Ce dependență de rețele sociale are un copil. Experiența unui părinte: „Ne-am dat seama că e o problemă când am dus-o la grădiniță”

Depedența de rețelele sociale și internet, în special în rândul copiilor, dar nu numai, se poate trata la terapie. La cabinetele psihologilor s-au prezentat cu 30% mai mulți pacienți. Odată cu pandemia, rețelele sociale au fost folosite abuziv, ore întregi în fiecare zi. Printre semnele specifice adicției se numără tendința de neglijare a activităților sociale, școlare, scăderea stimei de sine sau a productivității.

Neluța este unul dintre părinții care și-a expus copilul fără să-și dea seama de pericol. Încă de când era bebeluș, a încercat să-i distragă atenția cu ecranului telefonului pentru a o convinge să mănânce.

Neluța Curuia - părinte: Ne-am dat seama că avem o problemă când am dus-o la grădiniță. Am pus prima dată pe seama adaptării într-un ritm mai greu. Nu era așa, prefera să se izoleze. Am primit sfat de la doamna educatoare să cerem părerea unui specialist și, într-adevăr, expunerea la ecrane a fost cu efecte negative și a trebuit să ducem copilul la terapie comportamentală, iar apoi la logopedie. Acum se văd rezultate considerabile.

Experții atrag atenția că, pe lângă schimbările comportamentale, folosirea excesivă a dispozitivelor inteligente provoacă și schimbări la nivel mental.

Gabor Maté - expert în tratarea traumei, adicțiilor și dezvoltarea copilului: Pe termen lung, dacă scanăm creierul copilului care a stat mult în fața ecranului, cu atât mai puțin creierul va fi dezvoltat în zonele de gândire, creativitate și interacțiune socială.

Psihoterapeuții susțin că cei mici sunt influențati de comportamentul părinților sau apropiaților.

Alina Laura Ciupercovici - psihoterapeut și specialist în tratarea adicțiilor: Cred că 100% din adulții care vin la noi pentru terapie și tratament, în timpul de așteptare, folosesc cel puțin o rețea de socializare. E o cerere tot mai mare, venind de la părinți care au copii pe care-i descriu ca fiind dependenți de device-uri, inclusiv de social media. Sunt tot mai mulți părinți care întreabă de programe de control parental și despre cum ar putea să-l folosească să limiteze accesul la aceste device-uri și social media.

Robert Feraru - expert social media: Consumul de social media, recomand să fie cu moderație, mai ales în rândul tinerilor și copiilor, pentru că e o pantă care poate duce într-o decădere și tinerii pot sta foarte mult și pot fi afectați. Peste 50% dintre românii noștri consumă când se trezesc social media. Nici nu-și fac igiena de dimineață că au deschis telefonul.

Social media dă o dependență mai mare decât alcoolul sau tutunul, arată o analiză recentă făcută de o organizație din Marea Britanie.

Editor : A.P.