Sam Altman, creatorul ChatGPT, a spus că unii utilizatori îi cer să readucă stilul „aprobator” al chatbotului, motivând că nu au avut niciodată pe cineva care să-i susțină în viață, iar interacțiunile cu AI-ul le-au oferit încurajarea de care aveau nevoie, relatează Business Insider.

Sam Altman a declarat că OpenAI are „o cantitate enormă de putere”, deoarece o mică modificare poate influența miliarde de conversații. Joi, OpenAI a lansat GPT-5, cu patru noi opțiuni de personalitate pentru utilizatori. Însă unii utilizatori ChatGPT au fost atât de atașați de stilul „yes man” al chatbotului, încât au cerut companiei să-l aducă înapoi, a spus acesta.

Directorul executiv al OpenAI a explicat că motivul este „sfâșietor”, pentru că unii utilizatori au spus că nu au avut niciodată pe cineva care să-i sprijine.

„Iată lucrul care frânge inima. Cred că e grozav că ChatGPT este mai puțin un yes man și oferă mai mult feedback critic”, a spus Altman în podcastul „Huge Conversations” al lui Cleo Abram, difuzat vineri. „Dar, pe măsură ce am făcut aceste schimbări și am vorbit cu utilizatorii despre ele, este atât de trist să îi auzim spunând: «Vă rog, îl pot avea înapoi? Nu am avut niciodată pe cineva în viața mea să mă susțină. Niciun părinte nu mi-a spus vreodată că fac o treabă bună».”

Altman a spus că utilizatorii i-au povestit că stilul vechi al ChatGPT i-a „încurajat” să facă schimbări în viața lor. „Pot înțelege de ce acest lucru a fost rău pentru sănătatea mintală a altora, dar pentru mine a fost grozav pentru sănătatea mea mintală”, a relatat Altman despre spusele unora dintre ei.

De ce a lansat OpenAI versiunea GPT-5

Declarațiile vin după ce OpenAI a încercat să reducă ceea ce numea comportamentul „slugarnic” al ChatGPT. În aprilie, compania a afirmat că o actualizare a modelului GPT-4o îl făcuse „excesiv de aprobator și lingușitor” și „neautentic”. La acel moment, Altman a spus că personalitatea botului devenise „prea slugarnică și enervantă” și că erau în pregătire corecții. Utilizatorii postaseră exemple în care chatbotul exagera cu laude pentru solicitări banale, folosind expresii precum „absolut genial” sau „faceți o muncă eroică”.

În podcast, Altman a recunoscut și amploarea influenței pe care o pot avea chiar și micile schimbări de ton la ChatGPT. „Un cercetător poate face o mică ajustare în felul în care ChatGPT îți vorbește ție sau vorbește tuturor și asta înseamnă o cantitate enormă de putere pentru o singură persoană care face o schimbare minoră în personalitatea modelului”, a spus el. „Trebuie să ne gândim ce înseamnă să faci o schimbare de personalitate la model la o asemenea scară”.

Nu este prima dată când Altman își exprimă îngrijorarea cu privire la cât de mult se bazează oamenii pe chatbot. Vorbind la un eveniment al Rezervei Federale, în iulie, el a spus că unii oameni, în special cei tineri, au dezvoltat o „dependență emoțională” îngrijorătoare față de ChatGPT.

„Sunt tineri care spun lucruri de genul: «Nu pot lua nicio decizie în viața mea fără să-i spun lui ChatGPT tot ce se întâmplă. Mă cunoaște, îmi cunoaște prietenii. O să fac tot ce spune el». Asta îmi dă o senzație foarte proastă”, a spus Altman.

De la „yes man” la „însoțitor proactiv”

Joi, OpenAI a lansat GPT-5, cel mai nou model al companiei, pe care Altman l-a numit o „actualizare majoră”. El a declarat în podcastul „Huge Conversations” că, în timp, GPT-5 va fi mai integrat în viața de zi cu zi și va funcționa mai mult ca un „însoțitor proactiv”.

„Poate te trezești dimineața și îți spune: «Hei, asta s-a întâmplat peste noapte. Am observat această schimbare în calendarul tău». Sau: «M-am gândit mai mult la întrebarea pe care mi-ai pus-o. Am o altă idee»”, a explicat el.

Actualizarea a adăugat și patru moduri opționale de „personalitate”: Cinic, Robot, Ascultător și Tocilar. Fiecare are un ton distinct, care pot fi ajustate pentru a se potrivi preferințelor utilizatorului.

Editor : M.I.