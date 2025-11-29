România se află printre țările europene unde rezervele de apă scad într-un ritm alarmant, arată o analiză realizată de cercetătorii de la University College London în colaborare cu The Guardian și Watershed Investigations. Studiul, bazat pe peste două decenii de date satelitare, indică faptul că sudul și sud-estul Europei se confruntă cu o diminuare constantă a apei subterane și a umidității solului, în timp ce nordul continentului devine mai umed. Cercetătorii avertizează că această tendință, corelată cu schimbările climatice, afectează deja agricultura, alimentarea cu apă și ecosistemele dependente de resursele subterane.

Oamenii de știință de la University College London (UCL), în colaborare cu Watershed Investigations și The Guardian, au analizat datele din perioada 2002–2024 furnizate de sateliți care monitorizează modificările câmpului gravitațional al Pământului.

Deoarece apa are masă mare, variațiile nivelurilor din pânza freatică, râuri, lacuri, umiditatea solului și ghețari apar în semnalul detectat, permițând sateliților să „cântărească” efectiv câtă apă este stocată.

România se usucă accelerat

Constatările arată un dezechilibru accentuat: nordul și nord-vestul Europei, în special Scandinavia, părți din Regatul Unit și Portugalia, devin tot mai umede, în timp ce regiuni extinse din sud și sud-est – inclusiv zone din Regatul Unit, Spania, Italia, Franța, Elveția, Germania, România și Ucraina – se usucă accelerat.

„Când comparăm datele despre stocurile totale de apă terestră cu seturile climatice, tendințele se corelează în linii mari”, a declarat Mohammad Shamsudduha, profesor de criză a apei și reducerea riscurilor la UCL.

Aceste rezultate ar trebui să fie un „semnal de alarmă” pentru politicienii care încă sunt sceptici în privința reducerii emisiilor, afirmă Shamsudduha.

„Nu mai vorbim despre limitarea încălzirii la 1,5 grade Celsius. Cel mai probabil ne îndreptăm spre 2 grade peste nivelurile preindustriale și vedem deja consecințele”, a declarat Shamsudduha.

Cercetătorii au separat datele privind apa subterană din totalul stocurilor de apă terestră și a descoperit că tendințele acestor resurse, considerate mai reziliente, reflectă același tablou general, confirmând că o mare parte dintre rezervele ascunse de apă dulce ale Europei sunt în declin.

În Regatul Unit, tendințele sunt mixte. „Per ansamblu, vestul devine mai umed, iar estul mai uscat, iar acest semnal se accentuează”, spune Shamsudduha.

Chiar dacă cantitatea totală de precipitații poate fi stabilă sau chiar în ușoară creștere, modelul se schimbă. Vedem averse mai puternice și perioade mai lungi de secetă, mai ales vara.

Apa subterană este considerată mai rezilientă climatic decât apa de suprafață, însă ploile torențiale de vară duc adesea la pierderi prin scurgere rapidă și inundații bruște, iar perioada de reîncărcare a pânzei freatice în timpul iernii poate deveni mai scurtă, spune el.

„În sud-estul Angliei, unde apa subterană acoperă aproximativ 70% din alimentarea publică, aceste modele de precipitații pot deveni o provocare serioasă,” a adăugat acesta.

Strategia UE privind reziliența la apă

Cantitatea totală de apă extrasă din surse de suprafață și subterane în UE între 2000 și 2022 a scăzut, potrivit Agenției Europene de Mediu, însă extracțiile din pânza freatică au crescut cu 6%, în principal pentru alimentarea publică cu apă (18%) și agricultură (17%).

Este o resursă esențială: la nivelul statelor membre, apa subterană a reprezentat 62% din totalul alimentării publice cu apă și 33% din necesarul de apă pentru agricultură în 2022.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că strategia UE privind reziliența la apă „urmărește să ajute statele membre să își adapteze gestionarea resurselor de apă la schimbările climatice și să răspundă presiunilor generate de activitățile umane”.

Strategia își propune construirea unei „economii inteligente din punct de vedere al utilizării apei” și este însoțită de o recomandare privind eficiența apei, care solicită îmbunătățirea eficienței cu „cel puțin 10% până în 2030”. Având în vedere că pierderile prin rețelele de distribuție variază între 8% și 57% în UE, Comisia spune că reducerea scurgerilor și modernizarea infrastructurii vor fi esențiale.

Hannah Cloke, profesor de hidrologie la Universitatea din Reading, afirmă că „este alarmant să vedem această tendință pe termen lung, pentru că am avut secete foarte severe în ultimii ani și auzim constant că iarna aceasta s-ar putea să avem mai puține precipitații decât de obicei și suntem deja în secetă.

Primăvara și vara viitoare, dacă nu vom primi cantitatea de precipitații necesară, vor exista consecințe grave pentru noi, aici, în Anglia. Ne vom confrunta cu restricții severe de apă, ceea ce va face viața tuturor mult mai dificilă.

Agenția pentru Mediu a avertizat deja că Anglia trebuie să se pregătească pentru o secetă care ar putea continua până în 2026, dacă toamna și iarna nu vor aduce ploi semnificative.

Ministrul britanic al apei, Emma Hardy, a declarat că există „presiuni tot mai mari asupra resurselor noastre de apă. De aceea, guvernul ia măsuri decisive, inclusiv dezvoltarea a nouă noi rezervoare pentru a asigura reziliența pe termen lung.”

Dar simpla „promisiune a unor rezervoare uriașe care nu vor fi funcționale timp de câteva decenii nu va rezolva problema imediat”, spune Cloke.

„Ar trebui să ne concentrăm pe reutilizarea apei, pe reducerea consumului de apă de la bun început, pe separarea apei potabile de apele reciclate care ar putea fi folosite în alte scopuri, pe soluții bazate pe natură și pe modul în care proiectăm noile dezvoltări”, continuă ea.

Nu facem aceste lucruri suficient de repede pentru a ține pasul cu tendințele pe termen lung.

Tendința de uscare a Europei va avea efecte „de amploare”, afectând securitatea alimentară, agricultura și ecosistemele dependente de apă, în special habitatele alimentate de apa subterană, potrivit lui Shamsudduha. Rezervele în scădere ale Spaniei, spune el, pot afecta direct Regatul Unit, care depinde în mare măsură de Spania și alte țări europene pentru fructe și produse vegetale.

„Trebuie să acceptăm că schimbările climatice sunt reale, sunt în desfășurare și ne afectează”, afirmă Shamsudduha, solicitând o gestionare mai bună a apei și deschidere către idei „noi, chiar neconvenționale”, inclusiv colectarea pe scară largă a apei de ploaie în țări precum Regatul Unit.

La nivel global, zonele critice de uscare apar în Orientul Mijlociu, Asia, America de Sud, de-a lungul coastei de vest a SUA și în vaste regiuni ale Canadei, iar Groenlanda, Islanda și Svalbard înregistrează, de asemenea, tendințe accentuate de uscare.

În Iran, Teheranul se apropie de „ziua zero”, momentul în care apa nu va mai curge la robinete, iar raționalizarea este în curs de planificare. Președintele țării, Masoud Pezeshkian, a declarat că, dacă raționalizarea eșuează, Teheranul ar putea fi nevoit să fie evacuat.

