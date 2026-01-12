Câte vize au revocat SUA de la revenirea lui Donald Trump. Cifră record în doar un an de mandat

Statele Unite au revocat un număr fără precedent de vize de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, potrivit Departamentului de Stat. Administrația americană justifică măsurile prin necesitatea protejării securității naționale și a înăspririi politicilor de imigrație, într-un context marcat de controverse și contestări în instanță.

SUA au revocat peste 100.000 de vize de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, a anunţat luni Departamentul de Stat, cifră record în doar un an de mandat, potrivit Agerpres.

„Prioritatea absolută a administraţiei Trump este de a proteja cetăţenii americani şi de a face să fie respectată suveranitatea americană”, a declarat Tommy Pigott, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, într-un comunicat.

Acest număr de vize revocate de la 20 ianuarie 2025 până în prezent este de două ori şi jumătate mai mare decât cel înregistrat în 2024, când Joe Biden era preşedinte. Potrivit Departamentului de Stat, mii de vize au fost revocate, în special pentru agresiuni şi cazuri de conducere în stare de ebrietate.

Secretarul de stat american Marco Rubio îşi exprimase deja satisfacţia pentru că a revocat numeroase vize studenţilor care participaseră la manifestaţii critice la adresa ofensivei israeliene în Fâşia Gaza.

Rubio invocase o lege care permite refuzul sau anularea vizelor pentru persoane considerate incompatibile cu interesele politicii externe americane. Unele dintre aceste decizii au fost totuşi contestate, cu succes, în tribunale. Departamentul de Stat a precizat că 8.000 dintre vizele revocate se refereau la studenţi.

Administraţia Trump a înăsprit de asemenea controalele pentru acordarea vizelor, în special pe reţelele sociale. Aceste măsuri se înscriu într-o campanie mai largă de luptă împotriva imigraţiei clandestine, considerată prioritate absolută de preşedintele american.

SUA au expulzat peste 605.000 de persoane, în timp ce 2,5 milioane au părăsit teritoriul din proprie iniţiativă, a anunţat Ministerul Securităţii Interne luna trecută.

Editor : M.I.