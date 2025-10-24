Live TV

Cum va arăta Mico, „fața” prietenoasă a AI-ului Copilot creată de Microsoft

microsoft copilot
Foto. Profimedia

Microsoft încearcă să facă interacțiunea cu inteligența artificială mai personală și mai intuitivă. Compania lansează Mico, o „față” prietenoasă pentru AI Copilot, menită să îi ofere o identitate vizuală și o personalitate caldă, care să creeze o legătură mai naturală cu utilizatorul. Noul asistent digital va reacționa la comenzi, își va schimba culoarea în funcție de interacțiune și chiar se poate transforma în Clippy, simbolul nostalgic al Office-ului.

Numele „Mico” provine din primele două litere ale expresiei Microsoft Copilot, iar scopul său este de a aduce o dimensiune umană experienței de utilizare. Potrivit companiei, Mico va urmări activitatea utilizatorului, va asculta comenzile și va reacționa în timp real, schimbându-și culoarea pentru a reflecta modul de interacțiune, informează News.ro.

Foto via X/ pc_watch

Noua funcționalitate aduce aminte de Clippy, asistentul animat din versiunile vechi ale Microsoft Office. De altfel, Microsoft recunoaște sursa de inspirație și a introdus chiar un „easter egg”: dacă utilizatorul dă click de mai multe ori pe Mico, acesta se transformă temporar în Clippy.

Mico va fi activat implicit în modul vocal al Copilot, dar utilizatorii vor avea posibilitatea să îl dezactiveze. De asemenea, asistentul va putea salva amintiri din conversațiile purtate și va învăța din feedback-ul primit, adaptându-se treptat stilului și preferințelor fiecărui utilizator.

Pentru început, Mico va fi disponibil doar în Statele Unite, Canada și Marea Britanie.

