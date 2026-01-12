Ucraina testează primul proiect-pilot cu tehnologie 5G „în condiții urbane reale” la Liov

Ucraina a lansat primul său proiect-pilot 5G la Liov, unde peste 20 de stații de bază testează tehnologia în condiții urbane reale. Ministerul Transformării Digitale spune că programul va fi extins în alte orașe, însă implementarea națională va fi posibilă abia după încheierea legii marțiale, pentru a evita interferențele cu operațiunile militare.

Ministerul Transformării Digitale al Ucrainei a anunțat că a lansat luni un program-pilot pentru conexiune 5G în centrul orașului Liov. Tehnologia 5G, spre deosebire de rețelele 4G folosite în prezent în Ucraina, oferă o viteză a internetului mobil de peste zece ori mai mare și poate activa o gamă variată de aplicații.

Ministerul a precizat că peste 20 de stații de bază 5G au fost construite la Liov, iar planurile prevăd extinderea programului în orașul Borodianka, în regiunea Kiev, luna aceasta, la Harkov în februarie și ulterior în alte orașe.

„Liov devine un laborator tehnologic”

Liov a fost ales datorită numărului ridicat de smartphone-uri compatibile 5G din oraș, a transmis ministerul. „Liov devine un laborator tehnologic care ne va ajuta să testăm toate aspectele tehnice înainte de lansarea națională. Orașul are una dintre cele mai mari rate de utilizare a smartphone-urilor compatibile 5G din Ucraina”, a scris ministerul într-o actualizare pe Telegram.

La sfârșitul anului 2024, Ucraina a efectuat și teste 5G nepublice la Liov. Într-un comunicat de presă, ministerul a precizat că programul-pilot va funcționa până la sfârșitul anului 2026 și va fi prelungit dacă va fi necesar.

Ministerul a spus că scopul programului-pilot este „testarea compatibilității echipamentelor 5G cu echipamentele militare pentru a putea extinde tehnologia la nivelul întregii țări după ridicarea legii marțiale”.

„Condiția principală pentru lansarea 5G în timpul legii marțiale este absența oricăror obstacole în funcționarea armatei. Lansarea pilot a fost posibilă datorită cooperării coordonate dintre stat, operatorii mobili și Forțele de Apărare”, se arată în comunicat. „Până astăzi, peste 30 de stații de bază care suportă tehnologia 5G au fost deja instalate în întreaga țară.”

Anterior, un alt reprezentant al ministerului declarase pentru Kyiv Post că tehnologia nu poate fi implementată în acest moment, deoarece este nevoie de „numeroase cercetări pentru a înțelege că echipamentele 5G nu vor interfera cu operațiunile militare în timpul legii marțiale”. Cele mai recente actualizări au reiterat această poziție.

Disponibilitatea frecvențelor, cea mai mare provocare

„Cea mai mare provocare este disponibilitatea frecvențelor. O lansare completă a 5G în Ucraina este posibilă simultan în două benzi - 700 MHz și 3500 MHz. Acest lucru va deveni realitate după încheierea legii marțiale”, a declarat Oleksandr Komarov, directorul general al operatorului Kyivstar într-un comunicat al ministerului. „Dar datorită poziției active a Ministerului Afacerilor Digitale, putem deja testa tehnologia în condiții urbane reale.”

Mihail Șelemba, directorul general al operatorului Lifecell, a spus că criza energetică a Ucrainei, provocată de atacurile rusești, face de asemenea dificilă implementarea tehnologiei.

„5G crește semnificativ consumul de energie, ceea ce necesită o alimentare stabilă”, a declarat acesta, adăugând că mulți dintre abonații companiei nici măcar nu dețin telefoane care suportă 5G. Șelemba a reiterat și comentariile lui Komarov, afirmând că restricțiile de frecvență din timpul războiului fac dificilă implementarea tehnologiei pentru toți cei trei operatori majori.

„Un aspect important: pentru o acoperire de calitate este necesară o combinație de frecvențe de 700 MHz și 3500 MHz. În Ucraina, doar 20 MHz sunt în prezent liberi în banda de 700 MHz”, a spus Șelemba. „Acest lucru nu este suficient pentru trei operatori. Statul trebuie să elibereze cel puțin încă 10 MHz în această bandă.”

