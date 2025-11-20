Un fost hacker devenit consultant al Secret Service spune că cea mai mare amenințare în online nu mai vine de la oameni. Pericolele AI

Brett Johnson a câștigat milioane de dolari comițând furturi de identitate, înainte de a deveni consultant pentru Secret Service. Cele trei amenințări cibernetice în creștere care îl alarmează cel mai mult - deepfake-uri, ferme de scam și ID-uri sintetice - sunt făcute cu inteligența artificială. El oferă și modalități de protecție împotriva fraudei, potrivit Business Insider.

Brett Johnson a petrecut peste un deceniu intrând în sisteme, furând identități și vânzând carduri de credit furate pe dark web. A furat milioane de dolari, câștigând adesea peste 100.000 de dolari pe lună prin furturi de identitate din declarațiile fiscale.

A fost apoi consultant pentru Secret Service și companii private, pentru a ajuta la oprirea tipurilor de infracțiuni pe care le comitea odinioară. Într-un interviu recent, el a spus că lumea criminalității se transformă în ceva mai greu de detectat și aproape imposibil de oprit.

Criminalitatea cibernetică devine din ce în ce mai organizată, iar aceasta este o problemă, a spus el. Următorul val de criminalitate cibernetică va proveni din operațiuni alimentate de inteligență artificială, unde computerele programează escrocheriile, falsifică dovezile și chiar vorbesc cu victimele în timp real.

Problema deepfake e abia la început

Johnson avertizează că ar putea exista un viitor în care nu vom putea avea încredere în nimic online. El spune că deepfake-urile care imită convingător oameni reali vor deveni esențiale pentru frauda online. Infractorii le folosesc deja pentru a falsifica mesaje vocale și apeluri video. În curând, această tehnologie va face imposibilă încrederea în ceea ce vedem sau auzim online, a spus Johnson.

„Pentru a te putea înșela, trebuie să te fac să ai încredere în mine”, a spus el. Cu toate acestea, deepfake-urile permit infractorilor să ocolească practic efortul de a câștiga încrederea, dându-se drept persoane deja de încredere.

Un funcționar financiar, de exemplu, anul trecut, a fost păcălit să aprobe transferuri în străinătate în valoare de peste 25 de milioane de dolari. Funcționarul fusese instruit să facă acest lucru în timpul unui apel video care s-a dovedit a fi plin de replici false ale colegilor săi reali, inclusiv ale directorului financiar al organizației.

„Ajungem în punctul în care nu mai putem avea încredere în nimic din ceea ce vedem sau auzim în mediul online, iar acest lucru devine foarte periculos”, a spus el.

Această amenințare este amplificată de viteza instrumentelor de inteligență artificială, care pot imita modele de vorbire, pot crea fețe realiste și pot scrie mesaje adaptate personalității unei victime.

Ferme de scam care funcționează ca niște corporații

Au apus vremurile în care escrocii acționau singuri, a spus Johnson. Fermele de scam devin noua normă. Fermele de scam sunt clădiri pline de oameni - care sunt adesea traficați sau forțați să muncească - care desfășoară simultan escrocherii.

Unele dintre aceste operațiuni se specializează în „tăierea porcilor”, escrocherii cu relații pe termen lung care epuizează economiile victimelor.

Exact asta i s-a întâmplat lui Ahmet Tozal, care a intrat într-o relație online cu o presupusă femeie.

Timp de câteva săptămâni, femeia l-a convins să investească salariul său pe un an într-o criptomonedă care nu exista. În cele din urmă, a trebuit să se mute din Turcia în Uzbekistan pentru un salariu mai mare, ca să-și poată a-și întreține familia.

Aceste ferme de scam sunt afaceri structurate, cu oameni care lucrează în ture care au supraveghetori.

Identitățile sintetice

Aceeași automatizare care alimentează deepfake-urile duce frauda de identitate la un nou nivel. Johnson spune că frauda de identitate sintetică - un amestec de date personale reale și false folosit pentru a crea o nouă persoană digitală – a devenit forma numărul 1 de furt de identitate din lume.

Acest lucru este foarte îngrijorător deoarece „frauda sintetică este aproape invizibilă, deoarece acea persoană nu există cu adevărat”, a spus el, adăugând că „reprezintă 80% din toate fraudele cu conturi noi. Reprezintă 20% din toate rambursările de plăți pe carduri de credit, 5% din toate datoriile pe carduri de credit. Este enorm.”

Odată ce o identitate falsă este creată, aceasta poate fi folosită pentru a deschide conturi bancare, a solicita împrumuturi sau a facilita spălarea banilor. Băncile descoperă adesea frauda abia după ce conturile dispar. Dacă ID-urile sintetice continuă să crească, detectarea fraudelor ar putea fi exponențial mai dificilă, avertizează el.

Cum să vă feriți de fraudele online

Frauda este mai ușor de realizat acum ca niciodată.

„Un escroc online nu trebuie să înțeleagă niciun aspect al infracțiunii. Poate cumpăra imediat tutoriale, poate participa la cursuri de instruire live, poate cumpăra orice are nevoie online și poate începe imediat să aibă succes și să fie profitabil în domeniul infracțiunilor”, a spus Johnson.

Așadar, este important să știi cum să te protejezi. Johnson are câteva recomandări pentru a nu cădea victime fraudelor online:

Înțelege că fiecare platformă online are prădători.

Plasează alerte pe conturile bancare, astfel încât să știi când sunt utilizate.

Nu folosi niciodată aceeași parolă pentru mai multe conturi.

Folosește autentificarea în doi pași. Atunci când este utilizată împreună cu alte instrumente, aceasta poate spori semnificativ securitatea.

Ai grijă la ce distribui pe rețelele sociale. Escrocii pot extrage cu ușurință informații sensibile, cum ar fi data nașterii și numele de fată al mamei tale, și le pot folosi pentru a încerca să te atace cibernetic.

Editor : M.B.