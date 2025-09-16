Live TV

Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate. CJ Vâlcea nu a găsit probleme în cazul managerilor de spitale cu mame-patroni la privat

Matthew Garvey | Carla Tănasie Data actualizării: Data publicării:
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat/ Colaj Digi24.ro

Cei doi manageri de spitale publice din Vâlcea, despre care Digi24.ro și Pacient în România au arătat aici că și-au folosit mamele pentru a deschide un spital privat în județ, nu au încălcat nicio normă de integritate, potrivit unui răspuns transmis de Consiliul Județean Vâlcea. Concluzia vine în contradictoriu cu mesajele transmise chiar de un reprezentant al instituției, la momentul publicării anchetei, și de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

În luna august, o anchetă realizată de Pacient în România și Digi24.ro expunea o rețea din Vâlcea, formată din doi manageri de spitale publice (plătiți cu peste 5.000 de euro pe lună), asistenți și medici care au decis să își deschidă un spital privat.

Ca să ocolească Legea care le interzice să facă parte din conducerea altor spitale, șefii de la spitalele publice vâlcene și-au „delegat” propriile mame în acționariatul spitalului privat.

MAI MULTE DETALII, AICI: O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat

Pe parcursul documentării anchetei jurnalistice, reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea au anunțat că vor investiga la rândul lor situația și le-au cerut celor doi manageri să demisioneze, subliniind că la nivelul instituției există „toleranță zero” pentru astfel de cazuri.

Ancheta a ajuns la final, iar un răspuns transmis pe 16 septembrie de Consiliul Județean Vâlcea arată că „nu au fost încălcate normele” de integritate în acest caz.

„Comisia consituită la nivelul Consiliului Județean Vâlcea a verificat aspectele privind integritatea în exercitarea funcțiilor ale celor doi manageri ai Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăiești și Spitalului de Psihiatrie Drăgoești și s-a constatat că la nivelul celor două instituții nu au fost încălcate astfel de norme”, se arată în răspunsul CJ Vâlcea.

În același timp, instituția a mai subliniat că „nu are competența legală de a efectua verificări și de a dispune măsuri” în ceea ce privește activitatea spitalului privat.

Reamintim că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis, la momentul documentării anchetei Digi24.ro și Pacient în România, că le va cere demisia celor doi manageri de spital.

„Este un fenomen pe care l-am tot prezentat de când am preluat acest mandat, l-am și contestat, sunt împotriva lui. Măsurile de reformă prezentate au cumva menirea să reducă acest fenomen, transferul pacienților și implicit al personalului de la public la privat (...) Eu am discutat cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Constantin Rădulescu, care a solicitat suspendarea persoanelor în cauză (n.r. Cei doi manageri de spital). Odată cu finalizarea anchetei, pentru acele persoane se va solicita desfacerea contractului de muncă”, a fost reacția ministrului Sănătății în ceea ce privește ancheta Pacient în România și Digi24.ro.

De pe 1 septembrie, pacienții pot raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public. Detalii, aici.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
3
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
profimedia-0973430131
5
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
GEORGESCU_HORA_CAROL_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum a funcționat propaganda în sprijinul lui Călin Georgescu...
cladire_lovita_drone
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de...
port arde
Armata israeliană a atacat un important port din Yemen
sigla anaf
Șeful ANAF anunță controale la comercianți, după ce Grindeanu i-a...
Ultimele știri
Ucrainenii, reticenți față de acordul de pace care îngheață linia frontului cu sprijinul garanțiilor occidentale, arată un sondaj
Spania, una dintre cele 5 mari finanțatoare ale Eurovision, se retrage dacă Israelul participă. Cine mai boicotează concursul muzical
UE va propune sancțiuni împotriva Israelului, pe fondul escaladării conflictului din Gaza
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
scari
Răsturnare de situație în cazul pacientului mort pe scările rupte ale spitalului din Reșița. Cauza decesului este alta, spun medicii
scari
Un pacient a murit la Spitalul din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt în timp ce bărbatul cobora scările. Poliția a deschis o anchetă
timisoara oncologic
Lucrările la marile proiecte medicale continuă. Ministrul Sănătății anunță construcțiile care vor fi realizate din fonduri europene
Salvare
Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși
HHS Secretary Robert F. Kennedy, Jr Testifies on Capitol Hill
Membrii familiei secretarului Sănătății din SUA, Robert F. Kennedy Jr., îi cer demisia. „O amenințare pentru sănătatea americanilor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Nick Cannon, declarații rare despre cum a ajuns să fie tatăl a 12 copii: „A fost modalitatea mea de a...
Cancan
De ce a fugit Toto Dumitrescu de la locul faptei! Ce au descoperit polițiștii
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât câștigă pe oră o româncă care face curățenie în Italia și ce contracte se oferă pentru munca în case...
Digi FM
Toto Dumitrescu a fost reținut de polițiști. Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, iar apoi...
Digi Sport
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce este regula 80/20 când vine vorba de alimentație
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”