O nouă lovitură pentru Elon Musk: VW a vândut anul trecut, în Europa, mai multe vehicule electrice decât Tesla. Topul mărcilor pe 2025

Data publicării:
VW EV
Foto: Profimedia
Volkswagen a depăşit anul trecut Tesla în privinţa vânzărilor de maşini complet electrice în Europa, conform datelor firmei de consultanţă JATO Dynamics publicate joi, o nouă lovitură pentru producătorul auto american, după ce grupul chinez BYD a devenit cel mai mare producător mondial de vehicule electrice (EV) în 2025, transmite Reuters.

JATO a anunţat că vânzările mărcii Volkswagen de vehicule electrice pe baterii (BEV) în Europa au crescut cu 56% în 2025, comparativ cu 2024, datorită succesului noului model ID.7, scrie Agerpres.

Înmatriculările Tesla, pe de altă parte, au scăzut cu 27% anul trecut.

Anul trecut, Volkswagen a vândut 274.278 BEV pe piaţa europeană, în timp ce Tesla a vândut 236.357 unităţi, arată datele JATO.

De unde vin problemele Tesla

Tesla s-a confruntat atât cu sporirea concurenţei din partea producătorilor auto tradiţionali din Europa cât şi din partea rivalilor China. Problemele Tesla cu competitorii au fost agravate de politicile lui Elon Musk, care l-a ajutat pe Donald Trump să câştige alegerile prezidenţiale din SUA şi a salutat partidele de extremă dreapta din Europa, ceea ce a declanşat reacţii negative din partea consumatorilor.

În 2025, vehicule electrice „au făcut un pas înainte semnificativ” în Europa, a precizat JATO Dynamics, înmatriculările de vehicule electrice pe baterii au urcat în ritm anual cu 29%. Per ansamblu, înmatriculările de automobile au urcat cu doar 2,3% în 2025.

Sunt incluse datele din 28 de ţări europene, inclusiv Norvegia, Elveţia şi Marea Britanie, dar excluzând Bulgaria şi Malta.

Top 10 Ev 2025

1. VW
2. Tesla
3. BMW
4. Skoda
5. Audi
6. Renault
7. Mercedes-Benz
8. Byd
9. Volvo
10. Kia

