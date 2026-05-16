Balena Timmy a murit. Un dispozitiv GPS i-a confirmat identitatea

Timp de mai multe zile, nu a fost clar dacă balena găsită moartă în largul coastelor Danemarcei era Timmy. Autoritățile au confirmat acum că binecunoscuta balenă cu cocoașă nu a supraviețuit călătoriei prin Marea Baltică.

Identificarea a fost confirmată de Agenția pentru Protecția Mediului din Danemarca, potrivit agenției de presă Ritzau. Postul TV 2 s-a numărat printre primele instituții media care au relatat informația. Ministrul Mediului din landul german Mecklenburg-Pomerania Occidentală, Till Backhaus, a confirmat de asemenea moartea balenei.

Potrivit autorității daneze pentru protecția naturii, Miljøstyrelsen, pe carcasa animalului a fost descoperit un emițător GPS, care a confirmat fără dubii că este vorba despre aceeași balenă cu cocoașă observată anterior în Marea Baltică și ulterior eșuată pe coasta Germaniei.

„Putem confirma acum că balena cu cocoașă eșuată lângă Anholt este aceeași balenă care eșuase anterior în Germania”, a declarat directoarea agenției, Jane Hansen, într-un comunicat. Dispozitivul GPS nu a fost încă recuperat din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Balena, numită Timmy de presa germană, a fost observată iniţial eşuată pe un banc de nisip, la 23 martie. După mai multe tentative de salvare nereuşite, ea a fost în cele din urmă transportată, cu ajutorul unei barje, din Golful Wismar şi eliberată în Marea Nordului, la 2 mai.

