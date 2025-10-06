„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă

Un antreprenor american în vârstă de 39 de ani, provenit din Silicon Valley, o zonă a SUA din care apar multe povești de succes ale tehnologiei, este cofondatorul atipic al unui startup care ar putea oferi o soluție versatilă ce folosește inteligența artificială pentru doborîrea dronelor precum cele lansate în roiuri de Rusia către Ucraina. Autointitulatul „lord al războiului” este un veteran al Marinei americane, împătimit de jocuri și science fiction. El spune că urăște războiul, dar încearcă să ofere soluții militare administrației lui Donald Trump prin contracte cu statul. „Generalilor le place de mine”, mărturisește acesta pentru Reuters.

Steven Simoni, îmbrăcat într-un trening de 4.000 de dolari, desfăcut pentru a-și dezvălui pieptul gol și lanțul de argint, se afla în Manhattan pentru a vedea „Match in a Haystack”, un documentar pe care l-a finanțat despre o trupă de dans care învinge toate obstacolele pentru a susține un spectacol în Ucraina devastată de război, notează Reuters.

Cu puțin mai mult de un an în urmă, bărbatul de 39 de ani era o poveste tipică de succes din Silicon Valley, după ce a vândut o companie de plăți către brandul de livrări DoorDash pentru suma de 125 de milioane de dolari în 2022.

Dar acum este cofondatorul unui alt tip de startup, Allen Control Systems, care produce ceva foarte diferit de codurile QR din meniuri: o mitralieră autonomă bazată pe controlul inteligenței artificiale, numită „Bullfrog”, concepută pentru a doborî drone aeriene.

„Viitorul este Skynet, practic”, a spus Simoni, referindu-se la sistemul fictiv de inteligență artificială din filmele „Terminator”, care capătă o conștiență proprie și atacă umanitatea. „Vreau să furnizez aceste produse guvernului, pentru ca acesta să le poată utiliza.”

Cu doar câțiva ani în urmă, ideea că acest fan al „Războiului stelelor” și fost campion național la „A Game of Thrones: The Card Game” ar putea deveni un contractor de apărare îndrăzneț ar fi părut absurdă. Dar Simoni este pe drumul cel bun, cu o finanțare de 40 de milioane de dolari – strânsă recent într-o rundă condusă de Craft Ventures, firma cofondată de David Sacks, consilierul președintelui Donald Trump în domeniul inteligenței artificiale – și contracte pentru prototipuri cu Armata SUA și Forțele de Operațiuni Speciale.

Simoni face parte dintr-o nouă generație de antreprenori care profită de orientarea Silicon Valley către tehnologiile militare, întrucât războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, precum și tensiunile crescânde cu China, au subliniat necesitatea ca SUA să se pregătească pentru viitorul războiului. Folosind un manual promovat de fondatorul Anduril, Palmer Luckey, și de CEO-ul Palantir, Alex Karp, antreprenorii din domeniul tehnologiei care odată vindeau aplicații pentru consumatori dezvoltă acum roiuri de drone, sateliți spioni, bărci autonome și alte tehnologii letale, stârnind entuziasmul atât al investitorilor, cât și al Pentagonului.

Simoni, un veteran al Marinei americane, a declarat că personajul său de „lord al războiului”, inspirat de traficantul de arme abil interpretat de Bradley Cooper în filmul „War Dogs”, este o modalitate ironică de a atrage atenția asupra companiei sale.

„Urăsc războiul, dar războiul va exista întotdeauna”, a spus el. „Așadar, oricum cineva va fabrica acest produs la un moment dat.”

„Generalilor le place de mine”

În timpul unei cine recente la Washington, D.C., cu un reporter Reuters, Simoni a primit un mesaj de la un angajat al Executive Branch, clubul privat fondat de Donald Trump Jr. care percepe o taxă de până la 500.000 de dolari pentru a deveni membru.

Clubul este un teren de vânătoare fericit pentru un aspirant la contracte de apărare care dorește să întâlnească persoane legate de administrația Trump, iar Simoni spera să negocieze o reducere a prețului de intrare.

„Ar fi trebuit să petrec mai mult timp la Executive Branch”, a spus el, referindu-se la administrația Trump. „Cel mai important lucru în tehnologia de apărare este vânzarea către Casa Albă și Congres. Chiar înaintea Departamentului Apărării.”

Ulterior, el a renunțat să se înscrie după ce a aflat că nu va beneficia de o reducere. Dar agitația lui continuă să genereze o atenție disproporționată pentru compania sa. A apărut la Fox News în calitate de expert în drone, a lansat un podcast cu interviuri cu înalți oficiali militari și, mai recent, s-a alăturat firmei de investiții Forum Ventures în calitate de partener pentru a investi în alte companii de tehnologie din domeniul apărării.

Sprijinul firmei de investiții a lui Sacks i-a deschis și alte uși, inclusiv o invitație la un recent summit dedicat inteligenței artificiale, găzduit și de podcastul „All-In” al lui Sacks, unde Trump a ținut un discurs.

El organizează petreceri la ore târzii din noapte în penthouse-ul companiei din Austin, la care participă atât reprezentanți ai startup-urilor, cât și oficiali guvernamentali. La începutul acestui an, acesta a găzduit o strângere de fonduri pentru congresmanul republican John Carter, la care a participat Mike Rogers, președintele republican al Comitetului Serviciilor Armate al Camerei Reprezentanților. Cu altă ocazie, bărbatul a spus că a ieșit la karaoke cu oficiali militari pe care a refuzat să-i numească după o conferință. „Generalii mă iubesc”, a spus el.

În iunie, generalul James Rainey, comandantul Army Futures, comandamentul responsabil cu modernizarea armatei și achiziționarea de tehnologie de ultimă generație, s-a alăturat lui Simoni în podcastul său săptămânal „The Drone Ultimatum” pentru a discuta eforturile Pentagonului de a colabora cu Silicon Valley.

„Este vorba, de fapt, de a obține agilitatea fiscală necesară pentru a merge la marile companii tehnologice americane existente și a începe să cumpărăm produse și să le punem la dispoziția luptătorilor noștri”, a spus Rainey.

Armata SUA a afirmat că „este în proces de atribuire a unui contract către Allen Control Systems” înainte de sfârșitul anului fiscal pentru a „evalua potențialul integrării The Bullfrog în platformele existente ale Armatei”.

Doborîrea dronelor

Allen Control Systems încearcă să rezolve o problemă persistentă pe câmpul de luptă care a apărut în Ucraina: doborîrea dronelor mici, ieftine și imposibil de bruiat, înainte ca acestea să poată ataca.

În timp ce soldații le doboară în prezent cu arme de foc, o serie de startup-uri au apărut pentru a oferi soluții care variază de la raze laser la rafale de microunde. În august, secretarul apărării Pete Hegseth a anunțat,

că va lansa o echipă specială anti-drone pentru a aborda această problemă. „Nu există nicio îndoială că amenințările cu care ne confruntăm astăzi din partea dronelor ostile cresc pe zi ce trece”, a spus el.

Compania vinde produsul Bullfrog, bazat pe inteligență artificială, la un preț de aproximativ 350.000 de dolari bucata, ceea ce îl face un potențial accesoriu pentru vehicule autonome și bărci fără pilot, sau ca santinelă staționară pentru securizarea perimetrelor, cum ar fi granița dintre SUA și Mexic sau bazele militare din străinătate.

Dispozitivul se poate roti cu 400 de grade în mai puțin de o secundă. Un prototip de turelă supus testelor pe teren se numește Eminem; altul se numește Bob, după regretatul pictor de televiziune Bob Ross. Sub capotă, plăcile de circuit personalizate prezintă o imagine tipărită a lui Simoni și a cofondatorului Luke Allen. „Dacă Rusia sau China recuperează unul dintre acestea în cele din urmă, vor trebui să ne vadă fețele”, a spus Simoni. „Râdem de ei.”

În timpul unei demonstrații pentru armata SUA, comunitatea de informații și investitori, luna trecută, la o fermă din Austin, mitraliera M240 a Bullfrog a fost montată pe spatele unei camionete și a tras cu gloanțe în drone venite din aer. După ce a tras o rafală de aproximativ șase gloanțe, o dronă a căzut din cer în flăcări. Ulterior, arma s-a blocat, iar dronele au zburat din nou neatinse.

Simoni a ignorat orice îngrijorare și a spus că produsul va fi gata pentru lansare până la sfârșitul anului. „Se află în etapa post-adolescentă”, a spus Simoni. „Aproape adult.”

Creșterea entuziasmului

Simoni a crescut într-o familie de militari din Pennsylvania și s-a alăturat Marinei ca inginer în 2008 pentru a lucra la reactoare nucleare. Acolo l-a cunoscut pe colegul său inginer și viitorul cofondator, Luke Allen. După ce au părăsit armata, cei doi s-au mutat în Silicon Valley și, după mai multe încercări eșuate, au început afacerea cu coduri QR Bbot în 2019.

Compania a avut inițial dificultăți în vânzarea primului său produs – un sistem robotic care livra băuturi la mesele din restaurante –, dar a cunoscut succesul după ce s-a orientat către software. La scurt timp, a fost achiziționată de DoorDash, aducând fondatorilor o mică avere.

„A doua invazie a Ucrainei de către Putin a avut loc la câteva zile după ce am vândut Bbot”, a declarat Allen pentru Reuters. „Deci, ca inginer, poți să-i ajuți pe cei buni, să-i ajuți pe cei răi sau să nu faci nimic, ceea ce tot o alegere este.”

Allen a părăsit DoorDash și, văzând amenințarea crescândă a dronelor în Ucraina, a început să lucreze la Bullfrog cu investiția inițială a lui Simoni. După ceva convingere, Simoni s-a alăturat ca CEO al Allen Control Systems la începutul lui 2024. „Fiecare companie are nevoie de un lider”, a declarat Simoni.

De atunci, Simoni s-a aplecat asupra mașinăriei de zvonistică din Silicon Valley. El a spus că Allen îl compară uneori cu Elizabeth Holmes, fondatoarea discreditată a startup-ului din domeniul sănătății Theranos, care a fost condamnată pentru fraudă pentru că a prezentat în mod eronat capacitățile tehnologiei sale de testare a sângelui.

„Este atât de adevărat, deoarece Holmes și cu mine suntem publicitari străluciți, atragem atenția oamenilor”, a spus Simoni. „Dar (Allen) a creat de fapt un produs real, iar ea nu avea un produs real.”

Cu toate acestea, unii observatori rămân precauți în privința promisiunii Silicon Valley de a revoluționa armata. „Fie că vorbim despre o companie start-up din domeniul alimentar sau despre tehnologie de apărare, ideea este să scoți un prototip pe piață și să încerci să creezi un val de entuziasm”, a spus Roberto Gonzalez, antropolog la Universitatea de Stat din San Jose, care studiază militarizarea. „Când vine vorba de sisteme de apărare și arme, eșecul ar putea fi catastrofal.”

Alții din industria tehnologică rămân ostili ideii de contractare în domeniul apărării. În august, Simoni i-a trimis un e-mail unei potențiale inginere software, rugând-o să se alăture companiei. Ea a răspuns postând o captură de ecran a e-mailului său pe X, cu mențiunea: „Imaginează-ți că ai o pensionare de succes de 125 de milioane de dolari și că ești asigurată pe viață, iar apoi decizi că misiunea ta în viață este să construiești arme alimentate cu inteligență artificială [emoji cu față plângând].”

Simoni a răspuns postând o fotografie în care zâmbea larg, purtând un tricou pe care era imprimată o captură de ecran cu posatarea femeii. „Nu trebuie să-mi imaginez asta”, a spus el.

Câini de război

La începutul acestui an, Simoni a demisionat din funcția de CEO al Allen Control Systems și a devenit președinte. Al treilea cofondator și director de operațiuni al companiei, Mike Wior, care provenea și el din lumea tehnologiei pentru restaurante și care vânduse anterior un startup pentru 50 de milioane de dolari, a preluat funcția de CEO.

„Aveam mult mai multă experiență în vânzări la nivel de întreprindere”, a spus Wior. „Așadar, discuțiile decurgeau mai bine pentru mine decât pentru Steve.”

Dar Simoni rămâne liderul companiei.

Pe lângă mitraliere, Allen Control Systems a început să testeze un prototip de dispozitiv laser orbitor, care poate deteriora senzorii și transmisiile video ale dronelor. Simoni a spus că compania lucrează și la o versiune aeriană a Bullfrog, numită „Scourge”.

El speră să listeze compania la bursă anul viitor, mizând pe faptul că investitorii de retail vor fi atrași de o companie producătoare de arme controlate de AI. „De fiecare dată când apar la Fox News”, a spus Simoni, „mailul meu se umple cu mii de mesaje: Care este simbolul bursier?”.

