Scandal la sediul Poliției Ilfov, unde Călin Georgescu s-a prezentat pentru controlul judiciar. Ce s-a întâmplat

calin georgescu
Foto: Profimedia Images (arhivă)

Un bărbat a devenit recalcitrant, a adresat ameninţări şi a înjurat, miercuri, la sediul Poliţiei judeţene Ilfov, unde s-au strâns mai mulţi susţinători ai fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu. Acesta s-a prezentat la Poliţie în cadrul controlului judiciar.

„Astăzi, în jurul orei 11:15, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, pe timpul adunării publice de susţinere a fostului candidat la alegerile prezidenţiale din anul 2024, un bărbat din mulţime a devenit recalcitrant faţă de forţele de ordine, a adresat injurii şi expresii jignitoare şi s-a îmbrâncit cu ceilalţi participanţi care au încercat să îl tempereze”, a transmis, miercuri, Jandarmeria Bucureşti, potrivit News.ro.

Sursa citată a precizat că bărbatul a fost identificat de jandarmi şi extras din mulţime, fiind sancţionat contravenţional cu amenzi în valoare totală de 2.000 lei.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, inculpat pentru mai multe infracţiuni grave, între care instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi propagandă fascistă, rasistă sau legionare, rămâne sub control judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti i-a respins cererea de revocare a acestei măsuri.

În 1 septembrie, la ieşirea de la instanţă, Georgescu a declarat că menţinerea controlului judiciar şi prezentarea săptămânală la Poliţie reprezintă „un abuz total împotriva legii”.

În 26 februarie 2025, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic, audiat aproape cinci ore la Parchetul General şi inculpat pentru şase infracţiuni grave:

  • instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, în formă tentată,
  • comunicarea de informaţii false,
  • fals în declaraţii în formă continuată (privind sursele de finanţare a campaniei electorale şi declaraţiile de avere),
  • iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup,
  • promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război,
  • fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit şi aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii.
  • Georgescu a fost plasat atunci sub control judiciar pentru 60 de zile, având mai multe interdicţii, între care şi aceea de a posta pe reţele de socializare mesaje rasiste, legionare, fasciste, antisemite sau xenofobe. El susţinea, la vremea respectivă, că ancheta care îl vizează îi ”aminteşte de mentalitatea şi sistemul comunist din anii '50”.

În 4 august, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a schimbat încadrarea juridică a faptelor în cazul lui Călin Georgescu din comunicarea de informaţii false şi instigare la tentativă la comiterea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale în complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale).

În dosarul privind acţiuni contra ordinii constituţionale sunt cercetaţi şi mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra.

Editor : B.E.

