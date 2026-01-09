Live TV

Nou avertisment privind criza climatică: Oceanele au absorbit cantități uriașe de căldură în 2025

Heat wave and fog bank with sunsetting over Lyme Bay, viewed from Chesil beach. Dorset UK.
Încălzirea oceanelor nu este uniformă, unele zone încălzindu-se mai rapid decât altele. Sursa foto: Profimedia Images
„În fiecare an planeta se încălzește” Cele mai fierbinți regiuni în 2025

Oceanele au înregistrat în 2025 un nou record de încălzire, preluând peste 90% din căldura generată de poluarea cu carbon, ceea ce a amplificat uraganele, ploile torențiale, inundațiile și valurile de căldură marine, avertizează oamenii de știință.

Peste 90% din căldura reținută de poluarea cu carbon produsă de oameni este preluată de oceane. Acest lucru face ca temperatura oceanelor să fie unul dintre cei mai clari indicatori ai marșului neîntrerupt al crizei climatice, care se va încheia abia când emisiile vor scădea la zero. Aproape în fiecare an de la începutul mileniului s-a stabilit un nou record de încălzire a apelor oceanice, notează The Guardian.

Această căldură suplimentară intensifică uraganele și taifunurile care lovesc comunitățile de coastă, provoacă ploi torențiale și inundații mai mari și generează valuri de căldură marine mai lungi, care devastează viața din oceane. Creșterea temperaturilor este, de asemenea, un factor major al ridicării nivelului mărilor prin expansiunea termică a apei marine, amenințând miliarde de oameni.

Măsurătorile fiabile ale temperaturii oceanelor datează de la mijlocul secolului al XX-lea, dar oceanele ar putea să fie acum la cel mai ridicat nivel termic din cel puțin ultimii 1.000 de ani și să se încălzească mai rapid decât în orice moment din ultimii 2.000 de ani.

„În fiecare an planeta se încălzește”

Atmosfera este un depozit mai mic de căldură și este mai influențată de variațiile climatice naturale, precum ciclul El Niño / La Niña. Temperatura medie a aerului la suprafață în 2025 este de așteptat să egaleze aproximativ anul 2023 ca fiind al doilea cel mai cald an de când există măsurători, 2024 fiind cel mai cald. Anul trecut, planeta a intrat în faza mai rece La Niña a ciclului Pacificului.

„În fiecare an planeta se încălzește, iar stabilirea unui nou record a devenit ca un disc zgâriat”, a declarat profesorul John Abraham de la University of St Thomas din Minnesota, SUA, membru al echipei care a produs noile date.

„Încălzirea globală înseamnă încălzirea oceanelor”, a spus el. „Dacă vrei să știi cât de mult s-a încălzit Pământul sau cât de repede ne vom încălzi în viitor, răspunsul este în oceane.”

Analiza, publicată în jurnalul Advances in Atmospheric Sciences, a folosit date de temperatură colectate de o gamă largă de instrumente din oceane, reunite de trei echipe independente. Aceste date au fost folosite pentru a determina conținutul de căldură din primii 2.000 de metri ai oceanelor, acolo unde este absorbită cea mai mare parte a căldurii.

Cantitatea de căldură preluată de oceane este uriașă, echivalentă cu de peste 200 de ori totalul energiei electrice folosite de oameni în întreaga lume. „Încălzirea oceanelor continuă să exercite impacturi profunde asupra sistemului climatic al Pământului”, au concluzionat oamenii de știință.

Cele mai fierbinți regiuni în 2025

Încălzirea oceanelor nu este uniformă, unele zone încălzindu-se mai rapid decât altele. În 2025, cele mai fierbinți regiuni au inclus oceanele Atlanticul tropical și sudic, Pacificul de nord și Oceanul Antarctic. În cel din urmă, care înconjoară Antarctica, oamenii de știință sunt profund îngrijorați de prăbușirea gheții marine de iarnă din ultimii ani.

Nordul Atlanticului și Marea Mediterană se încălzesc, de asemenea, devenind totodată mai sărate, mai acide și mai puțin oxigenate din cauza crizei climatice. Acest lucru provoacă „o schimbare profundă a stării oceanelor, făcând ecosistemele marine și viața pe care o susțin mai fragile”, au precizat cercetătorii.

„Atâta timp cât căldura Pământului continuă să crească, conținutul de căldură al oceanelor va continua să crească, iar recordurile vor continua să fie depășite”, a declarat Abraham. „Cea mai mare incertitudine climatică ține de ceea ce vor decide oamenii să facă. Împreună putem reduce emisiile și putem proteja un climat viitor în care oamenii să poată prospera.”

