jensen huang
Șeful Nvidia, Jensen Huang.

Nvidia a anunțat luni, la CES în Las Vegas, lansarea Alpamayo, o tehnologie AI cu „raționament” care ajută mașinile autonome să proceseze „scenarii rare”, să conducă în medii complexe și să explice deciziile de condus. Compania a început deja producția modelului Mercedes-Benz CLA fără șofer, echipat cu platforma sa, urmând ca lansarea să aibă loc în SUA în lunile următoare, apoi în Europa și Asia.

Șeful Nvidia, Jensen Huang, a anunțat luni Alpamayo, o platformă tehnologică despre care compania spune că va ajuta mașinile autonome să gândească precum oamenii.

„Alpamayo aduce raționamentul în vehiculele autonome, permițându-le să analizeze scenarii rare, să conducă în siguranță în medii complexe și să explice deciziile luate în timpul condusului”, a spus Huang pe scenă, în cadrul conferinței anuale de tehnologie CES din Las Vegas.

Huang a mai declarat că Nvidia a început deja producția unei mașini autonome propulsate de tehnologia sa, Mercedes-Benz CLA, în parteneriat cu producătorul auto german. Vehiculul va fi lansat în SUA în lunile următoare, înainte de a fi introdus ulterior în Europa și Asia.

Îmbrăcat în celebra sa jachetă neagră din piele, Huang a spus în fața unui public de sute de persoane că proiectul i-a oferit Nvidia „o cantitate enormă de cunoștințe” despre cum își poate ajuta partenerii să construiască sisteme robotizate.

Analiștii afirmă că anunțul întărește poziția de lider a Nvidia în integrarea componentelor hardware și software AI, accelerând expansiunea companiei în zona AI fizică.

„Trecerea Nvidia spre AI la scară largă și sisteme AI ca elemente diferențiatoare o va menține cu mult înaintea rivalilor”, a spus Paolo Pescatore, analist la PP Foresight, din Las Vegas. „Alpamayo reprezintă o schimbare profundă pentru Nvidia, transformând compania dintr-un furnizor de putere de calcul într-un furnizor de platforme pentru ecosisteme AI fizice.”

Acțiunile companiei, designer de cipuri AI, au crescut ușor după prezentarea lui Huang, care a inclus o demonstrație video cu Mercedes-Benz propulsat de AI, conducând prin San Francisco, în timp ce un pasager, așezat la volan, își ținea mâinile în poală.

„Conduce atât de natural pentru că a învățat direct de la oameni”, a spus Huang, „iar în fiecare scenariu îți spune ce urmează să facă și își explică raționamentul înainte de acțiune.”

Huang a precizat că Alpamayo este un model AI open-source, iar codul sursă este disponibil acum pe platforma de machine learning Hugging Face, unde cercetătorii în vehicule autonome îl pot accesa gratuit și îl pot reantrena. „Viziunea noastră este ca într-o zi fiecare mașină, fiecare camion, să fie autonom”, a spus el publicului.

Proiectul ar putea reprezenta o amenințare pentru companii precum Tesla, a lui Elon Musk, care oferă software de asistență pentru șoferi, numit Autopilot. „Ei bine, exact asta face Tesla”, a postat Musk pe rețelele sociale, după anunțul Alpamayo. „Vor descoperi că e ușor să ajungi la 99% și extrem de greu să rezolvi partea lungă a distribuției.”

La fel ca Tesla, Nvidia plănuiește lansarea unui serviciu robotaxi până anul viitor, în colaborare cu un partener, însă compania a refuzat să dezvăluie numele acestuia sau locația de operare.

Nvidia este cea mai valoroasă companie din lume listată la bursă, cu o capitalizare de piață de peste 4,5 trilioane de dolari. A devenit prima companie care a atins 5 trilioane de dolari în octombrie, dar ulterior a pierdut din valoare pe fondul îngrijorărilor privind o posibilă supraestimare a cererii pentru AI, potrivit BBC.

Compania a anunțat și că cipurile sale AI Rubin se află deja în producție și vor fi lansate în cursul acestui an. Hardware-ul mult așteptat poate realiza calcule consumând mai puțină energie decât actuala generație de cipuri Nvidia și ar putea reduce costurile de dezvoltare a tehnologiei.

