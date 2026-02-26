Instagram îi va avertiza pe părinţi dacă un adolescent vorbeşte de sinucidere. Când va fi implementat sistemul de alerte

Instagram va notifica părinţii care au activat supravegherea contului pentru adolescentul lor dacă acesta caută în mod repetat informaţii despre sinucidere sau automutilare, a anunţat reţeaua de socializare joi într-un comunicat.

Alertele vor fi trimise părinţilor prin e-mail, SMS sau WhatsApp, în funcţie de informaţiile de contact furnizate la momentul înregistrării, precum şi printr-o notificare în aplicaţie, potrivit AFP și Agerpres. Odată ce părinţii sunt notificaţi, aplicaţia le va oferi un număr de contact de urgenţă sau sfaturi, dezvoltate împreună cu profesioniştii din domeniul sănătăţii, despre cum să discute subiectul cu copilul lor.

Sistemul de alerte va fi implementat începând de săptămâna viitoare în Statele Unite, Regatul Unit, Australia şi Canada, iar mai târziu în acest an în alte regiuni.

Instagram declară că a stabilit un prag pentru declanşarea notificărilor în funcţie de numărul de căutări efectuate într-o perioadă scurtă de timp, dar nu exclude ajustarea acestuia în funcţie de feedback-ul utilizatorilor.

"Uneori, este posibil să notificăm părinţii fără niciun motiv real de îngrijorare", explică această filială a Meta, "dar credem, iar experţii sunt de acord, că acesta este un bun punct de plecare."

Iniţiativa Instagram face parte dintr-o serie de măsuri luate în ultimii ani pentru a proteja mai bine utilizatorii tineri.

În special, platforma a lansat conturi pentru adolescenţi în 2024, care sunt atribuite în mod implicit tuturor utilizatorilor cu vârsta cuprinsă între 13 şi 18 ani (Instagram nu acceptă utilizatori mai tineri).

Aceste măsuri vin pe fondul protestelor împotriva efectelor negative ale reţelelor sociale şi ale asistenţilor de inteligenţă artificială (AI) generativă, în special în urma sinuciderilor mai multor adolescenţi în ultimele luni.

Procesul Google şi Meta este în desfăşurare în prezent la Los Angeles, unde o tânără le acuză că şi-au conceput în mod conştient platformele, YouTube, respectiv Instagram, pentru a-i face pe tinerii utilizatori dependenţi.

Intrată pe reţelele de socializare la o vârstă foarte fragedă, reclamanta susţine că utilizarea acestora a contribuit la depresia, anxietatea şi stima de sine scăzută cu care s-a confruntat.

