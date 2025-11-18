Live TV

Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o greșeală crucială: „Este un drum fără ieșire”

Yann LeCun, expert AI
În ciuda faptului că este recunoscut drept unul dintre „nașii” inteligenței artificiale, viziunea lui Yann LeCun privind viitorul AI diferă de abordarea adoptată de marile companii de tehnologie, inclusiv cea pentru care lucrează - Meta. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Nimeni sănătos la minte nu va mai folosi LLM-uri de genul celor pe care le avem azi” Ce sunt „modele de lume”

Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a investit miliarde de dolari în încercarea de a dezvolta o așa-numită „superinteligență” și de a depăși performanțele unor chatboți precum ChatGPT și Gemini, însă unul dintre „nașii” inteligenței artificiale, care a inventat multe din piesele de bază ale sistemelor AI moderne, crede că direcția adoptată de marile companii de tehnologie este una greșită.

Yann LeCun a început să lucreze la teza sa de doctorat pe tema învățării automate în anii '80, când aproape nimeni altcineva nu studia încă acest subiect, și a lucrat în laboratorul din Toronto al lui Geoffrey Hinton, înainte ca acesta să devină o legendă a domeniului inteligenței artificiale și să câștige Premiul Nobel pentru fizică.

LeCun și-a petrecut o bună parte a începutului său de carieră în New Jersey la Bell Labs, institutul care a devenit faimos pentru numărul mare de invenții pe care le-a produs. „Ceea ce mă entuziasmează cel mai mult este să lucrez cu oameni care sunt mai deștepți decât mine pentru că asta îți amplifică propriile abilități”, a spus el pentru revista Wired.

Zuckerberg l-a recrutat personal pe LeCun în 2013 pentru a conduce o nouă divizie AI în cadrul Facebook, devenind mai apoi principalul cercetător în domeniul inteligenței artificiale al companiei.

LeCun a câștigat în 2018 premiul A.M. Turing, cel mai mare premiu în domeniul informaticii, împreună cu Hinton și Yoshua Bengio pentru munca lor fundamentală pe tema rețelelor neuronale, care stau la baza multor sisteme AI puternice – de la chatboți și până la mașini autonome.

Tesla a publié de nouveaux détails sur le robot humanoïde Optimus
Modelele de lume reprezintă rețele neuronale care înțeleg dinamica lumii reale, inclusiv legile fizicii și proprietățile spațiale ale obiectelor, și sunt folosite pentru a dezvolta roboți și mașini autonome. Foto: Profimedia Images

„Nimeni sănătos la minte nu va mai folosi LLM-uri de genul celor pe care le avem azi”

În ciuda faptului că este recunoscut drept unul dintre „nașii” inteligenței artificiale, LeCun a devenit acum „oaia neagră” din familia Meta. Viziunea sa privind viitorul tehnologiei diferă de abordarea adoptată de compania lui Zuckerberg, scrie The Wall Street Journal.

LeCun ar putea părăsi în curând Meta pentru a înființa propriul său startup, unde accentul va cădea pe așa-numitele „modele de lume” în locul „modelelor lingvistice mari” (LLM) folosite de companii precum Meta, OpenAI sau Google.

LeCun crede că LLM-urile reprezintă „un drum fără ieșire” pentru că nu vor produce sisteme AI mai inteligente decât oamenii (superinteligență). LeCun a comparat de mai multe ori modelele AI disponibile în prezent cu mintea unei pisici, nefiind destul de puternice pentru a crea un sistem cu adevărat revoluționar.

„Nu mi-am făcut prieteni în diverse colțuri din Silicon Valley, inclusiv la Meta, spunând că între trei și cinci ani de acum, modelul de lume [nu LLM-ul] va deveni modelul dominant pentru arhitecturile AI și nimeni sănătos la minte nu va mai folosi LLM-uri de genul celor pe care le avem azi”, a spus cercetătorul de 65 de ani la un simpozion organizat la Institutul de Tehnologie din Massachusetts.

United Nations - Security Council - International Peace and Security - Artificial Intelligence
LeCun crede că modelele lingvistice mari, precum cel care stă la baza ChatGPT, reprezintă „un drum fără ieșire” și că nu vor produce sisteme AI mai inteligente decât oamenii. Foto: Profimedia Images

Ce sunt „modele de lume”

Un model de lume învață despre lumea din jurul său preluând informații vizuale, precum un pui de animal sau un bebeluș, spre deosebire de LLM-uri, care sunt modele predictive bazate pe cantități uriașe de text.

Aceste modele reprezintă rețele neuronale care înțeleg dinamica lumii reale, inclusiv legile fizicii și proprietățile spațiale ale obiectelor. Ele pot utiliza diferite tipuri de date pentru a genera videoclipuri care simulează medii din lumea reală și sunt folosite pentru a dezvolta roboți și mașini autonome.

„Dacă ești doctorand în AI, nu ar trebui sub nicio formă să lucrezi la modele lingvistice mari”, a spus LeCun într-un discurs susținut de curând.

