„Jurnalul de științe” prezintă robotul care ne va întâmpina la gară

Vineri, 24 mai 2019, de la ora 19:00, „Jurnalul de științe” aduce la Digi World „cel mai avansat robot social” din lume. Furhat poate să zâmbească sau să se îmbufneze și provoacă interlocutorii, spun creatorii lui, la discuții interesante care depășesc nivelul conversațiilor obișnuite dintre oameni.

„Furhat ne-ar putea scăpa de cozi la ghișeele de informații și de calculele complicate ale rutelor de călătorie. A fost creat special pentru întâmpinarea turiștilor în aeroporturi și gări, dar poate fi un bun companion și pentru vârstnici sau copii. Creatorii lui spun că stimulează imaginația și creativitatea și, în plus, nu are reținerile sau inhibițiile care pe noi, oamenii, ne împiedică să comunicăm cu ceilalți pe anumite subiecte”, a declarat Teodora Safta, realizatoarea emisiunii „Jurnalul de Științe”.

În primele luni de testare, Furhat a fost prezent pe aeroportul din Frankfurt și, în curând, va putea fi întâlnit în aproape toate gările din Germania. Robotul de doar trei kilograme nu are mâini, nici picioare, dar inventatorii lui spun că nici nu are nevoie. Este mult mai ușor de acceptat astfel, pentru că nu ne inspiră teama de roboți-zombi care ne urmăresc peste tot, cultivată de filmele de la Hollywood.

Furhat e capabil să replice expresii mimico-faciale umane, cunoaște aproape 40 de limbi străine și câteva cuvinte în română. Teodora Safta ne va dezvălui ce altceva mai poate face robotul, în „Jurnalul de Științe”, vineri, de la ora 19:00, pe Digi World și sâmbătă, la 15:30, pe Digi24.

„Jurnalul de științe” este singura emisiune din media românească dedicată informațiilor de actualitate din domeniul științelor. „Cunoașterea în doze precise” este în fiecare vineri de la ora 19:00 la Digi World și de la ora 23:00 la Digi Life. Sâmbăta de la ora 15:30, emisiunea este transmisă și la Digi24, într-un format extins care include imagini spectaculoase din documentare științifice realizate recent.