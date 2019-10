Digi Mobil introduce serviciul de date mobile 4G în banda de frecvenţe de 900 MHz

Utilizatorii Digi Mobil vor beneficia de servicii de comunicații mobile optimizate, odată cu finalizarea unui proiect privind extinderea standardului 4G în banda de frecvenţe de 900 MHz. Proiectul, derulat cu rezultate optime în județul Argeș, se va extinde gradual în lunile următoare și în alte zone ale țării. În paralel cu adoptarea standardului 4G în banda de frecvențe de 900 MHz, operatorul va utiliza și tehnologia 2G, astfel încât să permită o acoperire superioară în interiorul clădirilor și în mediul rural, pentru serviciul de voce, chiar și pentru terminale din generațiile anterioare.

În prezent, rețeaua Digi Mobil 3G acoperă 99,5%⃰ din populația României, iar rețeaua 4G, dezvoltată până acum în benzile de 2100 și 2600 Mhz, a ajuns la o acoperire de 75% a populației. Din iunie 2019, Digi Mobil a dobândit noi capabilități, prin punerea în funcțiune a primelor stații de emisie 5G, cea mai avansată tehnologie din domeniul comunicațiilor electronice mobile, în banda 3500 Mhz. Odată cu extinderea standardului 4G în bandă de 900 Mhz, operatorul face un salt pentru a aduce acoperirea de date 4G la nivelul acoperirii de voce.

”Încă de la prezentarea ofertei de telefonie mobilă, în 2007, a Grupului Digi | RCS & RDS ne-am propus să aducem pe piața locală cele mai bune servicii de telefonie mobilă și date mobile la cele mai competitive prețuri. Pentru a ne atinge acest obiectiv, am investit continuu în dezvoltarea rețelelor 3G și 4G, în reţeaua de fibră optică, am achiziționat cele mai performante echipamente și am adoptat cele mai inovatoare soluții disponibile în domeniu, am recrutat și pregătit unii dintre cei mai buni specialiști în domeniu, am redesenat și reinventat constant ofertele comerciale”, a declarat Vicepreședintele CA al Digi | RCS & RDS, Valentin Popoviciu.