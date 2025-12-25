Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani

Rusia planifică construirea unei centrale nucleare pe Lună în următorul deceniu pentru a alimenta programul său spațial lunar și o stație de cercetare comună ruso-chineză, în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului, scrie Reuters.

De când cosmonautul sovietic Iuri Gagarin a devenit primul om care a ajuns în spațiu în 1961, Rusia s-a mândrit cu statutul său de putere lider în explorarea spațială, dar în ultimele decenii a rămas în urma Statelor Unite și, din ce în ce mai mult, a Chinei.

Ambițiile Rusiei au suferit o lovitură puternică în august 2023, când misiunea sa fără echipaj Luna-25 s-a prăbușit pe suprafața Lunii în timp ce încerca să aselenizeze, iar Elon Musk a revoluționat lansarea vehiculelor spațiale - odată o specialitate rusă.

Corporația spațială de stat a Rusiei, Roscosmos, a declarat într-un comunicat că intenționează să construiască o centrală electrică lunară până în 2036 și a semnat un contract cu compania aerospațială Lavochkin Association pentru a realiza acest lucru.

Roscosmos a declarat că scopul centralei este de a alimenta programul lunar al Rusiei, inclusiv roverele, un observator și infrastructura stației internaționale de cercetare lunară ruso-chineze.

„Proiectul este un pas important către crearea unei stații lunare științifice cu funcționare permanentă și trecerea de la misiuni unice la un program de explorare lunară pe termen lung”, a declarat Roscosmos.

Roscosmos nu a spus în mod explicit că centrala va fi nucleară, dar a precizat că printre participanți se numără corporația nucleară de stat rusă Rosatom și Institutul Kurchatov, principalul institut de cercetare nucleară din Rusia.

Șeful Roscosmos, Dmitri Bakanov, a declarat în iunie că unul dintre obiectivele corporației era să construiască o centrală nucleară pe Lună și să exploreze Venus, cunoscută ca planeta „soră” a Pământului.

Luna, care se află la 384.400 km de Terra, moderează oscilația Pământului în jurul axei sale, ceea ce asigură un climat mai stabil. De asemenea, provoacă mareele în oceanele lumii.

