Live TV

Românii își montează instalații GPL pe mașini, după explozia prețului la benzină. „Se simte la buget, chiar la jumătate”

Data publicării:
doua masini in service auto pentru instalatii gpl
Tot mai mulți români recurg la instalațiile GPL montate pe mașini pentru a-și reduce costurile cu combustibilul tot mai scump

Românii caută soluții pentru a reduce cheltuielile cu carburanții, după ce prețurile benzinei și motorinei au explodat. Una dintre opțiuni este montarea de instalații GPL, iar la service-urile auto au început deja să apară cozi.

- Uitați, aici avem lista cu cererile de astăzi, pentru instalații auto GPL, din toate orașele țării vin cereri pentru montaj GPL.

- Cam câte sunt, doar astăzi?

- Astăzi sunt 56 de cereri.

- Cam câte erau înainte de scumpiri, într-o zi normală?

- Într-o zi normală, în jur de 10 cereri.

Scumpirea carburanților schimbă rapid obiceiurile șoferilor. Tot mai mulți caută soluții mai ieftine, iar instalațiile GPL devin una dintre cele mai populare opțiuni. Service-urile abia mai fac față solicitărilor. Într-un atelier din sectorul 5 al Capitalei, cererea s-a dublat.

Silviu Raicea, manager service: După scumpirea benzinei, cererea a crescut, iar clienții care doresc să monteze acum GPL și doresc o programare vor putea monta în două sau chiar trei săptămâni. Comparativ cu anul trecut, în martie, vânzările s-au dublat.

Prețul unei instalații diferă în funcție de mașină.

Silviu Raicea, manager service: O instalație GPL ajunge undeva la 4500 de lei, iar un autoturism cu injecție directă, pe benzină, ajunge undeva la 9500 lei. Practic se poate monta GPL și pe motorizările plug-in sau hibrid.

Pentru mulți șoferi, e un calcul simplu. Costuri mai mici, autonomie mai mare.

- Tocmai am venit să-mi montez o instalație de GPL pentru costuri reduse și autonomie mare.

- Cam cu cât credeți că veți reduce aceste costuri?

- Undeva la 50%.

- Cât de des mergeți cu mașina?

- În fiecare zi.

- Ne puteți spune cam cât plăteați pentru benzină/motorină versus cât dați pe gaz?

- Cred că, pentru un plin de benzină, undeva la 450 lei-500 lei, și cu GPL te duci cu 240-250, lejer. -

- În momentul în care faci, cel puțin 5000 de km pe lună, se simte, într-adevăr, la buget. Adică, o diferență chiar la jumătate.

Și dealerii de mașini noi confirmă interesul crescut.

Cătălin Șoloc - PR reprezentanță auto: În ultimele săptămâni, de când prețul la pompă al carburantului a crescut foarte mult, clar a crescut și interesul clienților pentru modelele hibride, în primul rând, pentru că acelea consumă simțitor mai puțin carburant, dar și pentru montarea de sisteme GPL pe mașinile alimentate cu benzină.

Montajul vine însă și cu pași obligatorii.

Cristian Bucur, director tehnic RAR: Atelierul vă va înmâna o două documente, o declarație de conformitate și un certificat de garanție. Atunci când veți reveni la RAR, noi vom verifica corespondența dintre datele înscrise în declarația de conformitate și cele regăsite, fizic, pe intalația deja montată pe autovehiculul dvs.

Dacă scumpirea carburanților continuă, listele de așteptare ar putea deveni și mai lungi, avertizează directorii de ateliere auto.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Digi Sport
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Declarația lui Trump care a dus la scăderea cu 10% a preţurilor petrolului. Ce a spus președintele american
Război în Orientul Mijlociu, ziua 24. Trump afirmă că Iranul mai are „o singură șansă” să „pună capăt amenințărilor sale”
O importantă gară europeană, evacuată după ce poliția a descoperit două pachete suspecte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unei mirese care a divorțat la trei minute de la nuntă. Ce i-a spus mirele a revoltat-o complet
Cancan
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Fanatik.ro
Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Compania care deține nava scufundată are probleme uriașe cu ANAF. Ce sume se solicită în instanță
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
Închiderea balcoanelor de la parter. Reguli de care să ţii cont în 2026
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Pro FM
Mario Fresh rupe tăcerea despre Alexia Eram: „Ne mai vedem din când în când”. Ce relație au la doi ani de la...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Scenariul negru privind Strâmtoarea Ormuz: „Dacă Rusia și China decid să sprijine Iranul, Teheranul poate...
Newsweek
VIDEO Gărzile iraniene amenință SUA că au rachete să doboare avioane F 35. Costă 100.000.000 $ unul
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Steven Spielberg, adevărul despre cum e să lucrezi cu Tom Cruise. Ce face actorul în fiecare dimineață pe...
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...