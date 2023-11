Mii de oameni vor un implant cerebral dezvoltat de compania lui Elon Musk, dar Neuralink nu găsește primul om care să fie testat

Mii de oameni vor unul dintre implanturile cerebrale dezvoltate de Neuralink, transmite un articol Bloomberg recent, semnat de unul dintre biografii lui Elon Musk, Ashlee Vance. Compania miliardarului a primit aprobarea FDA pentru a lansa testele pe oameni, dar nu a găsit încă persoana care să fie dornică să devină primul „cyborg”, informează Business Insider.

Vance, care a vizitat instalațiile Neuralink de 10 ori în trei ani, a spus că nu a fost implantat încă dispozitivul într-un om, dar compania își propune să opereze pe 11 persoane anul viitor și peste 22.000 de persoane până în 2030.

La începutul acestui an, Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente a dat companiei Neuralink, pe care Musk a co-fondat-o în 2016, aprobarea de a lansa teste pe oameni cu dispozitivul său, pe care Musk l-a descris drept un „Fitbit în craniul”. FDA a respins anterior oferta Neuralink pentru testarea umană, în martie, din cauza preocupărilor legate de siguranță, a raportat Reuters, inclusiv din cauza preocupărilor că firele conectate la cipul din creier s-ar putea mișca în capul unui subiect sau că cipul s-ar putea supraîncălzi.

În septembrie, compania a început să recruteze pentru primul său test uman. Neuralink a anunțat într-o postare pe blog că sunt căutate persoane care au avut paralizie la toate cele patru membre din cauza unei leziuni ale măduvei spinării sau a sclerozei laterale amiotrofice. Compania spune că speră să creeze în cele din urmă un dispozitiv care să creeze un fel de simbioză între oameni și mașini și să le permită oamenilor să trimită mesaje sau să joace jocuri folosind doar gândurile lor. Dar, mai întâi, compania spune că speră să ajute persoanele cu tulburări neurologice.

Vance, care a fost autorul biografiei din 2015 „Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”, a declarat în raportul său că, în ciuda „unei revărsări de interes din partea a mii de potențiali pacienți”, compania încă își caută primul voluntar sau „cineva care dorește ca un chirurg să-i îndepărteze o bucată din craniu, astfel încât un robot mare să poată introduce o serie de electrozi și fire supersubțiri în creier”.

Biograful lui Musk a spus că va dura „câteva ore” pentru ca un chirurg să efectueze craniectomia și apoi aproximativ 25 de minute pentru ca robotul să introducă dispozitivul, împreună cu matricea sa ultrasubțire de aproximativ 64 de fire. El a spus că dispozitivul va înlocui porțiunea de craniu care a fost îndepărtată. Vance a adăugat că firele aveau aproximativ o paisprezecea parte din lățimea unei singure șuvițe de păr uman.

Vance a scris că Neuralink a făcut 155 de operații de implantare folosind robotul pe o varietate de subiecți de testare din rândul animalelor, inclusiv pe porci și maimuțe. Dar, a spus el, în mod tipic lui Musk, miliardarul a continuat să facă presiuni pentru ca robotul să se miște mai repede, precum și pentru ca operația să fie efectuată fără ajutor uman.

Biograful a mai spus că Musk a subliniat necesitatea de a combate concurența din partea altor startup-uri cum ar fi Synchron și Onward, care au început deja testele pe oameni.

„În prezent, ne bat în fund”, a spus Musk după ce Synchron a implantat primul său dispozitiv la un pacient din SUA în iulie 2022. (În decembrie 2021, unul dintre pacienții lui Synchron din Australia a fost prima persoană care a trimis un tweet folosind doar gândurile sale.)

Vance l-a citat pe miliardar spunând că Neuralink trebuie să-și accelereze ritmul „ca și cum lumea se apropie de sfârșit” pentru a ține pasul cu inteligența artificială și cu posibilitatea unei ființe AI care nu ar fi prietenoasă cu oamenii.

Cu toate acestea, în timp ce „simțul maniac al urgenței” al lui Musk poate funcționa la Tesla sau SpaceX – unde a și dormit pe podeaua fabricii pentru a respecta termenele limită – cel puțin un director Neuralink a cerut prudență.

„Nu putem arunca în aer primele trei testări. Asta nu este o opțiune aici", a declarat Shivon Zilis, directorul de proiecte speciale al Neuralink și mama a doi dintre copiii lui Musk, făcând referire la primele trei rachete ale SpaceX, care au explodat.

