reformă prezentate au cumva menirea să reducă acest fenomen, transferul pacienților și implicit al personalului de la public la privat (...) Eu am discutat cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Constantin Rădulescu, care a solicitat suspendarea persoanelor în cauză (n.r. Cei doi manageri de spital). Odată cu finalizarea anchetei, pentru acele persoane se va solicita desfacerea contractului de muncă”, a fost reacția ministrului Sănătății în ceea ce privește ancheta Pacient în România și Digi24.ro.

De pe 1 septembrie, pacienții pot raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public. Detalii, aici.