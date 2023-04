Opt studenți români au realizat o imprimantă 3D specială care a fost lansată în spațiu

O imprimantă 3D a fost trimisă în spațiu de opt studenți români și a fost perfect funcțională. Imprimanta a printat cu succes 24 de probe experimentale.

După ce a fost special concepută să poată printa în lipsa gravitației, imprimanta 3D a fost trimisă în spațiu, unde a atins altitudinea maximă de 76,8 km.

Romică Stoica, student: "Cu două ore înainte de lansare se pregătește racheta, se verifică, condițiile meteo și începe numărătoarea inversă, exact cum am văzut și în filme, când începe să cronometreze o voce. După ce ajunge la T 0, este lansată racheta, la bordul căreia sunt toate modulele experimentale. Racheta este formată din mai multe module cilindrice, suprapuse, iar în fiecare cilindru se află un experiment, într-unul dintre cilindri se află și experimentul nostru, adică o imprimantă 3D. "

Odată ajunsă în spațiu, imprimanta a printat cu succes 24 de probe experimentale.

Adrian Șișman, student: "Cu verde putem să vedem ledurile, după aceea, cu mov închis avem masca, care lasă lumina să treacă doar în forma acestor probe pe care noi le-am printat în număr de 24 în micro-gravitație".

Proiectul ambițios al celor 8 studenți a început în urmă cu 4 ani, iar momentele dificile nu au lipsit.

Romică Stoica, student: "În 2020, noi trebuia să lansăm racheta, era prima lansare programată a rachetei, a trebuit să o anulăm. Următoarea dată a fost un eveniment, a luat foc o clădire în spațiu, în centrul spațial și a trebuit iar să amânăm și anul trecut a venit războiul".

O provocare a fost și strângerea de fonduri necesare, pentru ca studenții să ajungă în Suedia cu proiectul lor ambițios.

Romică Stoica, student: "Am făcut diverse campanii, inclusiv de Crăciun am făcut fulgi, de mărțișor am făcut fluturi cu o galaxie pe ei".

Imprimanta a fost trimisă în spațiu pe 1 aprilie, la ora 7.20, ora României.

