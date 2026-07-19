Rechinii pot număra și preferă jazzul. Descoperirile care le schimbă imaginea

Nu doar că pot face diferența între trei și cinci, dar unii rechini par să aprecieze și jazzul, scrie BBC. În spatele reputației de prădători perfecți se ascund animale cu abilități și comportamente care i-au surprins chiar și pe cercetători.

Rechinii se numără printre primii prădători vertebrati ai Pământului.

Ei (sau strămoșii lor apropiați) au supraviețuit tuturor celor cinci extincții în masă majore ale Pământului – inclusiv celei mai mari și mai devastatoare, extincția Permian-Triasică, sau „Marea Moarte”. Acest eveniment climatic cataclismic a ucis majoritatea formelor de viață de pe Pământ, inclusiv aproximativ 90% din viața marină.

Dar rechinii au supraviețuit. Astăzi se găsesc în aproape fiecare colț al oceanului – și, după sute de milioane de ani de evoluție, au dezvoltat pe parcurs câteva trăsături surprinzătoare.

Iată câteva fapte extraordinare despre rechini.

Rechinii știu matematică

Deși se crede adesea că rechinii sunt prădători fără minte, conduși exclusiv de instinct și de foamea lor vorace, știința sugerează că, de fapt, sunt destul de inteligenți și învață repede. Ei pot distinge între sunete ușor diferite, precum și între diverse modele abstracte și forme geometrice colorate.

Într-un experiment celebru, s-a demonstrat că puii de rechin de bambus cenușiu își amintesc informații despre forme și iluzii optice timp de aproape un an. De asemenea, pot face calcule matematice de bază, distingând diferența dintre cantități precum trei și cinci, respectiv patru și șapte (dar nu și între cantități atât de apropiate precum patru și cinci).

Rechinii au o slăbiciune pentru jazz

În ceea ce privește rechinii din Port Jackson, nu înseamnă nimic dacă nu are acel ritm de swing.

Unor exemplare din această specie care preferă Australia și trăiește pe fundul apei li s-a propus o provocare: să înoate până într-un anumit punct al bazinului lor atunci când se auzea muzică, iar în schimb urmau să primească o recompensă sub formă de hrană.

Studiul, realizat de cercetătorii de la Universitatea Macquarie din Sydney, a arătat că rechinii preferau locul de hrănire atunci când se auzea jazz, dar nu erau capabili să facă aceeași asociere în cazul muzicii clasice.

„Era evident că rechinii știau că trebuie să facă ceva atunci când se auzea muzică clasică, dar nu-și dădeau seama că trebuie să se îndrepte către un alt loc”, a declarat cercetătorul Culum Brown într-un comunicat de presă.

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Rechinii au buric

În timp ce unii rechini depun ouă, mulți – inclusiv rechinii-taur și rechinii-ciocan – își poartă puii în uter și îi hrănesc prin cordonul ombilical, la fel ca oamenii. De aceea, timp de câteva săptămâni sau luni după naștere, acești pui au buric până când cicatricea lăsată de cordonul ombilical se vindecă.

Alți rechini nu depun ouă și nici nu-și cresc puii în uter ca mamiferele: embrionii se dezvoltă în ouă care eclozează încă din interiorul mamei. Acești pui se nasc apoi, de asemenea, vii. Rechinii spinoși, de exemplu, nasc în acest fel, după o sarcină care poate dura până la doi ani.

Puii de rechin se mănâncă între ei încă din pântec

Puii de rechin-tigru de nisip sunt aruncați într-o luptă pentru supraviețuire încă de la început – încă din pântecul mamei lor.

Femelele de rechin-tigru de nisip au două utere, iar în fiecare se dezvoltă până la cinci pui. Cu toate acestea, embrionii se hrănesc cu frații și surorile lor, până când rămâne doar unul. Acest fenomen este cunoscut sub numele de canibalism intrauterin sau adelfofagie, care înseamnă „a-și mânca fratele”.

După ce se satură de frații și surorile lor, puii de rechin-tigru de nisip se bucură de acces exclusiv la un aport constant de ouă nefertilizate pe care mamele lor continuă să le elibereze – ceea ce îi face puternici și în formă până în momentul nașterii.

Rechinii au prieteni apropiați

Rechinii nu sunt vânătorii solitari așa cum sunt adesea descriși. Rechinii de recif cenușii preferă să petreacă timp cu același grup de prieteni timp de până la patru ani, împărțindu-se în grupuri mai mici, urmându-și propriile drumuri și regrupându-se apoi de-a lungul anotimpurilor.

Și puii de rechin-lămâie preferă să trăiască în grupuri și, mai important, învață noi abilități unii de la alții în timpul acestor interacțiuni sociale – cum ar fi modul de a găsi hrană sau de a evita prădătorii. Ei preferă să stea împreună cu alți rechini-lămâie de aceeași mărime și cu cei pe care i-au întâlnit deja.

Chiar și rechinii albi ar putea avea prieteni apropiați. Deși sunt considerați de obicei solitari, doi rechini albi, numiți Simon și Jekyll, au fost observați călătorind împreună pe o distanță de 6.000 km (3.730 mile) fără să se despartă niciodată.

Corpurile rechinilor sunt acoperite cu dinți minusculi

Pielea de rechin este un material miraculos. În Italia secolului al XVIII-lea, meșterii o foloseau pentru a netezi marginile delicate ale prețioaselor viori Stradivarius. Iar în Marea Britanie victoriană, a devenit un accesoriu preferat al ebanistilor (care o numeau „shagreen”).

În loc de solzi, pielea rechinului este presărată cu numeroși „dinți” minusculi – numiți denticule – care sunt aplatizați de mișcarea înainte a apei provocată de creatură, reducând rezistența aerodinamică. Dacă îți treci mâna în sens invers față de direcția fibrelor, vei simți ca și cum ai freca o hârtie abrazivă deosebit de aspră.

Rechinii se lovesc uneori de obiecte necunoscute, simțindu-le textura și consistența cu marginea aspră a pielii lor – un fel de „test de gust” mai leneș pentru obiectele care s-ar putea să nu fie o masă.

Rechinii îți pot simți bătăile inimii

Rechinii au opt simțuri. Pe lângă cele cinci simțuri de bază – văzul, auzul, mirosul și simțul tactil –, aceștia dispun și de super-simțuri care le permit să detecteze schimbările de presiune sau de tensiune din apă și chiar câmpul magnetic al Pământului.

Pe fiecare parte a corpului rechinului se întind rânduri de pori cunoscuți sub numele de linii laterale, umpluți cu lichid și celule senzoriale. Mișcarea apei din jurul rechinului face ca aceste celule asemănătoare firelor de păr să se legene în lichid, permițând rechinilor să detecteze vibrațiile.

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Rechinii sunt mai vechi decât copacii, inelele lui Saturn și Steaua Polară

Rechinii sunt incredibil de vechi. Cele mai vechi dovezi fosile ale strămoșilor rechinilor de astăzi sunt o colecție de solzi care datează de acum 450 de milioane de ani. Aceasta înseamnă cu aproximativ 60 de milioane de ani înainte de apariția primilor copaci, cu 220 de milioane de ani înaintea dinozaurilor, cu 350 de milioane de ani înaintea inelelor lui Saturn și cu 380 de milioane de ani înainte de apariția Stelei Polare.

Primii dinți asemănători celor ai rechinilor au apărut acum 410 milioane de ani, iar primul grup care semăna cu adevărat cu rechinii a evoluat în urmă cu aproximativ 380 de milioane de ani. Mulți dintre acești pești antici s-ar putea să nu fi fost, din punct de vedere tehnic, rechini, dar erau înrudiți cu aceștia. Apoi, acum 195 de milioane de ani, a apărut cel mai vechi grup cunoscut de rechini moderni, cu fălcile lor flexibile și proeminente și cu abilitatea de a înota mai repede.

Astăzi, există aproximativ 500 de specii de rechini. Acest număr este cu mult sub nivelul maxim atins acum aproximativ 50 de milioane de ani, deși se descoperă tot mai multe specii în permanență.

În ceea ce privește legătura noastră cu acești prădători de elită ai oceanului, cel mai apropiat strămoș comun al omului cu rechinii a trăit în urmă cu aproximativ 440 de milioane de ani, deși semăna mult mai mult cu un rechin decât cu un om. Poate că liniile noastre genealogice s-au separat cu multe milenii în urmă – dar existența noastră pe acest Pământ este strâns legată de a lor.

Editor : Ana Petrescu