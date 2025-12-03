Live TV

Materialele anti-imigranți generate de inteligența artificială au obținut miliarde de vizualizări pe TikTok

Data actualizării: Data publicării:
TikTok, amendată cu 530 de milioane de euro după ce a trimis ilegal datele utilizatorilor în China
Foto: Profimedia

Sute de conturi de pe TikTok obțin miliarde de vizualizări prin difuzarea de conținut generat de inteligență artificială, inclusiv materiale anti-imigranți și sexualizate, potrivit unui raport citat de The Guardian.

Cercetătorii au declarat că au descoperit 354 de conturi axate pe IA care au publicat 43.000 de postări realizate cu instrumente IA generative și au acumulat 4,5 miliarde de vizualizări într-o perioadă de o lună.

Potrivit AI Forensics, o organizație non-profit cu sediul la Paris, unele dintre aceste conturi încearcă să manipuleze algoritmul TikTok – care decide ce conținut văd utilizatorii – prin postarea unei cantități mari de conținut, în speranța că acesta va deveni viral.

Unul dintre conturi a postat de până la 70 de ori pe zi sau la aceeași oră din zi, ceea ce indică faptul că este un cont automat, iar majoritatea conturilor au fost lansate la începutul anului.

Luna trecută, TikTok a dezvăluit că pe platformă existau cel puțin 1,3 miliarde de postări generate de IA. Peste 100 de milioane de materiale sunt încărcate pe platformă în fiecare zi, ceea ce indică faptul că materialele etichetate ca fiind generate de IA reprezintă o mică parte din catalogul TikTok. Rețeaua oferă utilizatorilor și opțiunea de a reduce cantitatea de conținut generat de IA pe care o văd.

Dintre conturile care au postat conținut cel mai frecvent, jumătate s-au concentrat pe conținut legat de corpul feminin. „Aceste femei generate de IA sunt întotdeauna atractive în mod stereotipic, cu ținute sexualizate sau decolteuri”, se arată în raport.

AI Forensics a descoperit că conturile nu au etichetat jumătate din conținutul pe care l-au postat și că mai puțin de 2% purtau eticheta TikTok pentru conținut generat de AI – ceea ce, potrivit avertismentului organizației non-profit, ar putea crește potențialul înșelător al materialului. Cercetătorii au adăugat că, uneori, conturile scapă de moderarea TikTok timp de luni de zile, în ciuda faptului că postează conținut interzis de termenii și condițiile de utilizare.

Cercetătorii au afirmat că zeci de conturi dezvăluite în studiu au fost ulterior șterse, indicând faptul că unele au fost eliminate de moderatori.

O parte din conținut a luat forma unor segmente de știri false cu relatări inventate anti-imigranți și materiale care sexualizau corpurile feminine, inclusiv fete care păreau a fi minore. Categoria corpului feminin a reprezentat jumătate din cele mai active 10 conturi, a spus AI Forensics, în timp ce unele dintre știrile false prezentau mărci de difuzare cunoscute, precum Sky News și ABC.

Unele dintre postări au fost șterse de TikTok după ce au fost semnalate platformei de către Guardian.

TikTok a declarat că afirmațiile din raport sunt „nefondate” și că cercetătorii au ales această platformă pentru o problemă care afecta mai multe platforme. În august, Guardian a dezvăluit că aproape unul din zece dintre canalele YouTube cu cea mai rapidă creștere la nivel global afișau doar conținut generat de IA.

„Pe TikTok, eliminăm conținutul dăunător generat de inteligența artificială (AIGC), blocăm crearea a sute de milioane de conturi de bot, investim în tehnologii de etichetare IA de vârf și oferim oamenilor instrumente și educație pentru a controla modul în care experimentează acest conținut pe platforma noastră”, a declarat un purtător de cuvânt al TikTok.

Cele mai populare conturi evidențiate de AI Forensics în ceea ce privește vizualizările au postat „slop”, termenul pentru conținutul creat de IA care este fără sens, bizar și conceput pentru a aglomera fluxurile de social media ale oamenilor – cum ar fi animale care concurează într-un concurs olimpic de scufundări sau bebeluși vorbitori. Cercetătorii au recunoscut că o parte din conținutul slop era „distractiv” și „drăguț”.

Ghidurile TikTok interzic utilizarea AI pentru a reprezenta surse autoritare false, asemănarea cu persoane sub 18 ani sau asemănarea cu adulți care nu sunt persoane publice.

„Această investigație a [conturilor automate] arată modul în care conținutul IA este acum integrat în platforme și într-un ecosistem viral mai larg”, au spus cercetătorii.

„Linia neclară dintre conținutul autentic uman și conținutul sintetic generat de IA pe platformă semnalează o nouă turnură către mai mult conținut generat de IA în fluxurile utilizatorilor.”

Cercetătorii au analizat datele din perioada mijlocul lunii august – mijlocul lunii septembrie. O parte din conținut încearcă să obțină bani de la utilizatori, inclusiv prin promovarea suplimentelor alimentare prin intermediul unor influenceri falși, promovarea instrumentelor care ajută la crearea de conținut viral generat de IA și căutarea de sponsori pentru postări.

AI Forensics, care a evidențiat și prevalența conținutului IA pe Instagram, a declarat că salută decizia TikTok de a permite utilizatorilor să limiteze cantitatea de conținut AI pe care o văd, dar că etichetarea trebuie îmbunătățită.

„Având în vedere cantitatea structurală și deloc neglijabilă de eșecuri în identificarea unui astfel de conținut, rămânem sceptici cu privire la succesul acestei funcții”, au afirmat ei.

Cercetătorii au adăugat că TikTok ar trebui să ia în considerare crearea unei funcții exclusiv pentru IA în aplicație, pentru a separa conținutul generat de AI de postările create de oameni.

„Platformele trebuie să depășească etichetele slabe sau opționale de «conținut AI» și să ia în considerare separarea conținutului generativ de materialul creat de oameni sau găsirea unui sistem echitabil care să impună etichetarea sistematică și vizibilă a conținutului AI”, au afirmat ei.

Citește și:

SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene. Lista statelor vizate

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Vladimir Putin
2
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
artan
3
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
băzăvan
4
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Digi Sport
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene. Lista statelor vizate
Elon Musk
Principiile lui Elon Musk pentru ca inteligența artificială să evolueze „spre un viitor pozitiv”. „Poţi face o AI să înnebunească”
sabrina carpenter
Sabrina Carpenter cere Casei Albe să nu-i mai folosească muzica: „Acest videoclip este malefic și dezgustător”
centru de date
Cursa de trilioane de dolari pentru „superinteligența” artificială. „Toată lumea lucrează tot timpul. Este extrem de intens”
Francisco Franco și Adolf Hitler
„Viața era mai bună sub Franco”: De ce tot mai mulți tineri din Spania l-ar prefera pe fostul dictator în locul guvernului actual
Recomandările redacţiei
Imagine cu Barajul Palatinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au...
BUCURESTI - ALEGERI LOCALE 2025 - ORLANDO TEODOROVICI - DEPUNERE
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei
pacient in patul de spital
Pacientă cu cancer, lăsată singură în ultimele zile de viață...
Caz cutremurător în Dolj. Un copil de 10 ani ar fi fost violat de...
Ultimele știri
Șeful NATO ia în derâdere amenințarea lui Putin cu războiul în Europa: L-am văzut în haine militare, dar fără a fi pe front, ci departe
Biserica Suediei lansează un avertisment asupra „călugărițelor” pro-Putin care strâng fonduri pentru războiul Rusiei
Federica Mogherini și un diplomat de rang înalt al UE, acuzați de fraudă și corupție, eliberați din arest: „Nu prezintă risc de fugă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie te provoacă să fii brutal de sincer cu tine însuți. Patru zodii vor fi forțate să ia decizii...
Cancan
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Fanatik.ro
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
„S-a schimbat Universitatea Craiova după venirea lui Coelho?”. Sorin Cârțu, laude la scenă deschisă pentru...
Adevărul
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică...
Playtech
Ce înseamnă COP și SCOP la pompele de căldură. Valorile care îți arată cât vei plăti iarna
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
Pro FM
Alexandra Stan, agresată într-o altă relație după scandalul cu managerul Marcel Prodan: „M-a dat afară din...
Film Now
Noi detalii despre divorțul dintre Channing Tatum și Jenna Dewan. Cum își împart banii acumulați în timpul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a...
Newsweek
Vești rele la pensie. Ce se întâmplă cu ajutorul la înmormântare în 2026? E pentru prima oară în ultimii 5 ani
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Imaginea dragostei. Romanticii Catherine Zeta Jones și Michael Douglas fac furori pe Instagram: „Adorabili”
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...