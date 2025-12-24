Live TV

Ce stea au văzut, de fapt, magii în noaptea nașterii lui Isus Hristos. Explicația fizicianului Cristian Presură

Data publicării:
steaua dn betleem
Foto: Profimedia

Steaua din Betleem, care le-a apărut celor trei magi în noaptea nașterii lui Isus Hristos, a fost timp de peste 2000 de ani un mister. Un cercetător de la NASA spune că ar fi vorba de fapt despre o cometă, iar fizicianul Cristian Presură a explicat la Digi24 indiciile care au dus la această concluzie.

Știm destul de multe despre cum arăta cerul acum 2.025 de ani, „pentru că putem să simulăm și să vedem care era poziția Pământului, ce comete ar fi putut să ajungă acolo, ce stele erau pe cer”, a explicat fizicianul.

„Întrebarea este ce au văzut magii atunci. În esență sunt trei lucruri pe care le putem identifica în Biblie, care ne dau indicații despre acel eveniment astronomic. Primul lucru este că magii au văzut ceva apărând la răsărit. Al doilea este că ei s-au dus la Ierusalim și au mers de la Ierusalim la Betleem, călăuziți fiind de o stea care în cazul de față ar fi trebuit să fie înspre sud, pentru că Ierusalimul este cam cu 10km în nordul Betleemului. Și al treilea lucru care ne dă un indiciu despre ce ar fi trebuit să vadă este că acea stea s-a oprit în momentul în care ei au ajuns la Betleem, la locul unde se găsea Isus și din aceste trei lucruri trebuie să refacem istoria astronomică”, a explicat el.

„Anul acesta, în 2025, una dintre teorii a câștigat foarte mult teren. Este o teorie adusă de un astronom de la NASA, care susține că toate cele trei condiții ar fi de fapt îndeplinite foarte bine de o cometă, nu de o stea. Înainte se credea că putea să fie o stea, dar nu stea obișnuită, pentru că o stea obișnuită se mișcă pe cer, nu se poate opri. Deci unii spuneau înainte că este o conjuncție de planete, că este o planetă într-o mișcare retrogradă și așa mai departe. Pe când astronomul de la NASA spune acum de fapt este vorba de de o cometă.

Acea cometă ar fi putut răsări în momentul respectiv - și momentul respectiv ar fi fost anul cinci după Isus, pentru că atunci astronomii chinezi au înregistrat o cometă pe cer. Ar fi putut îndeplini și a doua condiție, pentru că acea cometă ar fi putut să apară în partea de sud a cerului, în așa fel încât să-i ghideze pe magi ca să meargă de la Ierusalim către Betleem. Ar fi putut îndeplini și a treia condiție, pentru că dacă acea cometă s-ar fi mișcat sincron cu rotația pământului, atunci acea cometă, pentru un moment scurt, ar fi rămas imobilă aparent pe cer. Adică o mișcare asemănătoare cu mișcarea sateliților care sunt geosincroni în jurul pământului”, a spus Presură.

Cercetătorul NASA Mark Matney a luat datele de la arhivele chinezești, le-a studiat pe toate foarte bine și a simulat toate traiectoriile posibile care s-ar fi conformat acestor trei condiții din Biblie „și a descoperit că există este una dintre aceste traiectorii care îndeplinește toate cele trei condiții și că acea cometă s-ar fi apropiat cel mai aproape de pământ pe data de 8 iunie, anul cinci după Hristos. Deci atunci ar fi avut loc vizita magilor”, a mai spus el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A stethoscope placed on an electrocardiogram
1
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
om in vant si ninsoare
2
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
profimedia-0775154874
3
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Marilen pirtea
4
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi...
Jaw-dropping new weapon drop dozens of attacking drones out of sky
5
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea deveni cel mai mare...
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
3I/ATLAS
Cometa interstelară 3I/ATLAS trece astăzi cel mai aproape de Pământ. Este printre cele mai ciudate obiecte spațiale văzute până acum
nasterea lui isus, betleem, steaua din betleem, craciun
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
brad betleem
Bradul de Crăciun din Betleem, aprins pentru prima dată de la începutul războiului din Gaza
Traiectoria cometei 3I/ATLAS.
„Vizitatorul interstelar” 3I/ATLAS pare să-și fi schimbat culoarea, pentru a treia oară. Când va ajunge cometa cel mai aproape de Terra
ExoMars_Trace_Gas_Orbiter_observes_comet_3I_ATLAS_static_article
Vizitatorul interstelar 3I/ATLAS, care a trecut pe lângă Marte, fotografiat de sonda europeană ExoMars Trace Gas Orbiter
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine...
Volodimir Zelenski
„Fie ca Putin să piară”. Zelenski vorbește despre dorințele...
Raed Arafat
Vreme severă în România. Raed Arafat a convocat o ședință de urgență...
Parada militară la Moscova
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie...
Ultimele știri
Irineu Darău, după prima zi la Ministerul Economiei: Multe ore de discuţii, analize şi decizii
Accident cu cinci răniți în judeţul Vaslui. Două mașini s-au ciocnit frontal
Tradiții românești de Crăciun: Cum se sărbătorește ziua de 25 decembrie și ce obiceiuri aduc noroc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Fanatik.ro
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Juri Cisotti, portret de fotbalist: „Ai mei știu că sunt puțin nebun”. Interviu exclusiv
Adevărul
Emisiunile umoristice care iau în râs administrația Trump, amenințate cu „eutanasierea” de președintele SUA
Playtech
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW...
Digi FM
„Fiica ta este superbă!”. Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata...
Digi Sport
A transmis un SINGUR cuvânt, după ce Rusia a cerut arestarea sa pentru terorism! Apoi, a făcut un anunț sumbru
Pro FM
Demi Lovato, într-o rochie roșie foarte decoltată, după ce a slăbit 20 de kilograme. A mers cu soțul ei la o...
Film Now
Teaserul pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” a fost lansat. Cillian Murphy, în rol principal...
Adevarul
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani. Rosatom și Institutul...
Newsweek
Viața la pensie - Cum pot avea bunicii singuri un Crăciun frumos?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
„Ce familie frumoasă!”. Gwyneth Paltrow, pe covorul roșu alături de copiii ei. Apple și Moses au captat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...