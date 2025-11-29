Live TV

Descoperire rară în Franța: un inel de aur vechi de 2.000 de ani dezvăluie misterele unui mormânt roman fastuos

Data publicării:
Two archaeologists on the site of the discovery of exceptional remains at the Loyasse cemetery.
Doi arheologi care efectuează săpături. Foto cu caracter ilustrativ. Profimedia

Arheologii francezi au descoperit un mormânt roman de incinerație vechi de aproape 2.000 de ani, deosebit de bogat, plin cu monede de argint, bijuterii și artefacte rare. Printre acestea se află și un inel de aur deformat de căldură, care ar putea conține numele persoanei înhumate și oferă indicii importante despre identitatea unui adolescent din perioada romană, potrivit Live Science.

Mormântul a fost descoperit întâmplător în timpul săpăturilor efectuate într-o așezare medievală din localitatea Lamonzie-Saint-Martin, un mic oraș din sud-vestul Franței. Pe măsură ce arheologii au excavat sub vechile silozuri medievale, au observat o înmormântare neobișnuită, potrivit unui comunicat din 24 noiembrie al Institutului Național Francez de Cercetări Arheologice Preventive (INRAP).

Săpăturile au arătat că este vorba despre un „bustum”, un tip de practică funerară romană în care persoana decedată era incinerată direct deasupra mormântului, rămășițele fiind apoi îngropate imediat. Bustumul, cu formă dreptunghiulară, măsura 2,2 metri pe 1,05 metri și era plin de obiecte funerare depuse pentru defunct.

Într-un colț al mormântului, arheologii au găsit un pahar ceramic și un recipient din sticlă transparentă. Într-un alt grup de ofrande, cercetătorii au descoperit 10 monede din argint și bronz, alături de mici foițe de aur care ar fi putut decora o pungă sau o cutie în care erau ținute monedele. De asemenea, au fost identificate cristale în formă de romb, probabil resturile unui accesoriu din piele împodobit, care între timp s-a descompus, precum și un obiect lung din fier corodat, despre care se crede că ar fi putut face parte dintr-un harnașament de cal, posibil un element de zăbală.

Stilul mormântului, ceramica și monedele sugerează că bustumul datează din perioada cuprinsă între secolul I și secolul al III-lea.

În interior au fost descoperite și aproape două duzini de obiecte din aur, dintre care două pot oferi indicii despre identitatea persoanei îngropate.

Arheologii au găsit o posibilă „bulla” — un amulet special primit de băieții din Roma antică la nouă zile de la naștere și purtat până la vârsta de aproximativ 16 ani, când deveneau cetățeni romani cu drepturi depline. De asemenea, au fost recuperate fragmente dintr-un inel de aur, deformat de căldura incinerării, care pare să se potrivească cu o mică piesă din cristal de rocă inscripționat, numită intaglio. Inscripția grecească de pe intaglio, ΑΛΛΑΛΛΗ (Allallé), ar putea reprezenta numele de familie al defunctului.

Mormântul bogat și bine conservat ridică numeroase întrebări la care arheologii vor încerca să răspundă în urma analizelor ulterioare. Ei vor studia oasele umane pentru a determina sexul și vârsta persoanei decedate. De asemenea, vor continua săpăturile în zonă pentru a identifica alte morminte sau locuințe care ar putea explica de ce acest ansamblu funerar, incluzând un obiect ce sugerează o moștenire greacă, a fost depus tocmai în această regiune a Franței.

