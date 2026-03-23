O balenă de mari dimensiuni a eșuat în Golful Lubeck, pe coasta germană a Mării Baltice. Mamiferul a fost descoperit în apă, în largul districtului Niendorf din municipiul Timmendorfer Strand, luni noapte, potrivit poliției.

Animalul fusese observat într-o zonă de tip banc de nisip. Balena este încă în viață, relatează AFP preluată de News.ro.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat marți dimineață că autoritățile încearcă acum să folosească toate mijloacele posibile pentru a readuce animalul în apele în care poate înota liber. „Acest lucru se dovedește, desigur, dificil.”

Echipele de salvare încearcă să readucă în apele adânci o balenă eșuată pe coasta Mării Baltice. Deși s-a eliberat inițial, operațiunea a eșuat, iar animalul a rămas din nou blocat pe un banc de nisip. Foto: Profimedia Images

Experți de la Institutul pentru Cercetarea Faunei Sălbatice Terestre și Acvatice (ITAW) au fost chemați și se îndreaptă către Niendorf. Aceștia vor putea stabili mai exact ce specie de balenă este.

Autoritățile subliniază că este important ca trecătorii să nu se apropie de animal, pentru a nu-l stresa și mai mult. Interdicția vizează atât apropierea din aer, de exemplu cu drone, cât și de pe apă sau de pe uscat. Zona din jurul portului Niendorf a fost izolată.

Balena observată în zonă de mai mult timp

Se presupune că este același exemplar observat de mai mult timp în Marea Baltică. Prima apariție a fost în portul Wismar, la începutul lunii. La acel moment, echipele de intervenție au reușit să elibereze parțial balena dintr-o plasă în care se încurcase.

Vineri, aceeași balenă a fost eliberată din alte resturi de plase în largul Travemünde de organizația de protecție marină Sea Shepherd, care susține că este vorba despre o balenă cu cocoașă.

Editor : Ana Petrescu