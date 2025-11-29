Live TV

Analiză România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează din cauza schimbărilor climatice (The Guardian)

Data publicării:
COMANA - DELTA NEAJLOVULUI - SECETA - 28 AUG 2024
Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
România se usucă accelerat Strategia UE privind reziliența la apă

România se află printre țările europene unde rezervele de apă scad într-un ritm alarmant, arată o analiză realizată de cercetătorii de la University College London în colaborare cu The Guardian și Watershed Investigations. Studiul, bazat pe peste două decenii de date satelitare, indică faptul că sudul și sud-estul Europei se confruntă cu o diminuare constantă a apei subterane și a umidității solului, în timp ce nordul continentului devine mai umed. Cercetătorii avertizează că această tendință, corelată cu schimbările climatice, afectează deja agricultura, alimentarea cu apă și ecosistemele dependente de resursele subterane.

Oamenii de știință de la University College London (UCL), în colaborare cu Watershed Investigations și The Guardian, au analizat datele din perioada 2002–2024 furnizate de sateliți care monitorizează modificările câmpului gravitațional al Pământului.

Deoarece apa are masă mare, variațiile nivelurilor din pânza freatică, râuri, lacuri, umiditatea solului și ghețari apar în semnalul detectat, permițând sateliților să „cântărească” efectiv câtă apă este stocată.

România se usucă accelerat

Constatările arată un dezechilibru accentuat: nordul și nord-vestul Europei, în special Scandinavia, părți din Regatul Unit și Portugalia, devin tot mai umede, în timp ce regiuni extinse din sud și sud-est – inclusiv zone din Regatul Unit, Spania, Italia, Franța, Elveția, Germania, România și Ucraina – se usucă accelerat.

„Când comparăm datele despre stocurile totale de apă terestră cu seturile climatice, tendințele se corelează în linii mari”, a declarat Mohammad Shamsudduha, profesor de criză a apei și reducerea riscurilor la UCL.

Aceste rezultate ar trebui să fie un „semnal de alarmă” pentru politicienii care încă sunt sceptici în privința reducerii emisiilor, afirmă Shamsudduha.

„Nu mai vorbim despre limitarea încălzirii la 1,5 grade Celsius. Cel mai probabil ne îndreptăm spre 2 grade peste nivelurile preindustriale și vedem deja consecințele”, a declarat Shamsudduha.

Cercetătorii au separat datele privind apa subterană din totalul stocurilor de apă terestră și a descoperit că tendințele acestor resurse, considerate mai reziliente, reflectă același tablou general, confirmând că o mare parte dintre rezervele ascunse de apă dulce ale Europei sunt în declin.

În Regatul Unit, tendințele sunt mixte. „Per ansamblu, vestul devine mai umed, iar estul mai uscat, iar acest semnal se accentuează”, spune Shamsudduha.

Chiar dacă cantitatea totală de precipitații poate fi stabilă sau chiar în ușoară creștere, modelul se schimbă. Vedem averse mai puternice și perioade mai lungi de secetă, mai ales vara.

Apa subterană este considerată mai rezilientă climatic decât apa de suprafață, însă ploile torențiale de vară duc adesea la pierderi prin scurgere rapidă și inundații bruște, iar perioada de reîncărcare a pânzei freatice în timpul iernii poate deveni mai scurtă, spune el.

„În sud-estul Angliei, unde apa subterană acoperă aproximativ 70% din alimentarea publică, aceste modele de precipitații pot deveni o provocare serioasă,” a adăugat acesta.

Strategia UE privind reziliența la apă

Cantitatea totală de apă extrasă din surse de suprafață și subterane în UE între 2000 și 2022 a scăzut, potrivit Agenției Europene de Mediu, însă extracțiile din pânza freatică au crescut cu 6%, în principal pentru alimentarea publică cu apă (18%) și agricultură (17%).

Este o resursă esențială: la nivelul statelor membre, apa subterană a reprezentat 62% din totalul alimentării publice cu apă și 33% din necesarul de apă pentru agricultură în 2022.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că strategia UE privind reziliența la apă „urmărește să ajute statele membre să își adapteze gestionarea resurselor de apă la schimbările climatice și să răspundă presiunilor generate de activitățile umane”.

Strategia își propune construirea unei „economii inteligente din punct de vedere al utilizării apei” și este însoțită de o recomandare privind eficiența apei, care solicită îmbunătățirea eficienței cu „cel puțin 10% până în 2030”. Având în vedere că pierderile prin rețelele de distribuție variază între 8% și 57% în UE, Comisia spune că reducerea scurgerilor și modernizarea infrastructurii vor fi esențiale.

Hannah Cloke, profesor de hidrologie la Universitatea din Reading, afirmă că „este alarmant să vedem această tendință pe termen lung, pentru că am avut secete foarte severe în ultimii ani și auzim constant că iarna aceasta s-ar putea să avem mai puține precipitații decât de obicei și suntem deja în secetă.

Primăvara și vara viitoare, dacă nu vom primi cantitatea de precipitații necesară, vor exista consecințe grave pentru noi, aici, în Anglia. Ne vom confrunta cu restricții severe de apă, ceea ce va face viața tuturor mult mai dificilă.

Agenția pentru Mediu a avertizat deja că Anglia trebuie să se pregătească pentru o secetă care ar putea continua până în 2026, dacă toamna și iarna nu vor aduce ploi semnificative.

Ministrul britanic al apei, Emma Hardy, a declarat că există „presiuni tot mai mari asupra resurselor noastre de apă. De aceea, guvernul ia măsuri decisive, inclusiv dezvoltarea a nouă noi rezervoare pentru a asigura reziliența pe termen lung.”

Dar simpla „promisiune a unor rezervoare uriașe care nu vor fi funcționale timp de câteva decenii nu va rezolva problema imediat”, spune Cloke.

„Ar trebui să ne concentrăm pe reutilizarea apei, pe reducerea consumului de apă de la bun început, pe separarea apei potabile de apele reciclate care ar putea fi folosite în alte scopuri, pe soluții bazate pe natură și pe modul în care proiectăm noile dezvoltări”, continuă ea.

Nu facem aceste lucruri suficient de repede pentru a ține pasul cu tendințele pe termen lung.

Tendința de uscare a Europei va avea efecte „de amploare”, afectând securitatea alimentară, agricultura și ecosistemele dependente de apă, în special habitatele alimentate de apa subterană, potrivit lui Shamsudduha. Rezervele în scădere ale Spaniei, spune el, pot afecta direct Regatul Unit, care depinde în mare măsură de Spania și alte țări europene pentru fructe și produse vegetale.

„Trebuie să acceptăm că schimbările climatice sunt reale, sunt în desfășurare și ne afectează”, afirmă Shamsudduha, solicitând o gestionare mai bună a apei și deschidere către idei „noi, chiar neconvenționale”, inclusiv colectarea pe scară largă a apei de ploaie în țări precum Regatul Unit.

La nivel global, zonele critice de uscare apar în Orientul Mijlociu, Asia, America de Sud, de-a lungul coastei de vest a SUA și în vaste regiuni ale Canadei, iar Groenlanda, Islanda și Svalbard înregistrează, de asemenea, tendințe accentuate de uscare.

În Iran, Teheranul se apropie de „ziua zero”, momentul în care apa nu va mai curge la robinete, iar raționalizarea este în curs de planificare. Președintele țării, Masoud Pezeshkian, a declarat că, dacă raționalizarea eșuează, Teheranul ar putea fi nevoit să fie evacuat.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
1
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
2
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
3
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie
gen ben hodges at a conference
4
Ce răspunde generalul american Ben Hodges la întrebarea: „Mai sunt Statele Unite un...
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
5
Ilie Bolojan, la Digi24: premierul reacționează după avizul CSM și îi dă replică lui...
A ”pierdut” 25.000.000€! Circulă cu metrolul prin București și a spus de ce n-a renunțat la clubul de fotbal
Digi Sport
A ”pierdut” 25.000.000€! Circulă cu metrolul prin București și a spus de ce n-a renunțat la clubul de fotbal
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
First serial PILICA anti aircraft missile and artillery system to Polish Armed Forces
Pentru prima dată după Războiul Rece, Europa discută deschis despre riposta la războiului hibrid al Rusiei
masina de politie
Poliţist inculpat pentru proxenetism şi trafic de persoane. El a recrutat o femeie pe care a obligat-o să se prostitueze în Europa
photo-collage.png - 2025-10-22T150635.220
Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
arme si bani americani
Ce se poate întâmpla în Ucraina dacă SUA își retrag sprijinul? Cinci motive pentru care Kievul ar putea continua să lupte
mariupol
După o pace nedreaptă în Ucraina, am putea avea doar cinci ani până la următorul război (Corriere della Sera)
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu...
femeie in zapada
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea...
avion wizz air in zbor
Lista companiilor aeriene afectate de rechemarea urgentă a peste...
parada militara de 1 decembrie
Imagini de la repetiţiile generale pentru parada de Ziua Naţională...
Ultimele știri
SUA îngheață toate deciziile privind azilul după atacul armat din Washington: un membru al Gărzii Naționale a murit
Viktor Orban consideră inevitabile concesiile teritoriale în fața Rusiei. Ce rol vede pentru Ucraina postbelică 
Condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri, un fost președinte al Hondurasului va fi grațiat de Donald Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
Țara unde se află cea mai periculoasă pârtie de ski. Turiștii au parte de experiențe ieșite din comun
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Gina Gogean, gimnasta de aur care a bucurat milioane de români. Ce face acum, a ajuns de...
Adevărul
„Apărarea, la mâna aranjamentelor politice” - De ce e compromisă România, potrivit unui expert în securitate
Playtech
Urgia albă ajunge în România! Zăpada va avea 15 cm, Bucureştiul este şi el afectat de vremea rea
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
Avere uriașă pentru Emma Răducanu, la 23 de ani
Pro FM
Loredana Groza, într-o rochie scurtă, cu un decolteu adânc. Fanii, extrem de duri: „Pozele nu au nicio...
Film Now
Câți bani au primit actorii din Stranger Things? Millie Bobby Brown domină detașat topul salariilor
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în...
Newsweek
Doar 39 lei în plus la pensie pentru un pensionar care a depus adeverințe că a lucrat în condiții deosebite
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Dick Van Dyke va împlini curând 100 de ani. „Mă simt foarte bine pentru vârsta aceasta. Uneori am mai multă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...