O barză a devenit vedetă într-o localitate din Covasna, după ce și-a petrecut întreaga iarnă printre localnici. A cerut și a primit mâncare din fiecare curte în care a pășit, iar oamenii au încercat să facă tot posibilul să o ferească de ger. Ornitologii sunt de părere că, cel mai probabil, iernile blânde și accesul la hrană tot mai ușor le fac pe unele păsări călătoare să rămână, chiar și peste iarnă, în zonele în care au cuibărit.

Gobi, așa cum a fost numită barza de părinții adoptivi din comuna Ghidfalău, județul Covasna, a fost îngrijită întreaga iarnă. Doamna Ildiko, de exemplu, s-a asigurat că pasărea primește cel puțin două mese pe zi.

„Dacă nu mănâncă din ceva cauză, deja sunt așa, neliniștită. Parcă am un copil”, povestește Ildiko Zsigmond, localnică.

„Când vin și eu aici, dacă am, și eu pun jos mâncare”, completează altcineva.

„Bine că rezistă, că nu a înghețat și că oamenii i-au dat de mâncare”, spune altcineva.

„Cred că era tânără (n. red. când ar fi trebuit să plece). Acum îi așteaptă pe ceilalți să vină”, concluzionează altcineva.

Odată cu venirea primăverii, Gobi s-a întors înapoi în cuib.

„Probabil că a ieșit undeva târziu, când s-a născut, și n-a mai avut putere. Nu știu din ce cauză a rămas la noi. Cred într-o săptămână, două o să vină și restul berzelor. O să fie interesant să vedem cum o să se comporte când se întâlnesc”, spune primarul comunei, Porzsolt Levente.

„E o chestiune legată de faptul că iernile au devenit tot mai blânde, accesul la hrană este tot mai facil și atunci o parte dintre ele rămân în locul de cuibărit. Bine ar fi să nu intervenim decât în cazuri exteme, dacă chiar e o urgență, dacă se vede că e rănită sau bolnavă”, spune Dan Ionescu, ornitolog.

România are peste 12.600 de perechi de berze, arată cele mai noi date ale Societății Ornitologice România, iar cele mai multe sunt în județul Harghita.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia