Oamenii de știință avertizează că activitățile umane „erodează natura până la punctul extincției” după publicarea unei liste cu noi specii numite în 2025. Aproape 200 de noi plante și ciuperci au fost descrise pentru prima dată de știință anul trecut, iar conservatoriștii spun că multe dintre ele sunt deja „amenințate cu extincția”.

Pe 8 ianuarie, Grădinile Botanice Regale Kew (RBG) din Londra, împreună cu partenerii lor internaționali, au prezentat primele 10 specii descrise în 2025. Lista își propune să evidențieze cât de mult din lumea naturală rămâne încă nedescoperită, notează Euronews.

„Descrierea de noi specii de plante și ciuperci este esențială într-un moment în care impacturile pierderii biodiversității și ale schimbărilor climatice se accelerează sub ochii noștri”, spune dr. Martin Cheek, lider senior de cercetare în echipa africană a RBG Kew. „Este dificil să protejăm ceea ce nu cunoaștem, nu înțelegem și nu are un nume științific.”

Dr. Cheek adaugă că oriunde ar privi echipa sa, activitățile umane „erodează natura până la punctul extincției”. El susține că, dacă nu investim în taxonomie (adică clasificarea speciilor), riscăm să demontăm chiar sistemele care „susțin viața noastră pe Pământ”. Iată 10 dintre cele mai importante plante și ciuperci descrise de oamenii de știință în 2025.

Telipogon cruentilabrum, o nouă specie de orhidee

Telipogon cruentilabrum este o nouă specie de orhidee descoperită în pădurile înalte andine din Cotopaxi, Ecuador. Numită după buza florii pătată de culoarea sângelui, specia crește pe pe arbori din familia Asteraceae, de obicei la 1,5 - 3 metri deasupra solului.

Florile sale galbene, cu vinișoare roșii, imită muștele femele pentru a atrage masculii în scopul polenizării. Totuși, mai mult de jumătate din habitatul acestei specii a fost deja distrus, iar tăierile de copaci continuă pentru minerit și agricultură.

RBG afirmă că există doar aproximativ 250 de specii cunoscute de Telipogon în lume, această specie fiind una dintre cele patru plante noi descrise în 2025. „Sunt notoriu de dificil de cultivat, iar speciile pot fi identificate doar atunci când sunt înflorite”, adaugă organizația.

Ciuperca „înfiorătoare” care parazitează păianjeni

Cel mai nou membru al regnului fungilor dă fiori. Purpureocillium atlanticum, descoperită în pădurea atlantică din Brazilia, aparține unui grup de ciuperci entomopatogene care parazitează alte organisme.

Cunoscută și ca „ciuperca zombificatoare”, această specie sinistră infectează păianjenii care trăiesc în solul pădurii, în interiorul vizuinilor lor, acoperind aproape complet păianjenul cu un miceliu moale.

Păianjenii infectați își părăsesc pânzele și se mută într-un loc propice pentru răspândirea sporilor prin care se înmulțește ciuperca. Foto: Profimedia Images

Din cadavru, iese un corp fructifer, care trece prin deschiderea vizuinii și este ridicat la suprafața solului pentru a elibera spori și a continua ciclul.

Floarea demonului de foc

Recunoscută datorită florilor sale roșu-portocalii și galben aprins, această tufă forestieră de trei metri a fost numită după Calcifer, demonul de foc din filmul „Howl’s Moving Castle” (2004). Oamenii de știință cred că Aphelandra calciferi are un mare potențial ca plantă ornamentală de seră datorită aspectului său spectaculos.

Este una dintre cele două noi specii din Peru, publicate într-o lucrare semnată de echipa peruană-britanică formată din Villanueva-Espinoza și John Wood, cercetător asociat în echipa pentru Americi a Kew.

Palmierul de Crăciun

Cunoscut local sub numele de Amuring, acest palmier spectaculos, cu fructe roșii, poate ajunge la 15 metri înălțime. Acum recunoscut științific ca Adonidia zibabaoa, crește pe creste calcaroase într-o zonă restrânsă de pe insula Samar, predispusă la taifunuri, una dintre insulele Visayas din Filipine. Numele speciei provine dintr-o denumire veche pentru Samar.

RBG afirmă că desemnarea sa ca specie nouă pentru știință a fost „provocatoare”, deoarece nu era evident din prima ce gen îi aparține. Totuși, analizele ADN au confirmat includerea în genul Adonidia.

Există doar alte două specii în gen, inclusiv palmierul de Crăciun, unul dintre cei mai cultivați arbori ornamentali tropicali din lume.

„Piatra vie”

Denumită științific Lithops gracilidelineata subsp. mopane, această specie aparține grupului de plante celebre pentru camuflajul lor asemănător cu pietrele. Deși pot părea simple pietricele, lithops sunt de fapt suculente cu o singură pereche de frunze și o floare asemănătoare unei margarete.

Cele 38 de specii cunoscute sunt limitate la regiunile aride din Namibia și Africa de Sud, deși unele au fost găsite și în Botswana. Totuși, noul „lithops mopane” diferă de toate celelalte, deoarece crește într-o zonă cu precipitații mai ridicate, în păduri „mopane”. De asemenea, are o suprafață a frunzei netedă, gri-albicioasă, în loc de crem sau roz-maronie.

Lithops sunt populare ca plante de interior, dar culegerea lor ilegală din sălbăticie pentru comerțul horticol împinge specia spre extincție. Mai multe specii au fost deja clasificate ca fiind pe cale de dispariție sau vulnerabile de către IUCN.

Un ghiocel „critic periclitat”

Această floare frumoasă poate semăna cu ghioceii din Marea Britanie, dar, atunci când a fost observată pentru prima dată de un pasionat de ghiocei, Ian McEnery, nu se potrivea cu nicio specie cunoscută. Oamenii de știință i-au urmărit originea până în pajiștile subalpine ale Muntelui Korab, în nordul Macedoniei și Kosovo.

Acum numită oficial Galanthus subalpinus, floarea a fost deja declarată „Critic Periclitată”, din cauza colectării pentru comerțul horticol. Pășunatul excesiv și incendiile reprezintă factori suplimentari de risc.

Orhideea omidă

Orhideea omidă (Dendrobium eruciforme) își primește numele deoarece plantele mici, târâtoare, arată ca o colonie de omizi așezate pe un trunchi de copac. Este cea mai mică dintre cele șase noi specii publicate anul trecut de oamenii de știință indonezieni.

Dendrobium eruciforme. Sursa foto: X

Cinci dintre descoperiri provin din munca RBG Kew cu partenerii locali pentru a identifica cele mai importante zone de conservat în Noua Guinee indoneziană.

Ciuperca din rădăcinile ierbii

O proporție mare a ciupercilor încă nedescrise sunt așteptate să fie specii greu de detectat cu ochiul liber. Magnaporthiopsis stipae, izolată anul trecut din rădăcinile unei ierburi, este un exemplu perfect.

Aceasta este doar una dintre cele 24 de noi specii, 11 noi genuri și o nouă familie descrise ca noi pentru știință într-un studiu despre un ordin de ciuperci, majoritatea endofite și agenți ai bolilor plantelor.

Fructul cu gust de banană/guava

Culegerea fructelor de pe acest arbore de 18 metri din Papua Noua Guinee este relativ ușoară: sunt produse pe tulpini care coboară din trunchi și se întind pe pământ până la șapte metri, producând flori albe.

Eugenia venteri. Sursa foto: X

Oamenii de știință spun că fructul are un gust asemănător unui hibrid între banană și guava, cu un iz final de eucalipt. Specia, numită Eugenia venteri, se crede că a evoluat pentru ca florile și semințele ei să fie polenizate și dispersate de șobolani uriași de sol.

Arborele de leguminoase detaroide

Acest arbore pe cale de dispariție poate fi găsit în pădurea tropicală din Camerun, cu un diametru al trunchiului de 66 cm. Oamenii de știință estimează că Plagiosiphon intermedium are o masă de aproximativ 5.000 kg.

Este o leguminoasă detaroidă (membru al familiei de fasole) și este prima specie adăugată în genul Plagiosiphon, care avea până acum doar cinci specii, în aproape 80 de ani.

Arborii detaroizi cresc în grupuri și depind de ciuperci care formează relații simbiotice cu rădăcinile lor. Noua specie este cunoscută doar din două locații, ambele în Ngovayang, una dintre zonele de top din Camerun pentru plante unice, dar în prezent este neprotejată.

