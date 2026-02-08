Live TV

Cehia, în rândul țărilor care vor să interzică accesul copiilor sub 15 ani la social media. Premierul Andrej Babis: „Sunt de acord”

Data publicării:
Prim-ministrul ceh Andrej Babis şi-a exprimat pentru prima dată sprijinul pentru interzicerea accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani.

„Sunt de acord”, a declarat miliardarul în vârstă de 71 de ani într-un video postat pe Facebook duminică., potrivit dpa, preluată de Agerpres „Trebuie să ne protejăm copiii”, a adăugat el.

Mai multe ţări europene iau în considerare interzicerea accesului la reţelele de socializare pentru copii, după ce Australia a deschis calea şi a introdus o astfel de măsură la sfârşitul anului trecut.

Potrivit ministrului Industriei, Karel Havlicek, cabinetul ceh îşi propune să ia o decizie cel târziu până la sfârşitul anului.

Ministrul Sporturilor, Boris Stastny, a scris pe platforma X că e de preferat ca cei mici să practice sporturi şi să meargă la locul de joacă, şi nu să stea în faţa telefonului sau a calculatorului.

Din decembrie, o coaliţie formată din partidul populist de dreapta ANO (DA) al lui Babis şi două partide de extremă dreaptă guvernează la Praga. Criticii au avertizat asupra restricţiilor privind drepturile fundamentale şi a unei ameninţări la adresa vieţii private.

Limitele de vârstă pentru reţelele sociale au fost un subiect fierbinte de discuţie în ultima perioadă.

Australia este un pionier în acest sens. Din 2025, în această ţară, copiii şi adolescenţii sub 16 ani nu mai au voie să aibă propriile conturi de socializare.

Scopul este de a proteja tinerii de riscuri precum hărţuirea în spaţiul cibernetic, consumul problematic şi conţinutul tulburător.

Adunarea Naţională Franceză a votat recent pentru interzicerea utilizării reţelelor sociale de către copiii şi adolescenţii sub 15 ani. Propunerea trebuie încă votată în Senat, camera superioară a parlamentului francez.

