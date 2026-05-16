Live TV

Balena Timmy a murit. Un dispozitiv GPS i-a confirmat identitatea

Data publicării:
balena
Balena, numită Timmy de presa germană, a fost observată iniţial eşuată pe un banc de nisip. Sursa foto: X

Timp de mai multe zile, nu a fost clar dacă balena găsită moartă în largul coastelor Danemarcei era Timmy. Autoritățile au confirmat acum că binecunoscuta balenă cu cocoașă nu a supraviețuit călătoriei prin Marea Baltică.

După mai multe zile de incertitudine, a venit confirmarea tristă: balena moartă eșuată în apropierea unei insule daneze este într-adevăr balena cu cocoașă Timmy, transmite Euronews.

Identificarea a fost confirmată de Agenția pentru Protecția Mediului din Danemarca, potrivit agenției de presă Ritzau. Postul TV 2 s-a numărat printre primele instituții media care au relatat informația. Ministrul Mediului din landul german Mecklenburg-Pomerania Occidentală, Till Backhaus, a confirmat de asemenea moartea balenei.

Potrivit autorității daneze pentru protecția naturii, Miljøstyrelsen, pe carcasa animalului a fost descoperit un emițător GPS, care a confirmat fără dubii că este vorba despre aceeași balenă cu cocoașă observată anterior în Marea Baltică și ulterior eșuată pe coasta Germaniei.

„Putem confirma acum că balena cu cocoașă eșuată lângă Anholt este aceeași balenă care eșuase anterior în Germania”, a declarat directoarea agenției, Jane Hansen, într-un comunicat. Dispozitivul GPS nu a fost încă recuperat din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Balena, numită Timmy de presa germană, a fost observată iniţial eşuată pe un banc de nisip, la 23 martie. După mai multe tentative de salvare nereuşite, ea a fost în cele din urmă transportată, cu ajutorul unei barje, din Golful Wismar şi eliberată în Marea Nordului, la 2 mai.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
xi jinping
2
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
Sanchez si yamal
3
Pedro Sanchez sare în apărarea lui Lamine Yamal după reacția furioasă a Israelului la...
nicusor dan ilie bolojan
4
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de...
sorin grindeanu si ilie bolojan
5
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide, potrivit lui Vasile...
K.O. în patru secunde! "Monstrul" de 2,04 metri și-a băgat în spital adversarul cu un singur pumn
Digi Sport
K.O. în patru secunde! "Monstrul" de 2,04 metri și-a băgat în spital adversarul cu un singur pumn
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump Friedrich Merz
Trump şi Merz încearcă să detensioneze relaţiile dintre SUA şi Germania după disputa privind Iranul: „Ne-am coordonat poziţiile”
Friedrich Merz.
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Donald Trump.
Trump anulează trimiterea a 4.000 de soldați americani în Polonia, după decizia de a retrage trupele din Germania
Avion de spionaj rus de tip Il-20M.
Un avion de spionaj al Rusiei a fost interceptat deasupra Mării Baltice. Anunțul făcut de armata poloneză
dronă Vampir folosită de armata ucraineană
Trupele suedeze, „distruse” de operatori ucraineni de drone într-o simulare NATO: „Dacă era o situație reală, ar fi fost morți”
Recomandările redacţiei
profimedia-1095008916
Imagini de la cel mai mare exercițiu al forțelor speciale NATO. Cum...
oana gheorghiu in sedinta de guvern
Oana Gheorghiu, reacție fermă la acuzații: De ce atâta efort...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială...
proiectil
MApN anunță că un proiectil cu 2 kilograme de explozibil a fost...
Ultimele știri
Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un rechin de 4 metri, în Australia
Măsurile luate de spitalul în care a fost internat pacientul suspect de hantaviroză. Unde se află acum acesta
Accident pe DN 67, în Gorj: patru persoane rănite după ce o mașină a lovit un copac
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă radical pentru patru zodii în a doua jumătate a lunii mai. Începe o perioadă de abundență...
Cancan
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Fanatik.ro
Marcel Bîrsan arbitrează „finala de titlu” Universitatea Craiova – U Cluj, așa cum a anunțat Fanatik. Cine va...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a...
Adevărul
Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Șoc în lumea fotbalului": Jose Mourinho a decis primul transfer de la Real Madrid!
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
John Travolta, cu beretă pe cap, lacrimi în ochi și fiica la braț, la Cannes. A primit Palme d’Or onorific...
Adevarul
O unitate rusă și-a documentat propria crimă de război publicând imagini cu atacul asupra unui vehicul al ONU
Newsweek
Vestea așteptată de 2.000.000 pensionari. CCR a anunțat că va analiza dacă CASS la pensie încalcă legea
Digi FM
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de mariaj: "Nu există trădări spectaculoase, violență...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sunt căsătoriți de 33 de ani. Michelle Pfeiffer și soțul ei, doi îndrăgostiți pe covorul roșu la un eveniment...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...