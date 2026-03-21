Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat sâmbătă că pădurea Băneasa poate să fie parc natural, arie protejată şi a explicat că atunci când vor fi gata toate documentele în acest sens, atunci ministerul pe care îl conduce va face acest pas.

Diana Buzoianu a fost prezentă, sâmbătă, la evenimentul de lansare a Studiului de fundamentare ştiinţifică pentru instituirea ariei protejate de interes naţional Parcul Natural Pădurea Băneasa, organizat de Asociaţia Parcul Natural Bucureşti.

„Astăzi facem un pas esenţial. Chiar ieri aţi reuşit să depuneţi studiul necesar la Academie pentru a putea să arătăm cu toţii că pădurea Băneasa poate să fie un parc natural, poate să fie o arie protejată. Academia se va pronunţa exact care este tipul de arie protejată, dar oricum indiferent de situaţie, scopul principal, misiunea noastră principală este să protejăm această pădure”, a declarat Diana Buzoianu, potrivit News.ro.

Ea a reamintit toate discuţiile din spaţiul public care au avut ca subiect pădurea Băneasa.

„Am avut foarte multe discuţii în ultima perioadă, astăzi este un moment de bucurie, dar ştim cu toţii, am avut discuţii nenumărate despre pădurea Băneasa, despre dezvoltarea care a trebuit să fie uneori oprită pentru că urmau să fie cimentate bucăţi din pădurea Băneasa, despre drumul din pădurea Băneasa, care a fost un subiect ani de zile discutat şi paradiscutat. Cred că astăzi dăm o direcţie absolut clară pentru pădurea Băneasa şi anume că pe lângă cele zeci de mii de bucureştieni care au venit şi au spus că vor ca această pădure să fie protejată, iată avem la masă inclusiv autorităţi publice care îşi asumă că este o misiune comună acest lucru”, a explicat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a subliniat că ministerul va declara pădurea Băneasa arie protejată când vor fi gata toate documentele necesare.

„Din partea Ministerului Mediului este clar o misiune pe care ne-o asumăm. Imediat ce va veni punctul de vedere de la Academie, avem alături în acest proces primăriile de la nivel local care trebuie să dea hotărâri de Consiliu Local ca să poată să fie după aia iniţiată hotărârea de guvern. În momentul în care vom avea absolut toate documentele pentru a putea face pasul pentru a fi declarată arie protejată pădurea Băneasa, Ministerul Mediului va face acest pas. Deci ne asumăm ferm că vrem să protejăm această pădure, de altfel este unul dintre punctele esenţiale pentru anul acesta pe care sperăm să le îndeplinim împreună. Şi să ne bucurăm după ce obţinem această victorie că ştim că şi pe mai departe în anii următori pădurea va fi protejată”, a mai afirmat Diana Buzoianu.

