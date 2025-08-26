Live TV

Video Tone de gunoaie zac aruncate la poalele Munților Apuseni. Reacția nonșalantă a localnicilor: „Mai aruncăm și la apă, și la vale”

Data publicării:
deseuri pe malul raului
Fie că sunt pe mal sau în apă, deșeurile oferă un peisaj dezolant. Credit foto: Guliver/Getty Images

România produce cea mai redusă cantitate de deșeuri în gospodării, din toată Uniunea Europeană, arată statisticile oficiale. Realitatea din teren este, însă, cu totul alta. Gropile ilegale de deșeuri sunt peste tot în țară și, deși autoritățile cunosc situația, par depășite complet de situație. În Pietroasa, județul Bihor, de exemplu, unde oamenii recunosc cu nonșalantă că aruncă deșeurile.  „Musai să le arunce omul, nu poți să le ții în ocol (n. red. curte)”, spune unul din localnici. La vederea imaginilor surprinse de Digi24, Garda de Mediu a anunțat controale în zonă și amenzi. 

Valea Crișului Pietros, care curge la poalele Apusenilor, e plină de gunoaie. Fie că sunt pe mal sau în apă, deșeurile oferă un peisaj dezolant, într-unul dintre cele mai frumoase locuri din țară. Oana vine des în natură, cu cei trei copii ai săi. Femeia spune că este șocată de cantitatea uriașă de deșeuri și că situația nu ar trebui tolerată de autorități.

Oana: Poti să ieși pe malul Crișului și să găsești jucării pentru copii. Drumul ăsta pare exact făcut să ducă gunoaiele la apă. Deja li se dă foc.
 
Localnic: Cine aruncă?! Oamenii aruncă, că doar nu cad din cer. Dacă mergeți mai în față, sunt saci cu gunoaie.

Unii localnici nu sunt impresionați de mizeria de pe malul apei și admit că aruncă gunoiul pe unde se poate.

Localnică: Musai să le arunce omul, nu poți să le ții în ocol (n. red. curte). Arată urât, n-avem ce să facem, mai aruncăm și la apă. Mai le ardem, mai țîpăm (n. red. aruncăm) la vale.

În apropiere de Peștera Urșilor, tone de deșeuri zac aruncate în râpe, chiar în mijlocul naturii.

Localnic: Acum PET-urile au mai dispărut, de cand cu reciclarea. Cu materialele astea de construcții ar trebuie să fie oferită o alternativă. Să se știe bine unde trebuie duse astea, ca un punct de colectare.

Sunt zeci de astfel de puncte de colectare în Bihor, unde preluarea deșeurilor din construcții se face gratuit. Însă, mulți preferă natura drept coș de gunoi. Autoritățile spun că ar putea să dea amenzi, dar mizează pe bun simț.

Ionel-Alin Laza, primarul comunei Pietroasa: Valea aia, să zic acuma, e curată față de ce-a fost. Sincer, de când sunt eu, nu am recurs la asemenea... și am vrut să fie bun simț, să zic. Lipsește, da.

Garda de Mediu a declanșat un control, în urma imaginilor prezentate de Digi24.

Marius Orbai, consilier juridic Garda de Mediu Bihor: Primăria comunei riscă sancțiuni între 25.000 și 50.000 de lei, pentru că nu au luat măsuri pentru ca astfel de lucruri să nu se întâmple.
Reporter: E prima măsură împotriva acestei primării?
Marius Orbai, consilier juridic Garda de Mediu Bihor: Am mai avut sancțiuni împotriva acestei primării.

Potrivit ultimelor date, România generează cea mai redusă cantitate de deșeuri municipale pe cap de locuitor, dar este pe ultimul loc la colectarea separată. În 2023, România recicla aproximativ 12% din deșeurile sale municipale.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

