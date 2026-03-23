Românii își montează instalații GPL pe mașini, după explozia prețului la benzină. „Se simte la buget, chiar la jumătate”

Românii caută soluții pentru a reduce cheltuielile cu carburanții, după ce prețurile benzinei și motorinei au explodat. Una dintre opțiuni este montarea de instalații GPL, iar la service-urile auto au început deja să apară cozi.

- Uitați, aici avem lista cu cererile de astăzi, pentru instalații auto GPL, din toate orașele țării vin cereri pentru montaj GPL.

- Cam câte sunt, doar astăzi?

- Astăzi sunt 56 de cereri.

- Cam câte erau înainte de scumpiri, într-o zi normală?

- Într-o zi normală, în jur de 10 cereri.

Scumpirea carburanților schimbă rapid obiceiurile șoferilor. Tot mai mulți caută soluții mai ieftine, iar instalațiile GPL devin una dintre cele mai populare opțiuni. Service-urile abia mai fac față solicitărilor. Într-un atelier din sectorul 5 al Capitalei, cererea s-a dublat.

Silviu Raicea, manager service: După scumpirea benzinei, cererea a crescut, iar clienții care doresc să monteze acum GPL și doresc o programare vor putea monta în două sau chiar trei săptămâni. Comparativ cu anul trecut, în martie, vânzările s-au dublat.

Prețul unei instalații diferă în funcție de mașină.

Silviu Raicea, manager service: O instalație GPL ajunge undeva la 4500 de lei, iar un autoturism cu injecție directă, pe benzină, ajunge undeva la 9500 lei. Practic se poate monta GPL și pe motorizările plug-in sau hibrid.

Pentru mulți șoferi, e un calcul simplu. Costuri mai mici, autonomie mai mare.

- Tocmai am venit să-mi montez o instalație de GPL pentru costuri reduse și autonomie mare.

- Cam cu cât credeți că veți reduce aceste costuri?

- Undeva la 50%.

- Cât de des mergeți cu mașina?

- În fiecare zi.

- Ne puteți spune cam cât plăteați pentru benzină/motorină versus cât dați pe gaz?

- Cred că, pentru un plin de benzină, undeva la 450 lei-500 lei, și cu GPL te duci cu 240-250, lejer. -

- În momentul în care faci, cel puțin 5000 de km pe lună, se simte, într-adevăr, la buget. Adică, o diferență chiar la jumătate.

Și dealerii de mașini noi confirmă interesul crescut.

Cătălin Șoloc - PR reprezentanță auto: În ultimele săptămâni, de când prețul la pompă al carburantului a crescut foarte mult, clar a crescut și interesul clienților pentru modelele hibride, în primul rând, pentru că acelea consumă simțitor mai puțin carburant, dar și pentru montarea de sisteme GPL pe mașinile alimentate cu benzină.

Montajul vine însă și cu pași obligatorii.

Cristian Bucur, director tehnic RAR: Atelierul vă va înmâna o două documente, o declarație de conformitate și un certificat de garanție. Atunci când veți reveni la RAR, noi vom verifica corespondența dintre datele înscrise în declarația de conformitate și cele regăsite, fizic, pe intalația deja montată pe autovehiculul dvs.

Dacă scumpirea carburanților continuă, listele de așteptare ar putea deveni și mai lungi, avertizează directorii de ateliere auto.

