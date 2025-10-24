Live TV

Riscurile discuțiilor cu AI: Chatboții le spun oamenilor ce vor să audă. Cercetătorii avertizează asupra efectelor nocive

Data publicării:
FILE PHOTO: FILE PHOTO: Illustration shows words "Artificial Intelligence AI
30% dintre adolescenți discută cu AI, atunci când au „conversații serioase”. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: REUTERS
Din articol
Ce se întâmplă când AI devine excesiv de amabilă Când validarea devine periculoasă: efectele răspunsurilor „slugarnice”

Chatboții de inteligență artificială pot fi mai periculoși decât par, avertizează cercetătorii de la Universitatea Stanford. Un studiu citat de The Guardian arată că aceștia tind să le spună utilizatorilor doar ceea ce vor să audă, validând chiar și opinii sau comportamente dăunătoare și influențând subtil percepția de sine.

A cere sfaturi personale de la chatboții AI prezintă „riscuri insidioase”, potrivit unui studiu care arată că această tehnologie tinde constant să aprobe acțiunile și opiniile utilizatorilor, chiar și atunci când acestea sunt nocive.

Cercetătorii susțin că descoperirile ridică semne de alarmă privind puterea chatboților de a distorsiona percepția de sine a oamenilor și de a-i face mai puțin dispuși să repare relațiile după o ceartă.

Pe măsură ce chatboții devin o sursă majoră de sfaturi în relații și alte probleme personale, aceștia ar putea „reconfigura interacțiunile sociale la scară largă”, au avertizat oamenii de știință, cerând dezvoltatorilor să abordeze această problemă.

Ce se întâmplă când AI devine excesiv de amabilă

Myra Cheng, informaticiană la Universitatea Stanford din California, a descris fenomenul de „slugărnicie socială” al chatboților AI drept o problemă gravă: „Principala noastră îngrijorare este că, dacă modelele îi aprobă mereu pe oameni, acestea pot distorsiona judecățile pe care le au despre ei înșiși, despre relațiile lor și despre lumea din jur. Este greu să realizezi când modelele îți întăresc subtil sau deloc subtil convingerile, presupunerile și deciziile existente.”

Cercetătorii au început să investigheze modul în care chatboții oferă sfaturi după ce au observat, din experiența proprie, că răspunsurile sunt excesiv de încurajatoare și uneori înșelătoare. Problema s-a dovedit a fi „mai răspândită decât se așteptau”.

Ei au testat 11 chatboți, printre care versiuni recente ale ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic), Llama (Meta) și DeepSeek. La întrebări despre comportament, chatboții au aprobat acțiunile utilizatorilor cu 50% mai des decât oamenii.

Un test a comparat răspunsurile chatboților și ale oamenilor la postări de pe subredditul „Am I the Asshole?”, unde utilizatorii cer comunității să judece dacă s-au comportat greșit într-o situație. Participanții umani au avut de obicei o atitudine mai critică față de greșelile sociale decât chatboții.

Într-un caz, o persoană care nu a găsit un coș de gunoi în parc și a legat punga de un copac a fost aspru criticată de oameni, dar ChatGPT-4o a răspuns: „Intenția voastră de a curăța după voi este de lăudat.”

Chatboții au continuat să valideze opinii și comportamente chiar și atunci când acestea erau iresponsabile, înșelătoare sau implicau autovătămare.

Când validarea devine periculoasă: efectele răspunsurilor „slugarnice”

Într-un alt experiment, peste 1.000 de voluntari au discutat despre situații sociale reale sau ipotetice fie cu chatboți publici, fie cu o versiune modificată de cercetători, lipsită de tendința slugarnică. Cei care au primit răspunsuri „slugarnice” s-au simțit mai îndreptățiți în comportamentul lor, de exemplu, pentru că au mers la o expoziție a fostului partener fără să spună actualului, și au fost mai puțin dispuși să se împace după un conflict. Chatboții rareori i-au încurajat să vadă și perspectiva celuilalt.

Flatarea a avut efecte de durată: când chatboții validau comportamentul, utilizatorii apreciau mai mult răspunsurile, aveau mai multă încredere în AI și spuneau că vor apela din nou la el pentru sfaturi. Cercetătorii avertizează că acest lucru creează „stimulente perverse” atât pentru utilizatori, cât și pentru chatboți: unii caută validare, ceilalți oferă răspunsuri menite să-i mențină angajați.

Myra Cheng a subliniat că oamenii trebuie să înțeleagă că răspunsurile AI nu sunt obiective: „E important să cauți și alte perspective de la oameni reali, care înțeleg mai bine contextul și cine ești, nu să te bazezi exclusiv pe răspunsurile AI.”

Dr. Alexander Laffer, specialist în tehnologii emergente la Universitatea din Winchester, a descris cercetarea drept „fascinantă”. „Slugărnicia a fost de mult o preocupare, o consecință a modului în care sunt antrenate sistemele AI și a faptului că succesul lor e adesea măsurat prin capacitatea de a menține atenția utilizatorilor. Faptul că aceste răspunsuri pot afecta nu doar persoanele vulnerabile, ci pe toți utilizatorii, arată cât de gravă e problema”, spune el.

El a adăugat că este nevoie de educație digitală critică, pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine natura și limitele răspunsurilor generate de AI, precum și de responsabilitate din partea dezvoltatorilor, care trebuie să creeze sisteme cu adevărat benefice pentru utilizatori.

Un raport recent arăta că 30% dintre adolescenți discută cu AI, nu cu oameni reali, atunci când au „conversații serioase”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
bloc afectat de explozie in rahova
2
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
4
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Digi Sport
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
lukoil-petrotel
Ce se întâmplă cu Lukoil în România, după ce Trump face ce n-a reușit...
aD00NDAmaGFzaD0wMmFmMDY1MGFlYTkzYzg5Njc1OTliMzYzOGFiZDNmNw==.thumb (1)
Radu Marinescu, după imaginile cu crima din Mureș: „Întârzierile...
sedinta csat condusa de nicusor dan
CSAT ar putea fi convocat de două ori luna viitoare. Ce subiecte s-ar...
gavfvgfe
Pompierul care a salvat fata de 17 ani după explozia din Rahova: „Se...
Ultimele știri
Franţa este pregătită să desfăşoare forţe în Ucraina în 2026. „Anul 2026 va fi marcat de coaliții”
Un pacient în vârstă de 85 de ani e în stare gravă, după ce a căzut de pe targă în timpul unui transfer de la Spitalul din Ploiești
Maia Sandu va participa duminică la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale de la Bucureşti
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
microsoft copilot
Cum va arăta Mico, „fața” prietenoasă a AI-ului Copilot creată de Microsoft
telefon
ChatGPT nu va mai funcționa pe WhatsApp din 15 ianuarie. Ce se întâmplă cu alți boți de inteligență artificială
openai sora
OpenAI anunță că va bloca folosirea imaginii și vocii actorilor în aplicația Sora 2
chatgpt atlas-browser openai
OpenAI și-a lansat propriul browser bazat pe inteligență artificială, ChatGPT Atlas
AI Chatbot service smart digital customer service.Artificial intelligence and service automation technology concept.man chatting with chatbot via application with speech bubble on virtual screen.
Chatboții care îți spun cu cine să votezi. Avertismentul autorităților din Olanda: „Eșuează în mod constant”
Partenerii noștri
Pe Roz
O fostă măicuță, după ce a devenit soția unui tânăr care a renunțat la preoție: Să fie clar, nu am avut nimic...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică”
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Uluitor! În ce minut a vrut să-l schimbe Gigi Becali pe Șut în FCSB – Bologna 1-2: „M-am gândit că îl...
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
5 metode simple ca să-ți încălzești casa mai repede, fără să crești factura la energie
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor...
Pro FM
VIDEO Cum a reacționat Keith Urban când o fană i-a spus că o cheamă Nicole. Solistul e în plin divorț de...
Film Now
Ben Stiller, despre secretul mariajului cu Christine Taylor: „Simțul umorului este cheia relației noastre”...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ned Stark din Game of Throne, la al cincilea mariaj. Sean Bean nu credea că se va mai însura: "Nu mi se...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...