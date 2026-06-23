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Reușită pentru China, după zece ani: un supercomputer instalat la Shenzhen a fost declarat cel mai puternic din lume

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(China Economic Roundtable) Xinhua Headlines: China's historic socio economic achievements over past five years
Un angajat lucrează într-o sală de date a centrului de supercalcul din Zona Nouă Gui'an, provincia Guizhou, din sud-vestul Chinei, pe 29 august 2024. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Supercomputerul chinezesc LineShine a fost declarat cel mai puternic din lume în cel mai recent clasament semestrial publicat marţi de site-ul Top500, marcând astfel o premieră pentru o maşinărie chineză după anul 2017, informează AFP.

LineShine, denumit şi Lingsheng, l-a detronat pe El Capitan, supercomputerul american al laboratorului public Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), construit în parteneriat cu Hewlett Packard Enterprise (HPE) şi specializat în microprocesoare AMD.

Un supercomputer sau un supercalculator este o maşină concepută pentru a atinge cele mai înalte performanţe de calcul cu ajutorul tehnologiilor de vârf ale momentului, notează Agerpres.

Pentru stabilirea acestui clasament, cercetătorii din grupul aflat în spatele site-ului Top500 supun supercomputerele unui test denumit High Performance Linpack (HPL), ce constă în rezolvarea unor ecuaţii în serie.

În timpul acestui test, LineShine a atins 2.198 exaflops pe secundă, ceea ce înseamnă că a efectuat 2.198 de miliarde de miliarde de operaţii cu virgulă într-o secundă.

Instalat în Centrul Naţional de Superinformatică din Shenzhen (NSCS), LineShine funcţionează cu procesoare chinezeşti. Este format din 47.000 de CPU (Unitate Centrală de Procesare, cel mai comun model de bază pentru cipuri), repartizate pe 92 de suporturi compartimentate.

Alegerea de a face să funcţioneze un supercomputer doar cu CPU-uri este notabilă, deoarece cvasitotalitatea celorlalte modele de vârf recurg la GPU-uri, procesoare grafice, popularizate de grupul american Nvidia, sau la alte procesoare denumite acceleratoare, adică procesoare optimizate pentru nevoi de calcul extinse.

Un supercomputer chinezesc nu a mai figurat în top 10 din anul 2023.

Pe lângă clasamentul principal, bazat pe performanţe pure, cercetătorii publică mai multe alte clasamente, în special Green500, care ierarhizează supercomputerele în funcţie de consumul lor energetic la un volum de calcul comparabil.

La fel ca în palmaresul precedent, supercalculatorul KAIROS gestionat de CALMIP (Calcul en Midi-Pyrenees), o entitate franceză ce grupează cercetători de la CNRS şi de la Universitatea din Toulouse, s-a clasat pe primul loc.

Supercomputerele au aplicaţii concrete în cercetare, mai ales în cazul lui El Capitan, care permite efectuarea unor simulări cu arsenalul nuclear american fără a fi nevoie de teste în condiţii reale.

Editor : B.E.

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