Reuniune OSCE la cererea României, după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc în Galați

Reuniunea specială comună a Forumului de Cooperare în domeniul Securității și a Consiliului Permanent al OSCE are loc marți la Viena, în contextul incidentului din Galați, unde o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc, în noaptea de 28 spre 29 mai, anunță Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit comunicatului MAE, „la solicitarea a 14 state participante ale OSCE, membre ale grupurilor București 9 și Nordic-Baltic 8, la sediul OSCE va fi organizată o reuniune specială comună a Forumului de Cooperare în domeniul Securității și Consiliului Permanent de la nivelul OSCE”.

Întâlnirea va avea loc la Viena, la ora locală 17:00 (18:00 ora României).

Reuniunea a fost convocată pentru a discuta „incidentul deosebit de grav care a implicat o încălcare a spațiului aerian național al României de către o drona atribuită Federației Ruse, urmată de o explozie care a dus la rănirea unor persoane și la pagube materiale”, arată MAE.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că scopul demersului este utilizarea OSCE ca platformă de securitate regională.

„Scopul demersului este utilizarea OSCE – un for regional consacrat în domeniul păcii și securității –, fiind un prilej pentru România de a prezenta faptele și a atrage atenția tuturor statelor participante OSCE asupra gravității incidentului, precum și de a indica faptul că responsabilitatea pentru această situație aparține Federației Ruse, în contextul războiului său de agresiune împotriva Ucrainei”, mai arată comunicatul de presă.

MAE subliniază că demersul are și un obiectiv preventiv, respectiv evitarea unor situații similare în viitor.

„Prin acest demers se urmărește totodată evitarea apariției unor incidente similare”, precizează ministerul.

Totodată, România își reafirmă angajamentul față de eforturile diplomatice internaționale.

„În egală măsură, alături de statele partenere din cadrul OSCE, România va continua să se implice activ în inițiativele pentru încetarea imediată a focului și generarea unor condiții pentru o pace negociată cuprinzătoare, justă și durabilă”, mai spune sursa citată.

OSCE este formată din 57 de state participante și reprezintă cea mai mare organizație regională de securitate, iar reuniunile comune ale principalelor structuri sunt considerate excepționale, fiind convocate în situații de tensiuni majore de securitate.

Potrivit MAE, o reuniune similară a avut loc recent, pe 26 mai a.c., la solicitarea Ucrainei, în contextul unor atacuri masive ale Federației Ruse.

Oana Țoiu a declarat luni, la Consiliul de Securitate al ONU privind incidentul de la Galați, că încălcările repetate ale spațiului aerian al României de drone rusești sunt parte a escaladării războiului din Ucraina. 56 de state au denunțat comportamentul „inacceptabil” al Rusiei, în timp ce SUA au condamnat acțiunile Moscovei, iar Ucraina a cerut aliaților să intervină împotriva dronelor rusești care pătrund în spațiul aerian al altor state.

