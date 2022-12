VIDEO Viraje spectaculoase și peisaje incredibile: Un monopost F1 a străbătut cea mai înaltă șosea din România

Transalpina a devenit, pentru o zi, circuit de Formula 1. Imagini spectaculoase au fost filmate pe cea mai înaltă șosea din România, cu monopostul cu care Max Verstappen a câștigat al doilea titlu mondial de Formula 1. La volan s-a aflat un pilot junior al echipei austriece, ghidat de inginerul său.

Clipul surprinde una dintre cele mai rapide mașini din lume în viraje spectaculoase și peisaje incredibile, dar și alte momente ieșite din comun.

- Ce zi frumoasă pentru pilotat. Patrick, circuitul de azi este Transalpina. Este cea mai înaltă șosea din România. Vei ajunge imediat la București.

- Recepționat. Să îmi dați putere maximă.

- Nu vei avea nevoie. Traseul este foarte frumos. Bucură-te de el.

- Așa voi face! E un tip ciudat îmbrăcat ca un vampir în mijlocul drumului.

- Suntem în Transilvania. Poate a întârziat la o petrecere de Holloween. Urează-i de bine și apasă accelerația.

- Recepționat. Acest drum este incredibil. 148 de kilometri de plăcere. Și această pădure grozavă.

- Da, linii drepte, serpentine înguste și o viteză maximă de...

- Stai, mai e un tip aici. E un cioban.

- Ia, taică. Vasilică să-ți poarte noroc.

- Mi-a dat o bucată de lână.

- E o tradiție românească, să atingi un miel pentru noroc. Dar, suntem în 2022, aparent primești doar puțină lână.

- Nu am nevoie de noroc dacă te am pe tine.

- Mulțumesc, Patrick! Acum ce s-a mai întâmplat?

- Cred că are loc o nuntă în mijlocul drumului.

- Se învârt în horă. Ar trebui să le arăți cum se face.

- Nu trebuie să mă rogi de două ori.

- Fantastic, "opturi" într-un spațiu de doar 8 metri și jumătate. Frumos dar de nuntă!

- Să continuăm.

- Patrick, e Toma Coconea în spatele tău.

- În sfârșit un român care nu stă în mijlocul drumului.

- Da, e la înălțime! Intră la boxe, Patrck!

- Recepționat.

- Știai că pneurile tale sunt fabricate aici, în România?

- Nu, ce tare!

- Uite-l pe Arunas Gibieza! Urmărește-l și hai la București.

- Să mergem!

