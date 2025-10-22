Live TV

Video OpenAI și-a lansat propriul browser bazat pe inteligență artificială, ChatGPT Atlas

Foto: Profimedia

Open AI, dezvoltatorul ChatGPT, a lansat un browser web bazat pe inteligență artificială pentru a concura cu rivali precum Google, care operează Chrome, cel mai popular browser din lume, relatează BBC.

ChatGPT Atlas renunță la bara de adrese, o caracteristică esențială în căutare, șeful Sam Altman afirmând că a fost „construit în jurul ChatGPT”, compania lansând marți noul browser pe sistemul de operare MacOS al Apple.

Apariția Atlas vine în contextul în care OpenAI caută noi modalități de a-și fructifica pariul uriaș pe inteligența artificială și de a profita de baza sa de utilizatori în continuă creștere.

OpenAI a declarat că Atlas va oferi și un mod agent plătit, care efectuează căutări în mod autonom pentru utilizatorii popularului său chatbot.

Funcția „agent mode” va fi disponibilă numai pentru abonații ChatGPT plătitori. Aceasta utilizează chatbotul pentru a aduce „îmbunătățiri care îl fac mai rapid și mai util, lucrând cu contextul dvs. de navigare”.

Compania a anunțat o serie de noi eforturi pentru a atrage utilizatorii către serviciile sale online, încheind parteneriate cu Etsy și Shopify, precum și cu Expedia și Booking.com.

La evenimentul DevDay organizat de OpenAI la începutul acestei luni, Sam Altman a anunțat că ChatGPT a ajuns la 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal, față de 400 de milioane în februarie, potrivit datelor și cercetărilor firmei Demandsage.

Totuși, Pat Moorhead, CEO și analist șef la Moor Insights & Strategy, s-a arătat sceptic cu privire la faptul că Atlas ar putea reprezenta o provocare serioasă pentru Chrome sau Microsoft Edge, „deoarece utilizatorii mai obișnuiți, începătorii și utilizatorii corporatiști vor aștepta pur și simplu ca browserele lor preferate să ofere această funcționalitate”.

