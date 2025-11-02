Live TV

Ce sunt, de fapt, misterioasele izbucniri de lumină observate pe cer în anii 1950. S-a crezut că sunt OZN-uri, dar explicația e alta

Data publicării:
fotografii ale cerului
Foto: Solano et al. via Scientific Reports

O serie de misterioase izbucniri de lumină „asemănătoare stelelor”, observate în fotografiile făcute cerului în anii 1950, au fost mult timp asociate cu OZN-urile. Acum, oamenii de știință au aflat despre ce este vorba - și nu există nicio legătură cu spațiul cosmic, relatează The Independent.

Aceste sclipiri, care durează mai puțin de 50 de minute, apar într-o fotografie, dar dispar înainte ca următoarea să fie realizată în aceeași regiune a cerului.

Explicațiile propuse pentru această anomalie au variat de la asteroizi la fenomene anormale neidentificate sau UAP, care este noul nume oficial pentru OZN-uri.

Dar acum, oamenii de știință au descoperit o legătură solidă între aceste sclipiri și testele cu arme nucleare desfășurate la suprafață.

Într-un nou studiu, publicat în revista Scientific Reports, cercetătorii au analizat fotografii istorice realizate în timpul Palomar Observatory Sky Survey (POSS-I) între 1949 și 1957, înainte de lansarea primului satelit din lume, Sputnik.

Fotografiile realizate în timpul acestui studiu al cerului arată mai multe pete luminoase misterioase care fie au dispărut complet, fie au pâlpâit pentru scurt timp pe cer.

În cadrul studiului, cercetătorii au compilat un set de date care acoperă 2.718 de zile și au comparat datele unor astfel de observări tranzitorii cu cele ale testelor nucleare de la suprafață și ale rapoartelor despre OZN-uri.

Oamenii de știință au descoperit că aceste sclipiri, sau fenomene tranzitorii, erau cu 45% mai susceptibile de a fi observate la date în decurs de o zi după un test cu arme nucleare, comparativ cu datele din afara unei ferestre de testare nucleară.

„Rezultatele au relevat asocieri semnificative între testele nucleare și fenomenele tranzitorii observate”, au scris cercetătorii.

„Din 1951 până la lansarea Sputnik în 1957, cel puțin 124 de teste nucleare la suprafață au fost efectuate de SUA, Uniunea Sovietică și Marea Britanie”, spun cercetătorii. Numărul acestor sclipiri tranzitorii surprinse de cameră a crescut și atunci când oamenii au raportat în mod independent observarea unor OZN-uri.

„Constatările noastre oferă un sprijin empiric suplimentar pentru validitatea fenomenului UAP și potențiala sa legătură cu activitatea armelor nucleare, contribuind cu date dincolo de relatările martorilor oculari”, au scris ei.

Deși cel mai recent studiu nu dezvăluie cauza exactă a obiectelor spațiale tranzitorii sau natura OZN-urilor, descoperirile le leagă de testele nucleare și ajută la excluderea unor teorii.

De exemplu, asocierea cu testele nucleare implică faptul că flashurile tranzitorii nu sunt niște simple defecte ale plăcii fotografice.

Deoarece luminile tranzitorii sunt observate la aproximativ o zi după testele nucleare, este posibil să nu fie resturi de bombe, care străbat cerul foarte curând după detonare.

Constatările, însă, sugerează asocieri „dincolo de întâmplare” între apariția unor astfel de izbucniri de lumină tranzitorii pe cer și atât testele nucleare, cât și rapoartele UAP, spun oamenii de știință.

Unele fenomene atmosferice încă nedocumentate, declanșate de detonări nucleare, ar putea servi drept stimul pentru unele relatări despre OZN-uri, au concluzionat ei.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Col Toma Marius Cezar
1
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
2
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
3
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
ranca-transalipna
4
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar...
Vladimir Putin și Donald Trump
5
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Inundații în județul Galați.
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru...
The Pentagon is seen from above in Arlington, USA - 09 Feb 2025
Modelul de propagandă preferat al Pentagonului. Administrația Trump...
femeie abuzata de partener
Ce este „Legea femicidului”, propunerea cu o susținere fără precedent...
Ignazio la Russa, la o emisiune în Italia despre scandalul informațiilor confidențiale
„Super-polițistul” care a șantajat elita politică de la Roma. Cum au...
Ultimele știri
Schimbările climatice, o amenințare „fără precedent” pentru sănătatea a milioane de oameni (studiu)
Inovație revoluționară: „florile de ADN” ar putea trata tumorile din corp. Cercetătorii le-au descoperit și alte întrebuințări
„Au plătit prețul suprem”. Tragedii trase la indigo: Cinci oameni au murit pe munte în decurs de 10 zile, după ce s-au prăbușit în gol
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump
Șoigu amenință SUA după ce Trump a ordonat reluarea testelor nucleare: „Nu ne-am dori ca stabilitatea să se deterioreze”
dmitri peskov
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Donald Trump
Trump a ordonat Pentagonului să testeze arme atomice, după 33 de ani. Inversare a politicii nucleare a SUA
Fine dining
Un celebru chef elvețian și-a pierdut steaua Michelin, după 40 de ani. „Sunt devastat, nu am nicio explicație”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce...
Fanatik.ro
Doar miliardarul Ion Țiriac putea face asta. Mașina spectaculoasă, de 3 milioane de dolari, cu care a...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
Adevărul
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și...
Playtech
De ce se aud zgomote în calorifere și ce poți face ca să le elimini
Digi FM
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania. Fosta soție a lui Johnny Depp, fericită alături de cei trei copii...
Digi Sport
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordănescu are oferta pe masă, la o zi de la plecarea de la Legia!
Pro FM
Ce diferenţă de vârstă e între Selena Gomez şi soţul ei, Benny Blanco. Cei doi şi-au oficializat recent...
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
Cine îi salvează pe salvatori? Colectiv, noaptea pentru care nimeni nu a fost pregătit: „Au început să urle...
Newsweek
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat
Digi FM
Zile libere de Crăciun și Revelion. Cât durează vacanța de iarnă în 2025 – 2026
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles