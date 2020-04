Imagini virale: Cu Dacia 1300 la plimbare prin centrul New York-ului pustiit de pandemie

Imaginile postate de un român stabilit în America și mare iubitor de Dacii au devenit virale pe internet. Bărbatul și-a fotografit mult iubitul automobil în centrul New York-ului pustiit de pandemie.

Însoțite de mesajul „Oraşul care nu doarme niciodată trage un pui de somn”, fotografiile postate de Eduard Pălăghiţă au fost realizate în centrul New York-ului pustiu cu o Dacie 1300 fabricată în 1977, adusă de român peste Ocean. Modelul este înmatriculat la New York şi este singurul din toată America.

Edi este posesorul singurei Dacii din New York. Se mândreşte cu ea de fiecare dată când are ocazia şi spune că maşina merge ca unsă, deşi are peste 40 de ani.



„Maşina e din 1977, complet originală, n-am făcut nicio modificare, totul este exact aşa cum a ieşit din fabrică. Am făcut îmbunătăţiri, dar am pus maşina la punct, adică am pus cauciucuri noi, am schimbat garnituri”, povestea Eduard Pălăghiţă pentru Digi24 în urmă cu 4 ani.

