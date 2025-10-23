Live TV

Personalități publice, precum cofondatorul Apple și fondatorul Virgin, cer să fie interzisă crearea „super-inteligenţei” artificiale

Artificial intelligence (AI)
Potrivit celor mai recente date, doar 13% dintre companiile europene au adoptat AI. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
„Optimiştii AI" vs. „pesimiştii AI"

Peste 850 de personalităţi din domeniul tehnologiei, ştiinţei şi politicii, printre care cofondatorul Apple, Steve Wozniak, şi fondatorul Virgin Group, Richard Branson, au semnat o declaraţie publicată miercuri prin care cer oprirea oricăror eforturi de a crea „super-inteligenţă”, o formă de inteligenţă artificială capabilă să depăşească oamenii în toate sarcinile cognitive, transmite CNBC.

Printre semnatari se numără şi pionieri ai AI, precum Yoshua Bengio şi Geoff Hinton, consideraţi „părinţii” inteligenţei artificiale moderne, dar şi profesorul Stuart Russell de la UC Berkeley.

Documentul avertizează că dezvoltarea super-inteligenţei ridică riscuri majore, de la pierderea controlului uman, restrângerea libertăţilor civile şi ameninţări la adresa securităţii naţionale, până la posibila extincţie a speciei umane.

Declaraţia solicită interzicerea dezvoltării super-inteligenţei până când există un sprijin public semnificativ şi un consens ştiinţific că o astfel de tehnologie poate fi creată şi controlată în siguranţă.

„Optimiştii AI” vs. „pesimiştii AI”

Printre semnatari se află şi foşti oficiali americani, precum fostul şef al Statului Major General Mike Mullen şi fosta consilieră pentru securitate naţională Susan Rice, dar şi figuri publice precum Steve Bannon, Glenn Beck şi cuplul princiar britanic Harry şi Meghan.

Iniţiativa reflectă o ruptură tot mai vizibilă între „optimiştii AI”, care susţin dezvoltarea rapidă a tehnologiei, şi „pesimiştii AI”, care cer o reglementare strictă. Un sondaj citat de semnatari arată că doar 5% dintre americani susţin dezvoltarea necontrolată a super-inteligenţei, în timp ce majoritatea cred că aceasta nu ar trebui creată până nu se demonstrează că este sigură şi controlabilă.

„Trebuie să ne asigurăm ştiinţific că sistemele AI nu pot face rău oamenilor, intenţionat sau nu. Iar publicul trebuie să aibă un rol mult mai puternic în deciziile care ne modelează viitorul colectiv”, a declarat Yoshua Bengio.

