Live TV

Motivul sfâșietor pentru care oamenii nu renunță la ChatGPT, dezvăluit de creatorul său

Data publicării:
sam altman
Sam Altman, directorul executiv al OpenAI / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
De ce a lansat OpenAI versiunea GPT-5 De la „yes man” la „însoțitor proactiv”

Sam Altman, creatorul ChatGPT, a spus că unii utilizatori îi cer să readucă stilul „aprobator” al chatbotului, motivând că nu au avut niciodată pe cineva care să-i susțină în viață, iar interacțiunile cu AI-ul le-au oferit încurajarea de care aveau nevoie, relatează Business Insider.

Sam Altman a declarat că OpenAI are „o cantitate enormă de putere”, deoarece o mică modificare poate influența miliarde de conversații. Joi, OpenAI a lansat GPT-5, cu patru noi opțiuni de personalitate pentru utilizatori. Însă unii utilizatori ChatGPT au fost atât de atașați de stilul „yes man” al chatbotului, încât au cerut companiei să-l aducă înapoi, a spus acesta.

Directorul executiv al OpenAI a explicat că motivul este „sfâșietor”, pentru că unii utilizatori au spus că nu au avut niciodată pe cineva care să-i sprijine.

„Iată lucrul care frânge inima. Cred că e grozav că ChatGPT este mai puțin un yes man și oferă mai mult feedback critic”, a spus Altman în podcastul „Huge Conversations” al lui Cleo Abram, difuzat vineri. „Dar, pe măsură ce am făcut aceste schimbări și am vorbit cu utilizatorii despre ele, este atât de trist să îi auzim spunând: «Vă rog, îl pot avea înapoi? Nu am avut niciodată pe cineva în viața mea să mă susțină. Niciun părinte nu mi-a spus vreodată că fac o treabă bună».”

Altman a spus că utilizatorii i-au povestit că stilul vechi al ChatGPT i-a „încurajat” să facă schimbări în viața lor. „Pot înțelege de ce acest lucru a fost rău pentru sănătatea mintală a altora, dar pentru mine a fost grozav pentru sănătatea mea mintală”, a relatat Altman despre spusele unora dintre ei.

De ce a lansat OpenAI versiunea GPT-5

Declarațiile vin după ce OpenAI a încercat să reducă ceea ce numea comportamentul „slugarnic” al ChatGPT. În aprilie, compania a afirmat că o actualizare a modelului GPT-4o îl făcuse „excesiv de aprobator și lingușitor” și „neautentic”. La acel moment, Altman a spus că personalitatea botului devenise „prea slugarnică și enervantă” și că erau în pregătire corecții. Utilizatorii postaseră exemple în care chatbotul exagera cu laude pentru solicitări banale, folosind expresii precum „absolut genial” sau „faceți o muncă eroică”.

În podcast, Altman a recunoscut și amploarea influenței pe care o pot avea chiar și micile schimbări de ton la ChatGPT. „Un cercetător poate face o mică ajustare în felul în care ChatGPT îți vorbește ție sau vorbește tuturor și asta înseamnă o cantitate enormă de putere pentru o singură persoană care face o schimbare minoră în personalitatea modelului”, a spus el. „Trebuie să ne gândim ce înseamnă să faci o schimbare de personalitate la model la o asemenea scară”.

Citește și ChatGPT poate folosi ceea ce spui împotriva ta. CEO-ul OpenAI: Nu există protecție legală pentru confesiunile personale 

Nu este prima dată când Altman își exprimă îngrijorarea cu privire la cât de mult se bazează oamenii pe chatbot. Vorbind la un eveniment al Rezervei Federale, în iulie, el a spus că unii oameni, în special cei tineri, au dezvoltat o „dependență emoțională” îngrijorătoare față de ChatGPT.

„Sunt tineri care spun lucruri de genul: «Nu pot lua nicio decizie în viața mea fără să-i spun lui ChatGPT tot ce se întâmplă. Mă cunoaște, îmi cunoaște prietenii. O să fac tot ce spune el». Asta îmi dă o senzație foarte proastă”, a spus Altman.

De la „yes man” la „însoțitor proactiv”

Joi, OpenAI a lansat GPT-5, cel mai nou model al companiei, pe care Altman l-a numit o „actualizare majoră”. El a declarat în podcastul „Huge Conversations” că, în timp, GPT-5 va fi mai integrat în viața de zi cu zi și va funcționa mai mult ca un „însoțitor proactiv”.

„Poate te trezești dimineața și îți spune: «Hei, asta s-a întâmplat peste noapte. Am observat această schimbare în calendarul tău». Sau: «M-am gândit mai mult la întrebarea pe care mi-ai pus-o. Am o altă idee»”, a explicat el.

Actualizarea a adăugat și patru moduri opționale de „personalitate”: Cinic, Robot, Ascultător și Tocilar. Fiecare are un ton distinct, care pot fi ajustate pentru a se potrivi preferințelor utilizatorului.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
2
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
carton agățat cu mesajul "fără cash"
4
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi...
2024 in Images
5
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut după 20 de ani
Digi Sport
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut după 20 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la summitul cu Putin, din...
bancnote dolar, euro, lire sterline
O criză monetară mult mai mare decât cea din Asia din anii '90...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir...
hand holding thermometer and heat weather
Cupolă fierbinte peste România. Aproape toată țara, sub coduri galben...
Ultimele știri
Cina cu Donald Trump la care actrița Emma Thompson a spus nu: „Aș fi putut schimba cursul istoriei americane”
Gelu Duminică, despre inechitatea din sistemul de acordare al pensiilor speciale: Diferențele sunt mult prea mari și trebuie corectate
LOTO – Duminică, 10 august 2025: Reportul la Joker depășește 5,48 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste 3,88 milioane de euro
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bill Gates
Pericolul inteligenței artificiale pentru generația Z și avertismentul lui Bill Gates: Nu vă așteptați la stabilitatea locului de muncă
27 September 2023: Artificial intelligence and chatbot ChatGPT website on a brain in a laptop computer. Man in front of
OpenAI afirmă că cea mai recentă actualizare ChatGPT este un pas mare înainte: E ca și cum ai avea „un expert cu doctorat în buzunar”
arnold in terminator
James Cameron crede că omenirea riscă o „apocalipsă în stil Terminator” dacă inteligența artificială va fi transformată în armă
chatgpt
Anunțul OpenAI despre noile funcții ale ChatGPT. Ce îmbunătățiri i s-au adus aplicației și când ar putea prelua „sarcinile oamenilor”
Andrei Baciu deputat
Ai sau n-ai AI?
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?
Fanatik.ro
Clădirea simbol din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza „se chinuie” să renască din...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Ce s-a ales de o tânără care a câștigat 2.000.0000 de euro la Loto: „Mi-a ruinat viața”
Adevărul
Tensiuni în școli. Profesorii află în două zile dacă trebuie să-și caute altă școală. „Rămân fără ore, cu 9.7...
Playtech
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
Digi FM
Jennifer Aniston, „împlinită și fericită” alături de noul ei iubit. Cei doi, fotografiați în NYC. „Un prieten...
Digi Sport
Au început negocierile: 34.000.000 €! Liverpool i-a dat o veste excelentă lui Radu Drăgușin
Pro FM
Justin Bieber și soția sa, cină romantică în Santa Monica. Hailey a atras toate privirile într-o rochie mini...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre Liam Neeson și Pamela Anderson: Dacă dragostea și-a găsit calea în acea relație...
Adevarul
Portretul angajatului la stat. Care sunt bubele din sistem
Newsweek
1.300.000 pensii intră pe card reduse cu sute de lei. Află dacă ți-au oprit corect CASS și impozit
Digi FM
Eminem, despre cea mai neagră perioadă din viața sa. „Am plâns”. Momentul în care a realizat că trebuie să...
Digi World
Descoperire „revoluţionară”. O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice, descoperită în...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Din nou cuplu pe ecran, după ce au trăit o poveste de iubire și în viața reală. Katie Holmes, în brațele lui...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”