Programul „Rabla” începe astăzi. Valoarea voucherelor pentru fiecare tip de mașină nouă cumpărată

Zi importantă pentru cei care vor să-și schimbe mașina cu una nouă: astăzi începe programul „Rabla”. După lungi discuții, amânări și modificări, Administrația Fondului pentru Mediu primește cereri începând cu ora 10.00.

Programul „Rabla” 2025 începe astăzi și se încheie la finalul zilei de 25 noiembrie sau la epuizarea bugetului total alocat, de 200 de milioane de lei.

Cel mai așteptat ecotichet, cel pentru mașinile complet electrice, a fost însă micșorat și are în prezent valoarea de 18.500 lei.

Voucherul pentru mașinile plug-in hibrid are o valoare de 15.000 lei, pentru mașinile hibrid 12.000 lei, iar pentru mașinile pe benzină sau pentru cele pe GPL valoarea voucherului este de 10.000 lei.

Programul „Rabla” ar fi trebuit inițial să înceapă în luna iunie 2025, însă acesta a fost amânat și regândit chiar cu o zi înainte de lansarea sa, astfel că bugetul inițial gândit pentru acest proiect a fost micșorat de la 600 de milioane de lei la 200 de milioane de lei, în prezent.

