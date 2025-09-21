Live TV

De ce explodează tundra siberiană? Un nou studiu explică de ce apar atât de multe cratere uriașe în nordul Rusiei

Data publicării:
crater în Siberia
Cercetătorii se tem că fenomenul craterelor explozive s-ar putea extinde și înspre zonele rezidențiale și industriale din Siberia. Foto: Profimedia Images

Craterele uriașe apărute în peninsulele Iamal și Gîda din nordul Siberiei au fost considerate un mister la început, dar oamenii de știință și-au dat seama că formarea lor are legătură cu schimbările climatice și geologia neobișnuită a regiunii. Totuși, au rămas mai multe întrebări fără răspuns: de ce exploziile au loc doar în Siberia, cu toate că întreaga regiune arctică se încălzește mai repede decât restul planetei, și cât de des vor apărea noi cratere imense pe măsură ce temperaturile continuă să crească la nivel global? Un nou studiu publicat în revista Science of the Total Environment oferă acum răspunsurile.

Primul crater a fost descoperit în 2014 în nordul Siberiei. Acesta s-a format în urma unei explozii subterane spontane care a aruncat bucăți uriașe de pământ în toate direcțiile.

În timp, au fost descoperite și mai multe cratere, unele dintre ele având adâncimi mai mari de 45 de metri. Când permafrostul se topește, pungi de metan se pot forma în subteran.

Helge Hellevang, un cercetător specializat în geologia mediului de la Universitatea din Oslo și autor principal al studiului, a creat mai multe simulări digitale bazate pe datele obținute din alte studii în limba engleză și rusă despre acest fenomen.

crater-uriaș-siberia-explozie
Cercetătorii susțin că apariția craterelor este legată de o combinație de factori asociați cu schimbările climatice și geologia neobișnuită a regiunii. Foto: Profimedia Images

Această zonă a Siberiei este cunoscută pentru zăcămintele sale uriașe de gaze naturale. Hellevang și colegii lui au descoperit că peninsulele Iamal și Gîda prezintă și semne de subțiere a stratului de permafrost asociate cu procesul de deformare a scoarței terestre care creează falii – un fenomen provocat de mișcarea plăcilor tectonice.

Cercetătorii bănuiau faptul că faliile joacă un rol important în formarea craterelor.

Potrivit simulărilor realizate de echipa de cercetători, condițiile producerii unei astfel de explozii apar atunci când gazul se deplasează în sus prin falii într-o cavitate aflată sub permafrost care este destul de solidă încât să prevină scurgerea gazului în atmosferă.

Când temperaturile mai mari topesc permafrostul, formând lacuri puțin adânci la suprafață, punga de gaz devine tot mai puțin etanșă.

În același timp, presiunea din interiorul cavității crește, pe măsură ce căldura de afară eliberează gazul blocat sub gheață, care se combină cu gazul aflat sub presiune ce vine din faliile care se extind la adâncimi mai mari.

Dacă presiunea din cavitate devine prea mare, toată punga de gaz poate exploda. De la explozia din 2014, între opt și 17 alte cratere – în funcție de cum sunt definite acestea – au fost descoperite pe cele două peninsule, iar fenomenul ar putea fi întâlnit din ce în ce mai des.

crater-siberia
De la descoperirea primului crater uriaș în Siberia, în 2014, alte explozii misterioase au format noi cratere în regiune. Foto: Profimedia Images

„Pe măsură ce încălzirea atmosferei și slăbirea permafrostului de la suprafață continuă, este foarte probabil ca și mai multe explozii să aibă loc”, a explicat Hellevang pentru New York Times.

Se poate ca unele dintre cratere să fi fost încă și mai adânci atunci când s-au format, dar, cu timpul, s-au umplut din nou. „Aceste cratere se degradează rapid în lacuri pe măsură ce se topesc sau se umplu cu apă”, a explicat și Lauren Schurmeier, cercetătoare de la Universitatea din Hawaii. „Există mult mai multe structuri asemănătoare lacurilor în această zonă decât cratere.”

Vremea era la fel de călduroasă sau chiar și mai caldă în nordul Siberiei acum 9-10.000 de ani în urmă, ceea ce înseamnă că astfel de cratere s-au format și atunci, potrivit lui Hellevang. Multe din ele s-ar putea să se fi transformat cu timpul în lacuri.

Dacă această teorie se adeverește, atunci o parte din lacurile din regiune s-ar putea să fi avut un început violent. „Multe dintre lacuri s-ar putea să fi fost cratere formate în urma emisiilor de gaze.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Avioane MiG-31
4
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
5
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei Timofeciuc
Digi Sport
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei Timofeciuc
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rachetă Patriot
De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației...
Petr Pavel, preşedintele ales al Cehiei, vorbeşte în cadrul unui eveniment din Praga.
Președintele ceh, Petr Pavel, a cerut doborârea avioanelor rusești...
roman arestat italia
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor...
elevi la scoala
Criză majoră de dascăli în România. Mii de ore de curs neacoperite...
Ultimele știri
Un nou tip de fraudă pe rețelele sociale. Avertismentul DNSC
Atac armat în SUA: Un bărbat a împușcat mai mulți oameni într-un club din New Hampshire. Un om a murit, mai mulți sunt răniți
Orașul Gaza, sub buldozere: zeci de clădiri au fost puse la pământ. Cresc îngrijorările privind relocarea forțată a palestinienilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de spionaj cu Moscova
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
Estonia ia măsuri pentru închiderea frontierei de est după încălcarea spațiului aerian de către avioanele rusești MiG-31
Volodimir Zelenski
Zelenski vrea ca România și Polonia să doboare dronele rusești. „Nu contăm pe alții”
US, Washington, DC, Capitol Building with the Senate side of the building on the right, and the House side at the far left
Un grup de senatori americani avertizează asupra ingerințelor Rusiei în alegeri. „Dovezi clare și copleșitoare”
Aleksandr Tiunin. Foto- X:United24 Media
Încă un magnat rus găsit mort în condiții misterioase, al 20-lea pe listă. Compania sa furniza materiale pentru dronele Shahed
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Fanatik.ro
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume a spus adevărul: ”Nu voi regreta nimic”
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Svetlana Khorkina. Era cea mai elegantă și înaltă gimnastă din istoria sportului, dar acum e...
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
„E moarte lentă”. Românul care și-a dat demisia de la Amazon: „Am clacat psihic, m-a terminat. Am plecat”
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme