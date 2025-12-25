Live TV

Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani

Data publicării:
A space station on the moon.
Viziune artistică privind o posibilă viitoare stație spațială pe Lună. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Rusia planifică construirea unei centrale nucleare pe Lună în următorul deceniu pentru a alimenta programul său spațial lunar și o stație de cercetare comună ruso-chineză, în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului, scrie Reuters.

De când cosmonautul sovietic Iuri Gagarin a devenit primul om care a ajuns în spațiu în 1961, Rusia s-a mândrit cu statutul său de putere lider în explorarea spațială, dar în ultimele decenii a rămas în urma Statelor Unite și, din ce în ce mai mult, a Chinei.

Ambițiile Rusiei au suferit o lovitură puternică în august 2023, când misiunea sa fără echipaj Luna-25 s-a prăbușit pe suprafața Lunii în timp ce încerca să aselenizeze, iar Elon Musk a revoluționat lansarea vehiculelor spațiale - odată o specialitate rusă.

Corporația spațială de stat a Rusiei, Roscosmos, a declarat într-un comunicat că intenționează să construiască o centrală electrică lunară până în 2036 și a semnat un contract cu compania aerospațială Lavochkin Association pentru a realiza acest lucru.

Roscosmos a declarat că scopul centralei este de a alimenta programul lunar al Rusiei, inclusiv roverele, un observator și infrastructura stației internaționale de cercetare lunară ruso-chineze.

„Proiectul este un pas important către crearea unei stații lunare științifice cu funcționare permanentă și trecerea de la misiuni unice la un program de explorare lunară pe termen lung”, a declarat Roscosmos.

Roscosmos nu a spus în mod explicit că centrala va fi nucleară, dar a precizat că printre participanți se numără corporația nucleară de stat rusă Rosatom și Institutul Kurchatov, principalul institut de cercetare nucleară din Rusia.

Șeful Roscosmos, Dmitri Bakanov, a declarat în iunie că unul dintre obiectivele corporației era să construiască o centrală nucleară pe Lună și să exploreze Venus, cunoscută ca planeta „soră” a Pământului.

Luna, care se află la 384.400 km de Terra, moderează oscilația Pământului în jurul axei sale, ceea ce asigură un climat mai stabil. De asemenea, provoacă mareele în oceanele lumii.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A stethoscope placed on an electrocardiogram
1
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
2
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
profimedia-0775154874
3
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Marilen pirtea
4
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi...
Avioane F-16
5
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate...
"Încerc să îmi protejez corpul să nu pocnească!” Marea noastră campioană a spus cum arată viața ei
Digi Sport
"Încerc să îmi protejez corpul să nu pocnească!” Marea noastră campioană a spus cum arată viața ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1053282309
Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită în Japonia, la 15 ani de la tsunamiul care a produs catastrofa de la Fukushima
Lunar Flag
Obiectiv stabilit oficial de Trump: SUA trebuie să trimită din nou oameni pe Lună până în 2028. Ordinul semnat de președintele american
polonia centrala nucleara
UE a aprobat ajutorul de stat pentru prima centrală nucleară din Polonia. Donald Tusk: „Am asigurat întreaga sumă necesară”
cerbobil gaura in acoperis
Ce spun autoritățile din România despre situația de la Cernobîl, după ce o dronă rusească a lovit scutul centralei nucleare
Baikonur , Kazakhstan. 27 November, 2025. The Russian Soyuz MS-28 rocket blasts off from launch pad 31 at the Baikonur Cosmodrome, November 27, 2025, in Baikonur, Kazakhstan. The spaceship is carrying Expedition 74 crew members: NASA astronaut Chris Willi
De ce nu are Roscosmos un plan de rezervă pentru trimiterea de oameni în spațiu, după defectarea platformei de lansare de la Baikonur
Recomandările redacţiei
Nașterea Domnului craciun
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”? Un...
nicusor dan
Mesajul transmis de Nicușor Dan de Crăciun: „Împreună, să ne...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost...
om de zapada
Cod galben de ninsori, vânt puternic și polei în prima zi de Crăciun...
Ultimele știri
O femeie a rămas blocată într-o fântână adâncă de 15 metri, într-un sat din Vaslui
Fostul ministru sârb al Construcțiilor a scăpat de procedura juridică împotriva lui în cazul tragediei de la gara din Novi Sad
80.000 de imigranţi ar urma să fie reținuți în mai multe depozite industriale din SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate 🤭
Fanatik.ro
Românul care era mult mai ”talentat” decât Gică Hagi, dar care niciodată nu și-a folosit potențialul: ”Putea...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„Eram ateu! Și eu, și Teodora!”. MM Stoica, dezvăluiri cutremurătoare despre legătura cu Dumnezeu și...
Adevărul
Trump vrea să-i arate lui Putin, prin exemplul dictatorului din Belarus, ce ar putea câștiga dintr-un acord...
Playtech
Ce nu e bine să faci în ziua de Crăciun 2025. Obiceiurile care alungă norocul
Digi FM
Celine Dion, de nerecunoscut într-o apariție de Ajunul Crăciunului. A parodiat un monolog din „Grinch” şi a...
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
Pro FM
Ruby a schimbat frigul de acasă cu soarele din Dominicană: "Pantera bronz". Apariție incendiară pe plajă...
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Orașul care a dat lumii un colind de Crăciun a fost distrus de Rusia
Newsweek
Cum să te pregătești de pensie? Ce să faci ca să nu te simți singur și inutil după ce nu mai ai servici?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...