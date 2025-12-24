Ce stea au văzut, de fapt, magii în noaptea nașterii lui Isus Hristos. Explicația fizicianului Cristian Presură

Steaua din Betleem, care le-a apărut celor trei magi în noaptea nașterii lui Isus Hristos, a fost timp de peste 2000 de ani un mister. Un cercetător de la NASA spune că ar fi vorba de fapt despre o cometă, iar fizicianul Cristian Presură a explicat la Digi24 indiciile care au dus la această concluzie.

Știm destul de multe despre cum arăta cerul acum 2.025 de ani, „pentru că putem să simulăm și să vedem care era poziția Pământului, ce comete ar fi putut să ajungă acolo, ce stele erau pe cer”, a explicat fizicianul.

„Întrebarea este ce au văzut magii atunci. În esență sunt trei lucruri pe care le putem identifica în Biblie, care ne dau indicații despre acel eveniment astronomic. Primul lucru este că magii au văzut ceva apărând la răsărit. Al doilea este că ei s-au dus la Ierusalim și au mers de la Ierusalim la Betleem, călăuziți fiind de o stea care în cazul de față ar fi trebuit să fie înspre sud, pentru că Ierusalimul este cam cu 10km în nordul Betleemului. Și al treilea lucru care ne dă un indiciu despre ce ar fi trebuit să vadă este că acea stea s-a oprit în momentul în care ei au ajuns la Betleem, la locul unde se găsea Isus și din aceste trei lucruri trebuie să refacem istoria astronomică”, a explicat el.

„Anul acesta, în 2025, una dintre teorii a câștigat foarte mult teren. Este o teorie adusă de un astronom de la NASA, care susține că toate cele trei condiții ar fi de fapt îndeplinite foarte bine de o cometă, nu de o stea. Înainte se credea că putea să fie o stea, dar nu stea obișnuită, pentru că o stea obișnuită se mișcă pe cer, nu se poate opri. Deci unii spuneau înainte că este o conjuncție de planete, că este o planetă într-o mișcare retrogradă și așa mai departe. Pe când astronomul de la NASA spune acum de fapt este vorba de de o cometă.

Acea cometă ar fi putut răsări în momentul respectiv - și momentul respectiv ar fi fost anul cinci după Isus, pentru că atunci astronomii chinezi au înregistrat o cometă pe cer. Ar fi putut îndeplini și a doua condiție, pentru că acea cometă ar fi putut să apară în partea de sud a cerului, în așa fel încât să-i ghideze pe magi ca să meargă de la Ierusalim către Betleem. Ar fi putut îndeplini și a treia condiție, pentru că dacă acea cometă s-ar fi mișcat sincron cu rotația pământului, atunci acea cometă, pentru un moment scurt, ar fi rămas imobilă aparent pe cer. Adică o mișcare asemănătoare cu mișcarea sateliților care sunt geosincroni în jurul pământului”, a spus Presură.

Cercetătorul NASA Mark Matney a luat datele de la arhivele chinezești, le-a studiat pe toate foarte bine și a simulat toate traiectoriile posibile care s-ar fi conformat acestor trei condiții din Biblie „și a descoperit că există este una dintre aceste traiectorii care îndeplinește toate cele trei condiții și că acea cometă s-ar fi apropiat cel mai aproape de pământ pe data de 8 iunie, anul cinci după Hristos. Deci atunci ar fi avut loc vizita magilor”, a mai spus el.

