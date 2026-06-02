Oana Ţoiu, după Consiliul de Securitate al ONU: Comunitatea internaţională arată că o încălcare flagrantă nu trebuie să fie tolerată

Oana Țoiu. Foto: Captură Digi24

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a mulţumit, luni, zecilor de state care şi-au anunţat sprijinul pentru România în contextul incidentului cu drona rusească de la Galaţi. „Comunitatea internaţională arată încă o dată ceea ce este clar: o asemenea încălcare flagrantă nu trebuie să fie tolerată şi să devină noua normalitate”, a afirmat Oana Ţoiu.

„Am informat Consiliul de Securitate cu privire la incidentul din 28-29 mai şi despre analiza tehnică anunţată public de preşedintele Nicuşor Dan, este clar că a fost o dronă rusească Geran 2, specificaţiile tehnice, pe de o parte, şi analiza chimică, pe de alta, indică această provenienţă”, a declarat Oana Ţoiu, potrivit News.ro.

Ea a anunţat că a cerut presiuni dippomatice, în aşa fel încât să nu mai existe riscuri la adresa vieţii civililor. 

„Am vrut să lucrăm în cadrul Consiliului de Securitate care are legitimitatea de a adresa aceste chesiuni care ţin de pace şi securitate. (...) Comunitatea internaţională arată încă o dată ceea ce este clar: o asemenea încălcare flagrantă nu trebuie să fie tolerată şi să devină noua normalitate”, a afirmat Oana Ţoiu.

Ea a constatat „un semn clar al solidarităţii” manifestată în spaţiul public după incidentul de la Galaţi, arătând că nu consideră că ţările care nu au declarat solidaritatea în Consiliul de Securitate nu sunt solidare cu România. 

Ministrul a subliniat că este nevoie de un efort internaţional pentru a se ajunge la pace în regiune, amintind că prin soluţii diplomatice se pot evita sau rezolva crize economice, cum a fost cea privind exportul de cereale din Ucraina sau cea din Strâmtoarea Ormuz.

Cum a apărat reprezentantul Rusiei la ONU retorica lui Putin în cazul dronei de la Galați. „Credem că nu e o coincidență"

