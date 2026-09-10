Planeta s-ar putea încălzi mai repede decât indicau estimările anterioare, potrivit unor cercetări recente care analizează rolul aerosolilor, al norilor și al oceanelor în evoluția temperaturilor globale. Oamenii de știință subliniază că gazele cu efect de seră rămân principalul factor al încălzirii, însă reducerea poluării cu sulf ar fi eliminat o parte din efectul de răcire care masca această încălzire. Unele analize sugerează că aceeași cantitate de emisii ar putea produce o încălzire cu aproximativ 25% mai mare decât se estima anterior, însă cercetătorii avertizează că există încă incertitudini importante, anunță BBC.

În luna iulie a acestui an, în timpul verii caniculare fără precedent din Marea Britanie, pe platforma X a izbucnit o discuție neobișnuită pe tema științei climatice.

Richard Tice, vicepreședintele partidului Reform, a distribuit un articol din ziarul „The Telegraph”, intitulat „Valurile de căldură sunt cauzate de scăderea poluării”. El a afirmat că aerul mai curat, și nu dioxidul de carbon, stă la baza creșterii temperaturilor și a susținut că publicul a fost „manipulat”.

Afirmația potrivit căreia dioxidul de carbon nu este principalul factor al încălzirii globale este greșită. Însă datele științifice pe care le-a denaturat sunt reale - și mult mai interesante decât afirmația sa inițială.

Combustibilii fosili pe care îi ardem de mai bine de un secol produc două tipuri foarte diferite de poluare. După cum se știe, dioxidul de carbon încălzește Pământul. Mai puțin cunoscută este însă poluarea cu sulf, care formează un număr foarte mare de particule minuscule în aer și reflectă lumina soarelui înapoi în spațiu, contracarând parțial efectul de încălzire al carbonului.

Luni a fost cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată. Foto: Getty Images

Datorită politicilor de protecție a aerului din întreaga lume - precum Programul privind ploile acide din SUA, de la începutul anilor 1990, care a redus poluarea cu gaze provenită de la centralele electrice - emisiile de sulf sunt în scădere accentuată, în timp ce emisiile de dioxid de carbon rămân aproape de niveluri record.

Oamenii de știință consideră din ce în ce mai mult că pierderea acestui efect de răcire contribuie la accelerarea încălzirii globale.

Ultimii trei ani au fost cei mai calzi înregistrați vreodată, iar Serviciul Meteorologic Britanic (Met Office) afirmă că este „foarte probabil” ca anul 2027 să înlocuiască anul 2024 ca cel mai cald an înregistrat vreodată.

Iar, dincolo de rețelele sociale, dezbaterea stârnită de postarea lui Tice a ridicat o întrebare și mai interesantă - și îngrijorătoare: este posibil ca planeta noastră să fie, de fapt, mai sensibilă la gazele cu efect de seră decât ne-am imaginat? Și, dacă da, s-ar putea ca clima să se schimbe mai rapid decât ne temeam?

„Praful de pe geamurile serei”

Temperaturile globale fluctuează în mod natural de la un an la altul. El Niño, de exemplu, un fenomen natural de încălzire a Oceanului Pacific, le poate ridica temporar. Așadar, o serie de ani cu temperaturi record nu înseamnă neapărat că ritmul de bază al încălzirii globale a crescut.

Reto Knutti și echipa sa de la ETH Zurich au încercat să elimine efectele fenomenului El Nino și ale altor fluctuații naturale pentru a evidenția tendința de fond.

„Este destul de clar că ritmul încălzirii s-a accelerat”, afirmă Knutti, profesor de fizică climatică la universitatea elvețiană și fost autor principal coordonator al IPCC - organismul susținut de ONU care elaborează cele mai autoritare evaluări din lume în domeniul științei climatice.

Un studiu separat, publicat în acest an, a ajuns la o concluzie similară după ce a luat în calcul mai multe influențe naturale majore.

Și se pare că aerosolii joacă un rol important. Arderea cărbunelui și a petrolului eliberează dioxid de sulf, care formează particule minuscule cunoscute sub numele de aerosoli sulfați. Aceste particule sunt strălucitoare și reflectă o parte din lumina soarelui înainte ca aceasta să ajungă la suprafață și să o încălzească.

Zonele de pe Pământ cu temperaturi insuportabile pentru oameni s-ar putea tripla în acest secol. Foto. Shutterstock

Probabil ați auzit de analogia cu sera, folosită pentru a explica încălzirea globală. Gazele precum dioxidul de carbon împiedică căldura să se disipeze de pe Pământ, aproximativ la fel cum geamurile unei sere împiedică pierderea căldurii.

Ei bine, poluarea cu sulf acționează oarecum ca praful de pe geamurile unei sere. Cu cât se adună mai mult praf pe acele geamuri, cu atât mai puțină lumină solară pătrunde în interior și cu atât mai lent se încălzește sera.

Dr. Oivind Hodnebrog, cercetător principal la Cicero, institutul norvegian de cercetare climatică, a studiat modul în care scăderea poluării cu aerosoli afectează clima. „Aerosolii de sulfat sunt particule foarte mici, dar sunt particule luminoase”, spune el.

Pe lângă faptul că reflectă lumina soarelui, aerosolii răcesc planeta și prin modificarea formării norilor. Aerosolii acționează ca niște semințe minuscule în jurul cărora se poate condensa vaporii de apă, făcând unii nori mai luminoși sau mai persistenți.

Poluarea provenită de la nave poate crea chiar urme luminoase în norii marini, vizibile din spațiu. Așadar, mai mulți aerosoli înseamnă nori mai luminoși și mai multă reflexie și, prin urmare, o încălzire redusă.

Însă poluarea cu sulf afectează și sănătatea umană. Aceasta poate pătrunde în plămâni și îngreuna respirația și provoacă ploi acide, care pot distruge pădurile și ucide peștii - de aceea, țările au depus eforturi timp de decenii pentru a o reduce.

Emisiile au scăzut drastic în Europa, America de Nord și China, iar noile reglementări au redus, de asemenea, poluarea cu sulf provenită din transportul maritim.

În analogia noastră cu sera, este ca și cum am fi șters o parte din praful de pe geamurile serei, permițând pătrunderea unei cantități mai mari de lumină solară.

În timp ce dioxidul de carbon rămâne în sistemul climatic timp de secole, aerosolii de sulfat supraviețuiesc în atmosferă doar câteva zile sau săptămâni. Așadar, atunci când emisiile de sulf scad, efectul lor de răcire dispare aproape imediat.

Efectul de mascare al aerosolilor

Efectul este cel mai puternic acolo unde poluarea cu sulf a scăzut cel mai rapid. Un studiu estimează că acesta a contribuit cu aproximativ jumătate de grad la încălzirea din timpul verii în Europa central-vestică începând cu 1980.

Profesorul Piers Forster, climatolog la Universitatea din Leeds și unul dintre autorii principali ai celei mai recente evaluări a IPCC, estimează că scăderea poluării cu aerosoli ar putea contribui acum cu aproximativ 0,05-0,1 °C la încălzire pe deceniu.

Însă aerosolii pot explica doar o parte din accelerarea recentă a încălzirii. Gazele cu efect de seră rămân mult mai importante.

Forster estimează că acestea contribuie în prezent cu aproximativ 0,2 °C la încălzirea globală pe deceniu. „Este o contribuție foarte semnificativă”, spune el despre efectul aerosolilor, „dar nu este la fel de importantă ca contribuția gazelor cu efect de seră, cu o diferență destul de mare”.

„Aerosolii au mascat o parte din încălzirea provocată de gazele cu efect de seră din trecut”, explică Hodnebrog. „Mascați” - este un cuvânt interesant pe care îl folosește. Ceea ce vrea să spună este că aerul mai curat nu provoacă încălzirea de bază, ci elimină o parte din efectul de răcire care ținea în frâu acea încălzire.

Așadar, dacă aerul mai curat este responsabil doar pentru o parte din accelerarea recentă a încălzirii globale, ce alți factori mai sunt implicați?

Norii mai rari și încălzirea oceanelor

Pentru a vedea ce altceva s-ar mai putea întâmpla, oamenii de știință privesc Pământul în ansamblu: câtă energie absoarbe de la Soare și câtă căldură pierde înapoi în spațiu. Oamenii de știință numesc această diferență „dezechilibrul energetic al Pământului”.

Aerul mai curat face parte din acest tablou. Un număr mai mic de particule de sulfat înseamnă că o cantitate mai mică de lumină solară este reflectată - în analogia noastră cu sera, ferestrele sunt mai curate.

De mult timp, Pământul absoarbe mai multă energie decât pierde. Acest surplus este cel care încălzește planeta. Iar Knutti afirmă că acest dezechilibru s-a triplat aproximativ în ultimele două decenii - deși creșterea exactă depinde de anii comparați.

Gazele cu efect de seră acționează în principal prin împiedicarea evadării căldurii în spațiu. Cu acest mecanism suntem cu toții familiarizați. Dar, dacă analizăm dezechilibrul energetic al Pământului, constatăm că pătrunde și mai multă lumină solară și, prin urmare, mai multă căldură care poate fi absorbită.

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Deci, ce altceva ar putea permite pătrunderea unei cantități mai mari de lumină solară? O mare parte din această schimbare pare să implice un element pe care l-am întâlnit deja în această poveste: norii.

Am văzut cum poluarea cu sulf poate face ca unii nori să fie mai luminoși și să aibă o durată de viață mai lungă, reflectând o cantitate mai mare de lumină solară. Dar și încălzirea globală în sine poate modifica norii.

Pe măsură ce anumite părți ale oceanului se încălzesc, acoperirea cu nori joși poate scădea. Acest lucru contează deoarece norii sunt luminoși, în timp ce oceanul de sub ei este întunecat.

Dacă se elimină o parte din nori, mai multă lumină solară ajunge la mare, unde o mare parte din ea este absorbită sub formă de căldură. Acest lucru poate crea un efect de retroacțiune: încălzirea reduce acoperirea norilor, ceea ce permite pătrunderea unei cantități mai mari de lumină solară, ceea ce produce o încălzire și mai mare.

Expert: "Chiar dacă oprim încălzirea globală, nivelul mării va continua să crească timp de secole". FOTO: Shutterstock

Iar oceanele se încălzesc cu siguranță. Organizația Meteorologică Mondială afirmă că, în ultimele două decenii, oceanele s-au încălzit de peste două ori mai repede decât în perioada 1960-2005.

Dr. Paulo Ceppi, fizician climatic la Imperial College London, afirmă că cercetările sale sugerează că această buclă de retroacțiune dintre schimbările climatice și nori este mai importantă decât poluarea cu sulf în explicarea declinului recent al norilor joși.

„Încălzire suplimentară de 25%”

Însă există încă multă incertitudine. Oamenii de știință afirmă că impactul aerului mai curat, variațiile naturale și efectele încălzirii în sine sunt toate interconectate.

Iar când l-am întrebat pe Knutti în ce măsură fiecare dintre acești factori a contribuit la schimbarea norilor, răspunsul său a fost simplu: „Nu știm.”

Și aici povestea ia o turnură și mai îngrijorătoare. Această incertitudine este importantă deoarece norii reprezintă unul dintre cele mai dificile elemente de reprezentat în simulările pe calculator pe care oamenii de știință le utilizează pentru a prognoza încălzirea viitoare.

Unele modele indică o încălzire mai mare decât altele pentru aceeași cantitate de emisii de gaze cu efect de seră. Oamenii de știință numesc această variabilitate „sensibilitatea climatică”: măsura în care clima răspunde la gaze precum dioxidul de carbon.

Iar observațiile recente le oferă lui Knutti și colegilor săi o nouă modalitate de a testa aceste modele. Ei au descoperit că modelele care au prezis cel mai bine încălzirea recentă, precum și creșterea dezechilibrului energetic al Pământului, sunt totodată cele care prezintă un climat mai sensibil.

Cu alte cuvinte, modelele care prevăd o încălzire mai accentuată par a fi cele mai precise.

"Dispariţia banchizei din timpul verii din Arctica este una dintre primele mine de pe câmpul minat", spune cercetătorul. Foto: Getty Images

Analiza echipei sale sugerează că aceleași emisii ar putea produce o încălzire cu aproximativ 25% mai mare decât se credea anterior.

Iar un studiu publicat anul trecut în revista „Science” indică o tendință similară. Modelele care previzionau o încălzire relativ redusă au întâmpinat cele mai mari dificultăți în a reproduce creșterea observată a dezechilibrului energetic al Pământului.

Conform politicilor pe care guvernele le aplică în prezent, se estimează că lumea se îndreaptă către o încălzire de aproximativ 2,8 °C până la sfârșitul secolului.

Forster afirmă că, dacă aceste noi dovezi se vor dovedi corecte, aceeași traiectorie generală a emisiilor ar putea duce, în schimb, la o încălzire mai apropiată de 3,5 °C.

De ce cercetătorii recomandă prudență

Încălzirea pare să se fi accelerat, dar Forster spune că asta nu înseamnă că va continua să o facă. El subliniază că observațiile recente care stau la baza acestor estimări acoperă o perioadă relativ scurtă.

„Trebuie să fim foarte precauți în ceea ce privește modul în care interpretăm observațiile care acoperă una sau două decenii”, spune specialistul.

Istoricul datelor satelitare este scurt, variațiile naturale sunt mari, iar aceste noi studii nu infirmă estimările anterioare. Totuși, unii oameni de știință sunt îngrijorați.

Mai multe inundații și valuri de căldură? Deci - curățarea aerului agravează încălzirea globală?

Într-un sens restrâns, da. Eliminarea poluării cu sulfați reduce o parte din efectul de răcire care contracara încălzirea provocată de efectul de seră. Acest lucru a contribuit într-adevăr la accelerarea recentă a încălzirii, arată cercetătorii citați de BBC. Dar aerul mai curat nu a provocat schimbările climatice.

Povestea aerosolilor poate ajuta la explicarea unei părți din această accelerare. Însă dovezile mai ample ridică o posibilitate mai îngrijorătoare: aceea că clima reacționează mai puternic la gazele cu efect de seră decât s-a presupus în estimările principale.

Dacă acest lucru este corect, aceleași emisii ar putea produce o încălzire mai mare decât ne-am așteptat. Riscurile climatice cresc cu fiecare fracțiune de grad de încălzire, existând posibilitatea apariției unor valuri de căldură, inundații, secete și incendii de pădure mai severe pe măsură ce temperaturile cresc.

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Editor : C.A.