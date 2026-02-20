Live TV

Video&Foto China a testat prima centrală eoliană gonflabilă, capabilă să producă 3MW de electricitate: are 12 turbine și seamănă cu un dirijabil

Une éolienne gonflable géante développée par l'université de Pékin
Sursa fotografiei: Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology Co via Profimedia

O companie chineză din domeniul energiei a testat cu succes o turbină eoliană experimentală care zboară, asemănătoare unui dirijabil, cu o capacitate totală de 3MW şi care poate genera energie direct de deasupra oraşelor şi a comunităţilor izolate din interiorul ţării, transmite vineri Live Science.

Dezvoltat de Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, sistemul de energie eoliană aerian S2000 (AWES) este un dirijabil mare, umplut cu heliu, care adună 12 turbine eoliene.

Aeronava se înalţă la mii de metri în aer pentru a valorifica vitezele stabile ale vântului la altitudini mai mari, care pun turbinele în mişcare şi generează electricitate. Aceasta este apoi trimisă prin cablul de legătură la sol, unde poate intra în reţea, notează Agerpres.

În zborul de testare, producătorii au zburat cu S2000 la o altitudine de 2.000 de metri deasupra provinciei Sichuan, generând 385 de kilowaţi-oră de electricitate. Aceasta este suficientă pentru a alimenta o gospodărie medie din SUA timp de aproximativ 13,3 zile, conform datelor de utilizare furnizate de Administraţia Informaţiilor Energetice din SUA.

În total, S2000 are o lungime de 60 m, o înălţime de 40 m şi o lăţime de 40 m, conform Global Times.

Noua tehnologie are câteva utilizări potenţiale, sugerează dezvoltatorii. "Una este pentru situaţii din afara reţelei, cum ar fi avanposturile de frontieră, unde poate servi ca o sursă de energie convenţională relativ stabilă", a explicat Weng Hanke, director tehnic la Linyi Yunchuan Energy Technology, conform Tide News - o filială a companiei de stat Zhejiang Daily Press Group - prin intermediul Global Times.

Une éolienne gonflable géante développée par l'université de Pékin
Sursa fotografiei: Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology Co via Profimedia

"Cealaltă este de a completa sistemele tradiţionale de energie eoliană terestră, creând o abordare tridimensională a aprovizionării cu energie", conform lui Weng Hanke.

Dacă este realizată la scară largă, abordarea ar putea avea un potenţial de transformare pentru ţările cu spaţiu limitat pentru generarea de energie eoliană terestră, cum ar fi multe ţări din Europa continentală, precum şi pentru cele care nu dispun de platouri marine puţin adânci, necesare pentru generarea de energie eoliană offshore, cum ar fi Japonia.

Cu toate acestea, fiabilitatea cablului conectat pentru furnizarea de energie stabilă reţelei va necesita teste suplimentare.

În toate comunităţile rurale, cu excepţia celor mai îndepărtate, cablul de 2.000 m ar putea reprezenta un obstacol periculos pentru aeronave. În Regatul Unit, spre exemplu, Autoritatea Aviaţiei Civile solicită celor care doresc să piloteze baloane conectate la peste 60 m să solicite o permisiune specială pentru a evita riscul pentru aeronavele care împart spaţiul aerian cu balonul.

Une éolienne gonflable géante développée par l'université de Pékin
Sursa fotografiei: Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology Co via Profimedia

Dincolo de preocupările legate de siguranţă, S2000 va trebui, de asemenea, să fie supus unor teste riguroase pentru a-i demonstra viabilitatea pentru operaţiuni comerciale. Turbinele eoliene standard necesită întreţinere regulată, iar turbina zburătoare s-ar putea dovedi dificilă şi mai costisitoare de întreţinut, deoarece va trebui să se întoarcă la sol pentru fiecare reparaţie.

Turbinele eoliene pot genera mai multă energie acolo unde densitatea puterii vântului - măsura energiei eoliene care poate fi valorificată la o anumită altitudine - este mai mare. Turbinele eoliene offshore, de exemplu, pot capta viteze ale vântului mai mari şi mai constante deasupra apei deschise.

Aceste turbine offshore pot fi, de asemenea, semnificativ mai mari decât omoloagele lor onshore, turbina offshore DEW-26 MW-310 a producătorului chinez Dongfang Electric ajungând la 185 m. Turbinele eoliene plutitoare pot fi la fel de gigantice, turnul turbinei eoliene plutitoare recent prezentate de China Huaneng Group ajungând la 152 m.

De exemplu, viteza medie a vântului offshore considerată potrivită pentru parcurile eoliene la o înălţime de 90 m în apele SUA este de 7 metri pe secundă, conform Marine Cadastre National Viewer.

Este dificil de precizat viteza exactă a vântului la diferite altitudini, deoarece aceasta variază în funcţie de locaţie şi vreme.

Grupul aerospaţial Omnidea estimează că la altitudini cuprinse între 100 şi 2.500 m, densitatea energiei eoliene creşte cu aproximativ un factor de şase, cu o viteză medie a vântului de 15 m/s la 2.500 m.

Acest lucru evidenţiază potenţialele creşteri de eficienţă care pot fi obţinute prin exploatarea vântului la altitudini mai mari cu turbine eoliene zburătoare, precum S2000.

